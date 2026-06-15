W skrócie Rząd planuje zmianę przepisów budowlanych, aby umożliwić budowę większych garaży i budynków gospodarczych przy granicy działki.

Nowelizacja ma zwiększyć maksymalną długość takich budynków do 7 metrów i wysokość do 3,5 metra, obejmując także szopy i inne obiekty gospodarcze.

Ministerstwo odrzuciło propozycję dopuszczenia garaży połączonych z domem jednorodzinnym przy granicy działki, ograniczając zmiany do budynków wolnostojących.

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Na przestrzeni ostatnich kilku dekad gabaryty samochodów znacząco wzrosły, a sam doskonale się o tym przekonałem widząc ostatnio dwa zaparkowane obok siebie pojazdy - Fiata 126p oraz Toyotę Aygo. Zmiany w kwestii wielkości garaży oraz budynków gospodarczych musiały się zatem w końcu pojawić, aby dopasować je do obecnych standardów. Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowe przepisy mają wejść w życie 20 września 2026 r.

Jakie przepisy obowiązują obecnie? Odległość garażu od granicy działki

Zgodnie z obecnymi regulacjami garaż lub budynek gospodarczy powinien być usytuowany w określonej odległości od granicy działki. Jeżeli ściana budynku posiada okna lub drzwi to minimalna odległość wynosi 4 m. W przypadku ściany bez okien i drzwi odległość może zostać zmniejszona do 3 m.

Przepisy przewidują jednak kilka wyjątków dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. Obecnie właściciel działki może wybudować wolnostojący garaż lub budynek gospodarczy bezpośrednio przy granicy działki albo 1,5 m od niej pod warunkiem że obiekt nie przekracza 6,5 m długości oraz 3 m wysokości. To właśnie te parametry mają zostać zmienione.

Garaże przy granicy działki będą większe. Rząd szykuje zmianę przepisów

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaakceptowało propozycję zwiększenia dopuszczalnych wymiarów budynków, które mogą być budowane bezpośrednio przy granicy działki. Po wejściu nowych przepisów maksymalna długość takiego garażu lub budynku gospodarczego wzrośnie z 6,5 m do 7 m. Zwiększona zostanie również dopuszczalna wysokość obiektu - z obecnych 3 m do 3,5 m.

Przepisy dość precyzyjnie określają, gdzie można postawić garaż i jakie ma maksymalne wymiary. 123RF/PICSEL

Zmiana może wydawać się niewielka, ale oznacza dodatkową przestrzeń, która dla wielu właścicieli posesji będzie bardzo istotna. W ostatnich latach samochody znacząco urosły - współczesne SUV-y często mają długość przekraczającą 4,5 m, a niektóre modele zbliżają się nawet do 5 m. Będzie to również dodatkowe miejsce, w którym będzie można schować rower czy inne przedmioty.

Architekci chcieli więcej. Ministerstwo powiedziało "nie"

Podczas konsultacji swoje uwagi zgłosiła Krajowa Rada Izby Architektów RP. Architekci postulowali usunięcie z przepisów słowa "wolnostojący" - ich zdaniem brak jednoznacznej definicji tego pojęcia powoduje problemy interpretacyjne. Jednocześnie wskazywali, że nie ma przeszkód, aby garaż zlokalizowany przy granicy działki był połączony z budynkiem mieszkalnym.

W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej dopuszcza się sytuowanie wolnostojącego budynku gospodarczego lub wolnostojącego garażu o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m bezpośrednio przy granicy tej działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okna, drzwi lub elementu doświetlającego

Ministerstwo nie podzieliło jednak tego stanowiska. Resort zgodził się na zwiększenie dopuszczalnych wymiarów garaży i budynków gospodarczych, ale odrzucił pomysł dopuszczenia przy granicy działki garaży stanowiących przedłużenie domu jednorodzinnego. Oznacza to, że nowe zasady będą dotyczyły wyłącznie wolnostojących garaży i budynków gospodarczych.

Nie tylko garaże. Przepisy regulują także szopy i budynki gospodarcze

Zmiany obejmą nie tylko garaże, ale również budynki gospodarcze usytuowane przy granicy działki - mowa o szopach, magazynach na narzędzia czy inne niewielkie schowkach wykorzystywane na posesjach jednorodzinnych.

Po wejściu nowych regulacji wszystkie takie budynki będą mogły mieć maksymalnie 7 m długości oraz 3,5 m wysokości po warunkiem, że zostaną zlokalizowane bezpośrednio przy granicy działki lub w odległości co najmniej 1,5 m od niej ścianą bez okien i drzwi.

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