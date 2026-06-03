W skrócie Podróżujący po Europie kierowcy od dawna zwracają uwagę na utrudnienia spowodowane korkami i kontrolami na granicach, które miały być rozwiązaniem tymczasowym.

Komisja Europejska zaleciła dziewięciu państwom, w tym Polsce i Niemcom, stopniowe zlikwidowanie kontroli na wewnętrznych granicach strefy Schengen.

Obecnie zarówno po stronie niemieckiej, jak i polskiej obowiązują czasowo przywrócone kontrole na granicy, przez co kierowcy muszą się liczyć z dłuższym czasem przejazdu i możliwością szczegółowej kontroli.

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Problem dotyczy również Polski, ponieważ od wielu miesięcy kontrole prowadzone są na granicy z Niemcami i Litwą. Szczególnie w okresach wzmożonego ruchu prowadzą do powstawania wielokilometrowych korków.

Komisja Europejska chce końca kontroli na granicach Schengen

W najnowszym komunikacie Komisja Europejska wezwała Niemcy, Austrię, Francję, Włochy, Holandię, Danię, Szwecję, Słowenię oraz Norwegię do stopniowego wygaszania i całkowitego wycofania kontroli granicznych prowadzonych wewnątrz strefy Schengen.

Wszystkie te państwa korzystają obecnie z wyjątków przewidzianych w Kodeksie Granicznym Schengen. Przepisy pozwalają czasowo przywrócić kontrole w sytuacjach nadzwyczajnych, jednak w wielu przypadkach działania te są regularnie przedłużane i trwają już od kilku lat.

Na wielu przejściach granicznych tworzą się wielokilometrowe korki. Wojciech Strozyk East News

Zdaniem Komisji Europejskiej utrzymywanie kontroli nie powinno stać się rozwiązaniem permanentnym. Bruksela argumentuje, że presja migracyjna jest obecnie niższa niż w szczytowym okresie kryzysu migracyjnego, a dodatkowo państwa członkowskie mają do dyspozycji elektroniczne systemy monitorowania ruchu oraz wymiany informacji między służbami. Co więcej, według danych unijnej agencji liczba nielegalnych przekroczeń granic UE spadła w pierwszych czterech miesiącach 2026 r. o 40 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku.

Od kiedy obowiązują kontrole na granicy polsko-niemieckiej?

Największe znaczenie dla polskich kierowców mają oczywiście działania prowadzone przez Niemcy na granicy z Polską. Nasi zachodni sąsiedzi przywrócili tymczasowe kontrole 16 października 2023 r. Niemiecki rząd tłumaczył tę decyzję gwałtownym wzrostem liczby nielegalnych migrantów oraz zwiększoną liczbą wniosków o azyl. Według niemieckich danych liczba takich wniosków była wówczas o około 70 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Początkowo kontrole miały obowiązywać przez ograniczony czas, jednakże były wielokrotnie przedłużane. Obecnie niemieckie władze zapowiedziały, że pozostaną one w mocy co najmniej do 15 września 2026 r.

Na granicy polsko-niemieckiej również prowadzone są kontrole. Taki widok jest jednak rzadkością - dominują wielokilometrowe korki. Robert Stachnik Reporter

Polska również prowadzi kontrole na granicy z Niemcami

Kontrole funkcjonują także po polskiej stronie granicy. Polska wprowadziła je 7 lipca 2025 r. argumentując swoją decyzję koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa oraz kontrolowania przepływu migrantów. Obowiązujące przepisy przewidują utrzymanie kontroli przynajmniej do 1 października 2026 r. Kierowcy przekraczający granicę muszą liczyć się z możliwością zatrzymania zarówno przez niemieckie, jak i polskie służby.

Dlaczego kontrole graniczne powodują korki?

Choć kontrole mają charakter wyrywkowy to nie oznacza, że pozostają niezauważalne dla kierowców. Wszystkie pojazdy muszą zwolnić i przejechać przez specjalnie wyznaczone pasy kontrolne. Już samo ograniczenie przepustowości drogi wystarcza, aby w godzinach szczytu tworzyły się długie kolejki.

Służby mogą również skierować wybrane pojazdy do szczegółowej kontroli, a funkcjonariusze mają prawo sprawdzić dokumenty, zawartość bagażnika czy przewożony ładunek. Co ważne, działania nie ograniczają się wyłącznie do samych przejść granicznych. Kontrole mogą być prowadzone również w strefie przygranicznej obejmującej nawet 30 km od granicy.

Czy to koniec kontroli granicznych wewnątrz strefy Schengen?

Mimo jednoznacznego stanowiska Komisji Europejskiej nie należy spodziewać się natychmiastowych zmian. Bruksela nie posiada narzędzi pozwalających nakazać państwom członkowskim zniesienie kontroli granicznych, a może jedynie prowadzić konsultacje oraz wywierać presję polityczną.

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