Kto nie będzie płacił za autostrady?

Sejm uchwalił ustawę, która ma pozwolić na zwolnienie z opłat za przejazd po drogach krajowych (drogami krajowymi są również autostrady i drogi ekspresowe) dla nowej grupy kierowców. Nowelizacja obejmuje przede wszystkim użytkowników samochodów osobowych oraz lekkich pojazdów dostawczych, które ciągną np. przyczepy kempingowe czy lawety do celów prywatnych. Po zmianach decydująca będzie masa samego pojazdu silnikowego.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 429 posłów, jeden był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Zgodnie z polską ścieżką legislacyjną, ustawa trafi teraz do Senatu.

Kto musi płacić e-TOLL?

Przypomnijmy, że system e-TOLL, czyli elektroniczny pobór opłat, w przypadku samochodów osobowych, motocykli i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony obowiązywał do 30 czerwca 2023 r. Od 1 lipca przejazd drogami zarządzanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad stały się dla tej grupy bezpłatne. Dla pozostałych, czyli dla tych, których masa pojazdu lub zestawu przekracza wspomnianą masę, ale także w przypadku autobusu niezależnie od DMC, trzeba płacić.

Warto wspomnieć, że system elektronicznego poboru opłat e-TOLL 1 lutego 2026 został rozszerzony o 645 km i w efekcie obowiązkiem uiszczania opłat obejmuje niemal 5,9 tys. km dróg. Nowe płatne odcinki objęły m.in. fragmenty A2 między Kałuszynem i Siedlcami oraz drogi ekspresowe S1, S3, S5, S7, S11, S12, S14, S16, S17, S52 i S61. Płatności wprowadzono także na wybranych odcinkach DK8, DK12, DK50 i DK91. Poprzednie rozszerzenie miało miejsce w listopadzie 2024 r., kiedy to do sieci e-TOLL dodano około 1,6 tys. km dróg.

Co zmieni nowelizacja?

Przegłosowana przez Sejm nowelizacja reguluje również działalność Branżowych Centrów Umiejętności, który zyskają uprawnienia do prowadzenia kursów dla kierowców zawodowych oraz kandydatów na prawo jazdy. Wprowadzone zostaną także surowsze restrykcje za celowe wprowadzanie pojazdu w poślizg.

