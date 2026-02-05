W skrócie Z parkingu na lotnisku we Wrocławiu skradziono trzy samochody za pomocą autolawety.

Właściciele pojazdów po powrocie z wakacji zgłosili kradzież oraz włamania do wnętrza aut.

Policja zabezpieczyła monitoring, który zarejestrował twarz kierowcy lawety i moment wywożenia aut z parkingu.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Co najmniej trzy samochody zostały w ostatnich dniach skradzione z parkingu na lotnisku we Wrocławiu. Podczas gdy ich właściciele odpoczywali na długo wyczekiwanym urlopie, amatorzy cudzej własności dokładnie przeczesywali parking długoterminowy. Za pomocą autolawety udało im się ukraść dwa Mercedesy warte około 100 tys. zł oraz Peugeota. Pojazd krążący po terenie parkingu nie wzbudził jednak żadnego niepokoju wśród pracowników.

Kradli samochody, gdy właściciele byli na wakacjach. Wykorzystali lawetę

Sytuacja była stosunkowo prosta - złodzieje do kradzieży wykorzystywali autolawetę, którą wjeżdżali na teren parkingu, a następnie typowali interesujący ich samochód. Okazuje się jednak, że łupem były nie tylko samochody, a złodzieje włamywali się także do wnętrza pojazdów. Jeden z poszkodowanych w rozmowie z Wrocławskim Reporterem powiedział, że skradzione zostały mu felgi, a w środku wszystkie schowki były pootwierane. "Zniknęła z nich gotówka i rzeczy osobiste" - dodaje.

Laweta krążyła po parkingu wrocławskiego lotniska. Skradziono trzy samochody

Właściciel pojazdu sprawę postanowił zgłosić w biurze parkingu, jednakże pracownicy rozłożyli ręce. Zaznaczyli, że teren nie jest strzeżony, więc jedynym rozwiązaniem jest złożenie reklamacji. W tym samym momencie do pomieszczenia weszły osoby, które przyszły zgłosić, że z tego samego parkingu skradziono należącego do nich Mercedesa.

Nie potrafię zrozumieć, jak nikt nie zwrócił uwagi na lawetę pojawiającą się dzień po dniu. To nie jest normalny widok na parkingu lotniskowym

Na miejsce została wezwana policja, która zabezpieczyła materiał z kamer. Szybko udało się ustalić, że związek z kradzieżą ma najprawdopodobniej autolaweta, która w ciągu kilku poprzednich dni pojawiała się na parkingu lotniska - czasami na kilkanaście minut, a czasami na kilka godzin. Kamery ujęły także moment, gdy na pace wywożone były dwa Mercedesy oraz Peugeot.

Policja szuka złodziei aut z Wrocławia. Kamery uchwyciły twarz kierowcy lawety

Na monitoringu udało się również zarejestrować twarz kierowcy lawety w momencie, gdy opłacał bilet parkingowy. Serię kradzieży samochodów potwierdziła również Ewelina Kogut z Portu Lotniczego Wrocław. Lotnisko współpracuje z policją, aby możliwie jak najszybciej ustalić dane złodzieja lub złodziei.

Na parkingu lotniska ma pojawić się również więcej patroli policji, które przede wszystkim kontrolować będą obszar parkingu długoterminowego. Ewelina Kogut podkreśla jednak, że teren ten nie jest parkingiem strzeżonym ani dozorowanym, jednakże monitoring rejestruje pojazdy wjeżdżające i wyjeżdżające.

Cupra Terramar 2.0 TSI 4Drive: SUV bez hybrydy w świecie BEV i PHEV Interia pl INTERIA.PL