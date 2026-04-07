W skrócie Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą zostały przedłużone do 1 października 2026 r., a do wykazu przejść objętych kontrolą wrócił Park Mużakowski - Most Angielski.

Powodem przedłużenia kontroli jest zagrożenie nielegalną migracją, a działania funkcjonariuszy wspierają policja i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że liczba nielegalnych migrantów w pierwszym kwartale 2026 r. spadła o 96 proc. w porównaniu do 2022 r.

Nowe przepisy zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw i przedłużają obowiązujące już kontrole. W praktyce oznacza to kontynuację dotychczasowych działań, choć pojawiła się jedna istotna zmiana - do wykazu przejść objętych kontrolą wraca Park Mużakowski - Most Angielski między Łęknicą a Bad Muskau, gdzie wcześniej prowadzone były prace remontowe.

Kontrole na granicach trwają od lipca 2025 r. i zostały przedłużone

Przypomnijmy, że tymczasowe kontrole Polska wprowadziła 7 lipca 2025 r. Początkowo miały obowiązywać przez miesiąc, jednak szybko zdecydowano się na ich wydłużenie - najpierw do początku października 2025 r., a następnie aż do 4 kwietnia 2026 r. Teraz zapadła decyzja o kolejnym przedłużeniu do 1 października bieżącego roku.

Granica z Niemcami i Litwą pod kontrolą. To efekt nielegalnej migracji

Powodem dalszego przedłużenia kontroli jest zagrożenie nielegalną migracją. Zdaniem rządu sytuacja na obu odcinkach granicy nadal wymaga dodatkowych działań. Podczas kontroli funkcjonariusze Straży Granicznej - wspierani przez policję oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej - mogą zatrzymywać wytypowane pojazdy i sprawdzać osoby przekraczające granicę.

Na granicy z Niemcami kontrole prowadzone są w około 50 miejscach, natomiast na granicy z Litwą w 13 punktach.

Kontrole na granicy z Niemcami i Litwą potrwają do 1 października.

Ile maksymalnie mogą trwać kontrole na granicach?

Zgodnie z Kodeksem granicznym Schengen państwa członkowskie mają możliwość czasowego przywrócenia kontroli na granicach wewnętrznych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Taka decyzja może obowiązywać maksymalnie przez sześć miesięcy, ale jeśli zagrożenie się utrzymuje, kontrole mogą być przedłużane łącznie nawet do dwóch lat. Każde takie przedłużenie wymaga jednak poinformowania innych państw strefy Schengen, a także instytucji unijnych w tym Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej.

Wojsko będzie wspierać Straż Graniczną na granicy z Niemcami i Litwą

Co więcej, jeszcze przed wejściem w życie rozporządzenia na mocy którego przedłużono kontrole na granicy z Niemcami i Litwą, prezydent Karol Nawrocki przedłużył wsparcie wojska dla Straży Granicznej.

Od 5 kwietnia 2026 r. do 1 października 2026 r. zostaną użyte oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych RP w celu zapewnienia nienaruszalności granicy państwowej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejść granicznych oraz w strefie nadgranicznej na granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec oraz z Republiką Litewską

Kontrole na granicach działają. Liczba nielegalnych migrantów spadła o 96 proc.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało w minioną sobotę, że od początku kryzysu migracyjnego wywołanego przez Rosję i Białoruś w 2022 r. liczba nielegalnych migrantów w pierwszym kwartale bieżącego roku spadła o 96 proc. Zdaniem resortu jest to nie tylko zasługa wprowadzenia kontroli na granicach, ale również ograniczenia prawa azylowego.

W pierwszym kwartale 2022 r. odnotowano 3306 prób nielegalnego przekroczenia granicy, a w tym samym okresie w 2026 r. było ich zaledwie 158.

