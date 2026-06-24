W skrócie W niektórych krajach Europy podnoszone są limity prędkości na wybranych odcinkach autostrad, mimo tendencji do ich ograniczania ze względów bezpieczeństwa i klimatycznych.

Czechy, Holandia, Austria i Turcja wprowadziły wyższe limity prędkości na określonych trasach lub zniosły dotychczasowe ograniczenia.

W Niemczech nadal brak ogólnego limitu prędkości na wielu autostradach, pomimo rosnącej presji na jego wprowadzenie.

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Na europejskich drogach ma być coraz bezpieczniej, a w zmniejszeniu liczby wypadków mają pomóc przede wszystkim coraz bardziej restrykcyjne taryfikatory oraz rosnąca liczba urządzeń kontrolujących kierowców. Od dłuższego czasu pojawiają się również propozycje dotyczące ograniczenia prędkości na autostradach, na co szczególnie naciskają ekolodzy. Pomysł ten nie spodobał się jednak ani zmotoryzowanym, ani części rządzących. Kolejne kraje rozważają bowiem wprowadzenie wyższych niż dotychczas limitów prędkości.

Nawet 150 km/h na autostradzie. Czechy rozpoczęły testy

Najgłośniejsza zmiana dotyczy Czech - jesienią ubiegłego roku nasi południowi sąsiedzi rozpoczęli pilotażowy program, w ramach którego na wybranym fragmencie autostrady D3 podniesiono limit prędkości ze 130 do 150 km/h. Test prowadzony jest na około 60-kilometrowym odcinku między Czeskimi Budziejowicami a Taborem. Nie jest to jednak całkowite zniesienie ograniczeń, ponieważ wyższy limit obowiązuje wyłącznie przy dobrej pogodzie i odpowiedniej widoczności.

Na potrzeby programu wdrożono specjalne elektroniczne tablice, które mogą zdalnie zmieniać dopuszczalną prędkość w zależności od warunków panujących na drodze. Jeżeli eksperyment zakończy się sukcesem to limit 150 km/h może pojawić się również na innych nowych lub zmodernizowanych odcinkach autostrad.

Czesi już testują ograniczenie prędkości na autostradzie do 150 km/h. Marek BAZAK East News

Holandia odwraca wcześniejsze decyzje. Na autostradzie pojedziesz 130 km/h

Jeszcze niedawno Holandia była przykładem kraju, który znacząco obniżył limity prędkości na autostradach. W 2020 r. większość tras objęto ograniczeniem do 100 km/h w ciągu dnia, natomiast w drugim kwartale 2025 r. władze przywróciły limit 130 km/h na wybranych odcinkach autostrad. Dotyczy to m.in. długiego fragmentu autostrady A7 przebiegającego przez słynną groblę Afsluitdijk, a także części tras A6 i A7 w innych regionach kraju.

Koniec ograniczeń do 100 km/h. Austria wraca do 130 km/h

W Austrii przez wiele lat na części autostrad obowiązywały ograniczenia do 100 km/h wynikające z przepisów dotyczących ochrony jakości powietrza. Kierowcy podróżujący przez ten kraj dobrze znają oznaczenia "IG-L", które nakazywały zmniejszenie prędkości dla pojazdów spalinowych. Obecnie wiele z tych limitów zostało zniesionych.

Na austriackich drogach można czasem trafić na znaki z symoblem IG-L. INTERIA.PL

Na autostradach Brenner oraz Inntal ponownie obowiązuje standardowy limit 130 km/h. Władze pozostawiły jednak dodatkowe ograniczenia nocne. Na niektórych trasach tranzytowych po zmroku maksymalna dopuszczalna prędkość wynosi 90 km/h.

W Turcji kierowcy mogą legalnie jechać 140 km/h. Limit podniesiono o 20 km/h

Jeszcze dalej poszła Turcja, gdzie do 2022 r. na wszystkich autostradach obowiązywał limit 120 km/h. Najpierw został on podniesiony do 130 km/h, a następnie na wybranych odcinkach kierowcy otrzymali możliwość legalnej jazdy z prędkością do 140 km/h.

Niemcy nadal bez limitu prędkości na autostradach. Presja na zmiany rośnie

Nadal trwa dyskusja dotycząca przyszłości niemieckich autostrad. Choć na części odcinków nadal nie obowiązuje odgórny limit prędkości to coraz częściej pojawiają się postulaty odnośnie jego wprowadzenia. Impulsem stał się wyrok Federalnego Sądu Administracyjnego z 29 stycznia 2026 r., który uznał, że działania niemieckiego rządu na rzecz ochrony klimatu są niewystarczające. Według analiz ograniczenie prędkości na autostradach do 120 km/h mogłoby zmniejszyć emisję CO2 o około 6,7 mln ton rocznie. Dodatkowe oszczędności przyniosłoby także obniżenie limitu na drogach pozamiejskich do 80 km/h.

Na razie nie zapadły jednak żadne decyzje, dlatego Niemcy pozostają jednym z nielicznych krajów Europy, w którym na części autostrad wciąż nie ma limitu prędkości.

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