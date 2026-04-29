W skrócie W 2025 roku w Polsce skradziono 4 751 samochodów, co oznacza spadek o 10,8 proc. względem poprzedniego roku.

Najwięcej kradzieży odnotowano w województwie mazowieckim, szczególnie w Warszawie, gdzie skradziono 1 146 pojazdów.

Toyota była najczęściej kradzioną marką, a najpopularniejszym modelem do kradzieży okazała się Toyota Corolla.

Z danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego wynika, że w 2025 roku z ewidencji usunięto 4 751 samochodów osobowych i lekkich dostawczych utraconych w wyniku kradzieży. Choć liczba ta jest znacznie niższa niż w przeszłości, nie oznacza to, że zjawisko przestało mieć znaczenie. Przeciwnie - jego charakter zmienił się, a sprawcy działają bardziej ukierunkowanie.

Spadki w statystykach kradzieży, ale problem pozostaje

W porównaniu z rokiem poprzednim liczba kradzieży zmniejszyła się o 10,8 proc., co wpisuje się w trend spadkowy utrzymujący się już czwarty rok z rzędu. Skradzione pojazdy stanowiły mniej niż 0,02 proc. całego parku liczącego około 23,5 mln aut osobowych i dostawczych. To najlepszy wynik od początku prowadzenia analiz przez IBRM Samar.

Jeszcze pod koniec lat 90. skala zjawiska była jednak nieporównywalna. W rekordowym 1999 roku skradziono 71 543 samochody, a nawet w 2005 roku liczba ta wynosiła 45 292. Dzisiejsze wyniki pokazują więc ogromną zmianę, choć całkowite wyeliminowanie problemu wciąż pozostaje poza zasięgiem.

Warszawa i Mazowsze na czele statystyk

Rozkład kradzieży w Polsce od lat pozostaje podobny. Najwięcej takich przestępstw odnotowuje się w województwie mazowieckim, gdzie w 2025 roku skradziono 1 811 pojazdów, czyli 38 proc. wszystkich przypadków w kraju. Kluczową rolę odgrywa tu Warszawa.

W samej stolicy wyrejestrowano 1 146 samochodów utraconych w wyniku kradzieży, co odpowiada 24,1 proc. całkowitej liczby zdarzeń w Polsce. To więcej niż łącznie w dziesięciu województwach o najniższych wynikach. Na drugim biegunie znajdują się regiony takie jak województwo opolskie i podlaskie, gdzie liczba kradzieży wyniosła odpowiednio 48 i 47.

Najczęściej kradzione marki i modele w Polsce

W 2025 roku najczęściej kradzioną marką ponownie okazała się Toyota. Złodzieje przejęli 950 takich pojazdów, co oznacza wzrost o 3,6 proc. rok do roku. Co istotne, była to jedyna marka w czołowej dziesiątce, która odnotowała wzrost liczby kradzieży.

Za Toyotą znalazły się Audi (397), BMW (385) oraz Volkswagen (344). Kolejne miejsca zajęły Mercedes (250), Hyundai (222), Kia (214), Renault (210), Ford (175) i Fiat (161). W przypadku Toyoty aż 687 skradzionych aut pochodziło z Mazowsza, z czego 473 z samej Warszawy, co oznacza niemal połowę krajowych przypadków tej marki.

Najczęściej kradzionym modelem była Toyota Corolla (360 egzemplarzy), a dalej RAV4 (201) i C-HR (138). W zestawieniu pojawiły się też auta użytkowe, takie jak Fiat Ducato (96) i Renault Master (84), które w niektórych markach dominują w statystykach kradzieży.

Złodzieje stawiają na młodsze auta. Są też egzotyczne wybory

Jednocześnie analiza roczników pokazuje, że złodzieje najczęściej wybierają samochody stosunkowo nowe, zwykle do 10 lat. W 2025 roku dominowały auta z roczników 2019 (543 przypadki) oraz 2021 (449). Co jeszcze ciekawsze - nie zawsze najbardziej popularne modele na rynku są tymi najczęściej kradzionymi. W statystykach pojawiły się bowiem także mniej typowe pojazdy, jak Jeep Grand Cherokee (62), Jeep Wrangler (23), Alfa Romeo Stelvio (22), Range Rover Sport (21) czy Porsche Cayenne (19).

Odnotowano również przypadki kradzieży Maserati Levante (12). Z drugiej strony, popularna Dacia Duster została skradziona tylko cztery razy, a Renault Austral nie pojawił się w statystykach wcale. W segmencie aut elektrycznych odnotowano 49 kradzieży, z czego najczęściej znikał Nissan Leaf (9) oraz Porsche Taycan (6).

