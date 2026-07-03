Kradli auta i sprzedawali jako legalne. Oszukać dał się nawet minister

Tomasz Budzik

Tomasz Budzik

Do radomskiego sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 19 osobom, które miały zajmować się kradzieżami samochodów w Belgii i Francji, ich legalizacją w Czechach oraz sprzedażą w Polsce. Policja odzyskała 52 pojazdy.

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W skrócie

  • Do sądu w Radomiu skierowano akt oskarżenia przeciwko 19 osobom podejrzanym o kradzieże aut w Belgii i Francji, ich legalizację w Czechach oraz sprzedaż na terenie Polski.
  • Grupa przestępcza specjalizowała się w kradzieży SUV-ów marki Peugeot z lat 2019-2022, a policji udało się odzyskać 52 pojazdy o szacowanej wartości 6,8 miliona złotych.
  • Ofiarą tego procederu padł minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który zakupił skradzionego Peugeota 5008, a w 2026 roku po decyzji sądu otrzymał od komornika zwrot 147 tysięcy złotych.
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Grupa przestępcza, która została rozbita przez Centralne Biuro Śledcze Policji, funkcjonowała od listopada 2022 r. do kwietnia 2024 r. Szajka kradła samochody na terenie Belgii i Francji. To, co potem działo się z samochodami, nie było już schematyczne. Zwykle kradzione auta są demontowane w złodziejskich "dziuplach", a pozyskane w ten sposób części są upłynniane. Grupa rozbita przez CBŚP miała jednak inny pomysł.

Legalizowali samochody sposobem "na bliźniaka"

Jak informuje policja, skradzione samochody trafiały w ręce specjalistów, których zadaniem było przerobienie znaków identyfikacyjnych, w tym numeru VIN. Potem samochody były legalizowane w urzędach. Najczęściej miało to miejsce na terenie Czech. Następnie samochody trafiały do Polski, gdzie były oferowane jako pojazdy o legalnym pochodzeniu.

Co ciekawe, grupa wyspecjalizowała się w kradzieży aut marki Peugeot. Najczęściej były to modele 2008, 3008 oraz 5008, a więc popularne na rynku SUV-y. Z danych policji wynika, że większość skradzionych przez grupę samochodów zostało wyprodukowanych w latach 2019-2022, a ich rynkowa wartość wynosiła od 80 do 250 tys. zł. Łącznie policja odzyskała 52 pojazdy o szacunkowej wartości wynoszącej 6,8 mln zł.

Sposób działania przestępców

Mechanizm legalizacji pochodzącego z kradzieży samochodu polega na naniesieniu w miejsce oryginalnych numerów VIN-u samochodu, który rzeczywiście istniał i był zarejestrowany w jednym z europejskich państw. W efekcie auto nie figuruje w bazach danych o skradzionych pojazdach, ponieważ tam znajduje się wpis z prawdziwym numerem VIN auta.

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Ze względu na brak formalnych przeciwwskazań pojazd jest rejestrowany jako sprowadzony z zagranicy, a nieświadomy jego przeszłości właściciel używa go na co dzień. Sytuacja może się nagle zmienić, jeśli policja w kraju kradzieży samochodu nie da za wygraną. Jeżeli śledczy uzyskają pomoc policji z kraju, do którego prawdopodobnie trafił pojazd, sprawa może znaleźć swój finał.

Ofiarą podobnego procederu padł minister Gawkowski

Warto przypomnieć, że w 2024 r. minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, iż padł ofiarą przestępców, którzy działali w identyczny sposób, co zatrzymana właśnie grupa przestępcza. Polityk kupił auto - Peugeota 5008 - jako używane po wcześniejszym sprawdzeniu jego danych w internetowych bazach oraz w autoryzowanym serwisie. Po pewnym czasie od jego zarejestrowania dowiedział się, że samochód w rzeczywistości jest kradziony. Pojazd padł łupem złodziei w Niemczech i zmieniono mu numer VIN na taki, jaki miał identyczny egzemplarz jeżdżący po Francji, który nie figurował w żadnych rejestrach kradzionych samochodów.

Finał sprawy był taki, że funkcjonariusze CBŚP zarekwirowali pojazd na polecenie prokuratury. Co ważne, nie oznaczało to, że nieświadoma oszustwa ofiara pozostała bez samochodu i bez pieniędzy. Sprawa trafiła do sądu, a ten w 2026 r. uznał za skuteczne odstąpienie od zakupu pojazdu obarczonego wadami prawnymi. W efekcie minister Gawkowski otrzymał od komornika sądowego przelew na kwotę 147 tys. zł, co oznacza, że kwota zakupu auta została powiększona o koszty poniesione w związku z procesem.

Rozbicie szajki przestępców, którzy teraz trafią przed oblicze radomskiego sądu, było możliwe dzięki międzynarodowej współpracy policji z Polski i Czech.


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