W skrócie Od 31 stycznia 2026 r. w Krakowie płatne parkowanie zostanie wprowadzone w niedziele w podstrefie A.

Stawki godzinowe za parkowanie nie zmienią się, jednak podwyższeniu ulegnie opłata dodatkowa za brak biletu oraz ceny abonamentów miesięcznych.

Od 2 marca wzrosną ceny biletów komunikacji miejskiej, obejmując zarówno bilety czasowe, jak i miesięczne.

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie płatnego parkowania w niedziele w podstrefie A, czyli w centrum miasta. Dotychczas w te dni parkowanie było bezpłatne, a od teraz opłaty będą obowiązywać codziennie od 9.00 do 22.00. W pozostałych podstrefach, B i C, parkowanie pozostaje płatne od poniedziałku do soboty w tych samych godzinach.

Wyjątki stanowią tylko niedziele handlowe określone ustawowo oraz kilka wybranych dni wolnych od opłat, takich jak 1 stycznia, drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 listopada czy Boże Narodzenie.

Stawki pozostają takie same. Wzrośnie opłata dodatkowa

Godzinowa stawka za parkowanie pozostaje taka sama, jednak wzrośnie tzw. opłata dodatkowa za niezapłacenie wymaganego abonamentu. Obecnie wynosi ona 400 zł, a przy uregulowaniu w ciągu 7 dni można ją zmniejszyć do 200 zł. Istotne jest, aby przy obniżonej opłacie liczyła się data wpływu pieniędzy na konto ZDMK lub dokonania wpłaty w odpowiednich kasach.

Również ceny abonamentów miesięcznych ulegają zmianie. Miesięczna opłata za jedno miejsce postojowe będzie uzależniona od podstrefy i wyniesie od ok. 2 do 5 tys. zł. Takie rozwiązanie wprowadzono w odpowiedzi na prośby mieszkańców oraz wnioski płynące z obserwacji utrudnionego parkowania w ciągu dnia, szczególnie w centrum Krakowa.

Władze miasta tłumaczą, że rozszerzenie godzin działania strefy - także na wieczory i niedziele - ma poprawić rotację aut i ograniczyć blokowanie miejsc przez te samochody, które dotychczas "stały" w strefie przez cały dzień. Dzięki temu osoby przyjeżdżające np. na załatwienie spraw czy dojazd do pracy mają większą szansę znaleźć wolne miejsce.

Drożeją również bilety komunikacji miejskiej

Niestety podwyżek nie da się uniknąć przesiadając się do komunikacji miejskiej. Od 2 marca wzrosną bowiem także ceny biletów. Miesięczny bilet mieszkańca na jedną linię podrożeje z 64 do 80 zł, a na wszystkie linie z 90 do 109 zł. Bilet 60-minutowy będzie kosztował 8 zł zamiast dotychczasowych 6 zł, a najtańszy, 15-minutowy bilet czasowy będzie kosztował 4 zł.

