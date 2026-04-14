W skrócie W Bielsku-Białej urzędomat umożliwia odbiór dowodu rejestracyjnego pojazdu o dowolnej porze bez konieczności odwiedzania urzędu w godzinach pracy.

Aby skorzystać z urzędomatu, trzeba podczas składania wniosku wybrać tę opcję, a po przygotowaniu dokumentu otrzymasz SMS z kodem odbioru ważnym przez 48 godzin.

Tego typu urządzenie działa także we Wrocławiu, gdzie można odbierać zarówno dowody rejestracyjne, jak i decyzje administracyjne przez całą dobę.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Zaczęło się od Paczkomatów, a dziś podobne urządzenia zaczynają pojawiać się także w wielu innych zastosowaniach. Kolejny wydział komunikacji w Polsce zdecydował się na montaż takiego rozwiązania, aby maksymalnie przyspieszyć proces odbioru dowodu rejestracyjnego i tym samym przyczyniać się do rozładowywania kolejek w urzędach nie zmuszać zmotoryzowanych do stawiania się w określonych godzinach.

Urzędomat w Bielsku-Białej. Dowód rejestracyjny odbierzesz o dowolnej porze

Nowe urządzenie stanęło w Bielsku-Białej przy budynku starostwa, tuż obok głównego wejścia. Do dyspozycji mieszkańców oddano 91 skrytek, w których będą przechowywane gotowe dokumenty.

Rozwiń

Zasada działania jest bardzo prosta - już na etapie składania wniosku o rejestrację pojazdu lub wymianę dokumentu trzeba zadeklarować chęć odbioru w urzędomacie. Gdy dowód rejestracyjny będzie gotowy kierowca otrzyma SMS z kodem odbioru, który jest ważny przez 48 godzin. Jeśli w tym czasie dokument nie zostanie odebrany, wraca do urzędu i trzeba będzie zgłosić się do okienka w standardowy sposób.

Mieszkaniec będzie mógł odebrać dowód rejestracyjny pojazdu poza godzinami pracy urzędu, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu

Bez kolejek i bez stresu. Tak działa urzędomat dla kierowców

Największą zaletą urzędomatu jest elastyczność. Nie trzeba brać wolnego w pracy, stać w kolejce ani pilnować godzin otwarcia urzędu. Wszystko odbywa się automatycznie, więc w dowolnym momencie wystarczy podjechać, wpisać kod i odebrać dokument.

Montaż urzędomatu w Bielsku-Białej jest niejako efektem zmian przepisów z 2024 r., gdy wprowadzono kary za brak terminowej rejestracji pojazdu. W efekcie wydziały komunikacji zostały mocno obciążone, a takie rozwiązania mają realnie odciążyć urzędników i skrócić czas obsługi. Kolejki w starostwie powiatowym mają również związek z wprowadzeniem nazw ulic w Jasienicy, co wiąże się z koniecznością zaktualizowania danych na różnych dokumentach.

Urzędomat działa także we Wrocławiu. Mieszkańcy są zachwyceni

Bielsko-Biała nie jest pierwszym miastem, które wprowadziło urzędomat. Od końca grudnia 2025 r. urządzenie takie działa również we Wrocławiu przy budynku starostwa przy ul. Kościuszki 131.

Kierowcy mogą odbierać dowody rejestracyjne oraz decyzje administracyjne przez całą dobę. Poza dowodami rejestracyjnymi możliwy jest również odbiór decyzji o rejestracji aut i motocykli nowych, pojazdów sprowadzonych z zagranicy oraz tych, które rejestrowane są w kraju po raz pierwszy. Mieszkańcy są zadowoleni ze sposobu działania nowego urządzenia, a starostwo już zapowiada, że w kolejnych etapach planowane jest systematyczne rozszerzanie zakresu dostępnych usług.

