W skrócie W czerwcu po raz pierwszy zarejestrowano w Polsce 76 725 używanych pojazdów sprowadzonych z zagranicy, co stanowi niewielki wzrost o 0,3 procent w stosunku do maja.

Od początku roku do końca czerwca zarejestrowano w kraju 448 787 sprowadzonych aut, przy czym jedyne wzrosty w pierwszej dwudziestce kierunków importu odnotowały Stany Zjednoczone oraz Japonia.

Według raportu AAA Auto średnia cena używanego pojazdu w Polsce wynosiła w czerwcu 50 717 złotych, a jego statystyczny wiek to 12 lat.

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Handlarze używanymi samochodami nie mają powodów do radości. Jak tłumaczy Michał Hadyś - główny analityk Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR - minimalny wzrost rejestracji zanotowany pierwszy raz od 9 miesięcy wynika po prostu z kalendarza. Tegoroczny czerwiec miał o jeden dzień roboczy więcej niż przed rokiem (21 vs 20 dni). Ta różnica sprawiła, że wynik z ubiegłego roku udało się poprawić o skromne 172 rejestracje.

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Skumulowany wynik od początku roku wskazuje jednak na stały trend kurczenia się zjawiska importu do polski używanych aut. Od początku stycznia do końca czerwca w Polsce zarejestrowano po raz pierwszy 448 787 sprowadzone samochodów używanych, co oznacza spadek o ponad 58 tys. sztuk (- 7,4 proc. r./r.).

Główną bazą zaopatrzeniową importerów używanych samochodów pozostają Niemcy. W tym roku zza Odry trafiło do Polski ponad 234 tys. aut (-7 proc. r./r.). W pierwszej dwudziestce najpopularniejszych kierunków importu tylko dwa kraje zanotowały wzrosty. To sklasyfikowane na 3. pozycji w rankingu Stany Zjednoczone (38,3 tys. rejestracji; +5,3 proc.) i zajmująca odległe - 18. miejsce - Japonia (993 rejestracje; +8,5 proc.).

W ujęciu od początku roku na czele rankingu marek stoi Volkswagen (37,5 tys. rejestracji), przed Fordem (36,5 tys. rejestracji) i Oplem (34,9 tys. rejestracji). W rankingu modeli o pierwsze miejsce rywalizują Volkswagen Golf (9 877 rejestracji) i Opel Astra (9 704 rejestracji). W pierwszej piątce najczęściej sprowadzanych samochodów używanych znajdziemy jeszcze:

3. Audi A4 (7,6 tys. rejestracji),

4. BMW serii 3 (7,5 tys. rejestracji),

5. Forda Focusa (6,6 tys. rejestracji).

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Ogólny trend zmniejszania się liczby importowanych do Polski używanych samochodów spowalniają auta dostawcze. W czerwcu w naszym kraju zarejestrowano po raz pierwszy 7560 takich aut, czyli o 2,2 proc. więcej niż przed rokiem. Mimo tego, w ujęciu od początku roku, import aut dostawczych spadł o 5,4 proc. do 45,5 tys. rejestracji.

W rankingu najczęściej sprowadzanych używanych dostawczaków bezapelacyjnie króluje Renault (7,9 tys. sprowadzonych) i model Master (ponad 4,1 tys. rejestracji). Ponad 5 tys. rejestracji zanotowały też marki Volkswagen (5,3 tys.) i Ford (5,1 tys.).

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Objawy stagnacji zdradza też comiesięczny raport sieci komisów samochodów używanych AAA Auto, której pracownicy monitorują większość kanałów sprzedaży używanych aut w polskim internecie. Z najnowszego zestawienia wynika, że w czerwcu w Polsce sprzedano w sumie 247 447 samochodów używanych, co oznacza że na jedno auto sprowadzane właściciela zmieniały też ponad dwa samochody zarejestrowane już w naszym kraju.

Średni wiek sprzedanego w Polsce w czerwcu samochodu używanego wynosił 12 lat i niemal zupełnie pokrywał się ze średnim wiekiem sprowadzonego w tym roku do kraju auta używanego (12,3 roku).

Z danych AAA Auto wynika, że średnia cena samochodu używanego nieznacznie wzrosła w ujęciu miesiąc do miesiąca i wynosi już 50 717 zł. Statystycznie auto czekało na nowego właściciela przez 40 dni.





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