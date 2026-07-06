W skrócie W Chinach weszła w życie nowa norma homologacyjna dla akumulatorów samochodów elektrycznych, wymagająca braku eksplozji i pożaru przez minimum dwie godziny od ucieczki termicznej.

Chiński koncern Chery zaoferował indywidualnym właścicielom dożywotnią gwarancję na baterie z nowej rodziny Rhino, a także silniki elektryczne i jednostki sterujące.

Producent zadeklarował bezpłatną wymianę pojazdu na nowy egzemplarz, jeśli w modelu wyposażonym w akumulator Rhino dojdzie do uszkodzeń termicznych z powodu niesprawnej baterii.

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Chery Group, postanowiło wykorzystać rewolucję w chińskich przepisach homologacyjnych do wypromowania produkowanych przez koncern elektryków. Firma ogłosiła właśnie "Rhino Battery Safety Assurance Plan" opracowany z myślą o markach:

Chery,

Exeed,

Jetour,

iCar

Producent deklaruje, że pierwsi właściciele aut Chery wyposażonych w nową rodzinę baterii o nazwie Rhino mogą liczyć na dożywotnią gwarancje obejmującą nie tylko baterię trakcyjną, ale też silniki elektryczne i jednostki sterujące.

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Nowa generacja akumulatorów trakcyjnych Rhino zadebiutowała w ofercie Chery z końcem marca. Producent podkreśla, że nowe baterie spełniają rygorystyczne wymagania nowej chińskiej normy (GB 38031-2025) i mają wytrzymywać nawet do 5 tys. cykli ładowania.

W deklaracji Chery jest pewien haczyk, bo dożywotnia gwarancja obejmować ma wyłącznie pierwszego właściciela i ograniczać się do pojazdów, które "nie są wykorzystywane komercyjnie". Z drugiej strony akumulatory z rodziny Rhino trafiają nie tylko do aut stricte elektrycznych, ale też do pojazdów segmentu EREV czy nowych hybryd plug-in chińskiego koncernu. Z punktu widzenia chińskiego nabywcy indywidualnego oferta wygląda więc bardzo kusząco.

Ze strony Chery padła też inna ciekawa deklaracja. Chcąc przekonać chińskich sceptyków do nowej technologii baterii, przedstawiciele Chery podkreślili, że jeśli jakikolwiek model z bateriami Rhino "dozna uszkodzeń termicznych z powodu uszkodzonego akumulatora", firma bezpłatnie wymieni go na nowy egzemplarz tego samego modelu.

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1 lipca w Chinach zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa akumulatorów trakcyjnych w samochodach elektrycznych. Nowe wymagania homologacyjne stanowią, że po zaistnieniu zjawiska zwanego "ucieczką termiczną", czyli niekontrolowanego wzrostu temperatury ogniw, bateria trakcyjna nie może eksplodować ani stanąć w płomieniach przez co najmniej dwie godziny. Dla porównania, norma GB 38031-2020, jaka obowiązywała do tej pory, mówiła o 5 minutach.

To prawdziwa rewolucja w zakresie konstrukcji akumulatorów. Przepisy precyzją np., że jeśli dojdzie do "ucieczki termicznej" baterii, jej temperatura w konkretnych punktach pomiarowych nie może przekroczyć 60 stopni Celsjusza przez przynajmniej 120 minut, a ewentualny dym wydobywający się z akumulatora nie może zagrażać pasażerom pojazdu.

Eksperci nie mają wątpliwości - to historyczna zmiana z podejścia "dajmy pasażerom czas na ucieczkę" do "całkowicie wyeliminujmy ryzyko pożaru". W tym zakresie Chiny są obecnie światowym liderem - na całym globie nie znajdziemy dziś równie rygorystycznych wymogów stawianych elektrykom.

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Nowa norma - GB 38031-2025 - wprowadziła też szereg nowych testów bezpieczeństwa. Akumulatory muszą teraz zaliczyć próbę uszkodzenia symulującą mocne uderzenie od spodu (uderzenie stalową kulą o średnicy 30 mm z energią 150 J). Przepisy wymagają ponadto przeprowadzenia testu zwarciowego po 300 cyklach szybkiego ładowania, po którym nie może dość do zapłonu ani eksplozji.

Norma GB 38031-2025 z dniem 1 lipca 2026 objęła wszystkie nowo homologowane rodzaje modele samochodów elektrycznych na chińskim rynku. Począwszy od 1 lipca 2027 roku akumulatory spełniające nowe wytyczne będą musiały posiadać wszystkie nowo rejestrowane samochody elektryczne w Chinach.

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