Koniec z fotoradarami na moście Poniatowskiego. Było ich tam aż sześć

Spis treści: Trzy nowe radary, wymiana czterech Na Wisłostradzie i Moście Poniatowskiego będzie odcinkowy pomiar prędkości Fotoradary zmienią lokalizacje. Oto gdzie trafią Kłopoty z odcinkowym pomiarem prędkości na Moście Poniatowskiego

ZDM szuka firmy, która dostarczy i zamontuje trzy nowe urządzenia do pomiaru prędkości. Trafią one na puste obecnie maszty przy ul. Górczewskiej na wysokości ul. Konarskiego, przy Alei Krakowskiej w rejonie ul. Komitetu Obrony Robotników oraz przy ul. Powstańców Śląskich przy ul. Człuchowskiej.

Trzy nowe radary, wymiana czterech

Przetarg przewiduje również wymianę urządzeń w czterech już działających fotoradarach. Nowy sprzęt zostanie zamontowany na Trakcie Brzeskim przy ul. Objazdowej, przy ul. Słomińskiego obok Mostu Gdańskiego, przy ul. Przyczółkowej oraz przy ul. Armii Krajowej w Wesołej.

Oferty w przetargu można składać do 3 sierpnia. Wybrana firma będzie miała 100 dni od podpisania umowy na wykonanie prac.

Na Wisłostradzie i Moście Poniatowskiego będzie odcinkowy pomiar prędkości

Jak przekazał Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich, podpisano już umowę na montaż odcinkowego pomiaru prędkości na Wisłostradzie. W najbliższym czasie podobne rozwiązanie ma pojawić się także na Moście Poniatowskiego.

To oznacza, że dotychczasowe fotoradary z tej przeprawy zostaną przeniesione w inne części Warszawy.

Fotoradary zmienią lokalizacje. Oto gdzie trafią

Urządzenie, które do tej pory stało przy wylocie tunelu Wisłostrady, zostanie przeniesione na ul. Wóycickiego.

Zmiany obejmą również Most Poniatowskiego. Z sześciu znajdujących się tam fotoradarów jeden został już wcześniej zdemontowany i w kwietniu ustawiono go na skrzyżowaniu ul. Grochowskiej i Zamienieckiej. To miejsce, gdzie w styczniu doszło do tragicznego wypadku. Zginął w nim sześcioletni chłopiec, a trzy kobiety zostały ranne.

Pozostałe urządzenia z Mostu Poniatowskiego trafią na Trasę Łazienkowską przy Torwarze, Aleję Solidarności przy ul. Szwedzkiej, ul. Starzyńskiego przy Moście Gdańskim, Aleję Niepodległości przy ul. Woronicza oraz Aleję Wilanowską przy ul. Domaniewskiej.

Kłopoty z odcinkowym pomiarem prędkości na Moście Poniatowskiego

Na Moście Poniatowskiego miał zostać uruchomiony odcinkowy pomiar prędkości już lata temu. Ostatecznie ratusz wycofał się z tej inwestycji po dwóch nieudanych przetargach.

Za pierwszym razem nie zgłosiła się żadna firma. W drugim postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta, a wykonawca wycenił realizację na blisko 5 mln zł. Była to kwota niemal trzykrotnie wyższa od budżetu przeznaczonego na inwestycję.

To dlatego ZDM zdecydował się na zamontowanie na moście fotoradarów. W szczytowym okresie działało ich tam aż sześć.

Skąd taki pomysł? Otóż w 2018 roku na moście doszło do wypadku, 17-letnia rowerzystka jechała mostem po chodnika, straciła równowagę i upadła na jezdnię, wprost pod nadjężdżający samochód. Nastolatka zginęła na miejscu.

Śledztwo wykazało, że rowerzystka zahaczyła o sweter mijanej osoby pieszej i dlatego upadła na jezdnię, natomiast kierowca samochodu jechał zgodnie z przepisami i nie postawiono mu żadnych zarzutów.

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