Koniec z fotoradarami na moście Poniatowskiego. Było ich tam aż sześć
Warszawski Zarząd Dróg Miejskich chce kupić trzy nowe fotoradary, które tragią na obecnie puste maszty. Ale to nie koniec zmian na ulicach stolicy, o których muszą wiedzieć kierowcy. Część urządzeń rejestrujących zmieni bowiem swoją lokalizację.
Spis treści:
- Trzy nowe radary, wymiana czterech
- Na Wisłostradzie i Moście Poniatowskiego będzie odcinkowy pomiar prędkości
- Fotoradary zmienią lokalizacje. Oto gdzie trafią
- Kłopoty z odcinkowym pomiarem prędkości na Moście Poniatowskiego
ZDM szuka firmy, która dostarczy i zamontuje trzy nowe urządzenia do pomiaru prędkości. Trafią one na puste obecnie maszty przy ul. Górczewskiej na wysokości ul. Konarskiego, przy Alei Krakowskiej w rejonie ul. Komitetu Obrony Robotników oraz przy ul. Powstańców Śląskich przy ul. Człuchowskiej.
Trzy nowe radary, wymiana czterech
Przetarg przewiduje również wymianę urządzeń w czterech już działających fotoradarach. Nowy sprzęt zostanie zamontowany na Trakcie Brzeskim przy ul. Objazdowej, przy ul. Słomińskiego obok Mostu Gdańskiego, przy ul. Przyczółkowej oraz przy ul. Armii Krajowej w Wesołej.
Oferty w przetargu można składać do 3 sierpnia. Wybrana firma będzie miała 100 dni od podpisania umowy na wykonanie prac.
Na Wisłostradzie i Moście Poniatowskiego będzie odcinkowy pomiar prędkości
Jak przekazał Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich, podpisano już umowę na montaż odcinkowego pomiaru prędkości na Wisłostradzie. W najbliższym czasie podobne rozwiązanie ma pojawić się także na Moście Poniatowskiego.
To oznacza, że dotychczasowe fotoradary z tej przeprawy zostaną przeniesione w inne części Warszawy.
Fotoradary zmienią lokalizacje. Oto gdzie trafią
Urządzenie, które do tej pory stało przy wylocie tunelu Wisłostrady, zostanie przeniesione na ul. Wóycickiego.
Zmiany obejmą również Most Poniatowskiego. Z sześciu znajdujących się tam fotoradarów jeden został już wcześniej zdemontowany i w kwietniu ustawiono go na skrzyżowaniu ul. Grochowskiej i Zamienieckiej. To miejsce, gdzie w styczniu doszło do tragicznego wypadku. Zginął w nim sześcioletni chłopiec, a trzy kobiety zostały ranne.
Pozostałe urządzenia z Mostu Poniatowskiego trafią na Trasę Łazienkowską przy Torwarze, Aleję Solidarności przy ul. Szwedzkiej, ul. Starzyńskiego przy Moście Gdańskim, Aleję Niepodległości przy ul. Woronicza oraz Aleję Wilanowską przy ul. Domaniewskiej.
Kłopoty z odcinkowym pomiarem prędkości na Moście Poniatowskiego
Na Moście Poniatowskiego miał zostać uruchomiony odcinkowy pomiar prędkości już lata temu. Ostatecznie ratusz wycofał się z tej inwestycji po dwóch nieudanych przetargach.
Za pierwszym razem nie zgłosiła się żadna firma. W drugim postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta, a wykonawca wycenił realizację na blisko 5 mln zł. Była to kwota niemal trzykrotnie wyższa od budżetu przeznaczonego na inwestycję.
To dlatego ZDM zdecydował się na zamontowanie na moście fotoradarów. W szczytowym okresie działało ich tam aż sześć.
Skąd taki pomysł? Otóż w 2018 roku na moście doszło do wypadku, 17-letnia rowerzystka jechała mostem po chodnika, straciła równowagę i upadła na jezdnię, wprost pod nadjężdżający samochód. Nastolatka zginęła na miejscu.
Śledztwo wykazało, że rowerzystka zahaczyła o sweter mijanej osoby pieszej i dlatego upadła na jezdnię, natomiast kierowca samochodu jechał zgodnie z przepisami i nie postawiono mu żadnych zarzutów.