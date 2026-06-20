W skrócie Prefabrykowane elementy betonowe są coraz częściej używane do budowy dróg, szczególnie tam, gdzie ważny jest szybki czas realizacji.

Drogi i nawierzchnie wykonane z prefabrykowanego betonu mogą okazać się tańsze w całym cyklu życia niż asfaltowe, mimo wyższego kosztu budowy.

Głównymi ograniczeniami prefabrykowanych płyt betonowych są spoiny oraz konieczność odpowiedniego przygotowania podłoża.

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Beton sam w sobie nie jest żadną nowością. Niemcy budowali betonowe drogi już w latach 20. i 30. ubiegłego wieku, a porty i lotniska stawiają na ten materiał od dziesięcioleci.

Nowość polega na tym, że betonowe elementy drogi coraz częściej powstają nie na budowie, lecz w fabryce. I dopiero gotowe trafiają na miejsce. Mowa o prefabrykowanych elementach betonu, które na budowę przyjeżdżają w gotowych zestawach - trochę jak klocki Lego.

Budowa dróg z gotowych prefabrykatów

Przy tradycyjnej budowie drogi trzeba czekać, aż materiał zostanie ułożony, zagęszczony i odpowiednio stwardnieje. Przy prefabrykowanych płytach betonowych wystarczy je przywieźć, ułożyć dźwigiem i droga jest gotowa do natychmiastowego użycia.

Przykładem ich zastosowania jest chociażby lotnisko w Vancouver. Uszkodzone odcinki płyty lotniskowej wymieniono na gotowe elementy prefabrykowane podczas nocnych zamknięć. Rano lotnisko wróciło do normalnej pracy. Przy klasycznym remoncie zajęłoby to znacznie więcej czasu i oznaczałoby wielogodzinne lub wielodniowe zakłócenia w ruchu lotniczym.

Beton prefabrykowany lepszy niż asfalt

Asfalt ma swoje niezaprzeczalne zalety - jest bezspoinowy, stosunkowo cichy, tańszy w budowie i łatwiejszy do naprawy. Państwa dysponują też znakomitą infrastrukturą do jego produkcji, układania i recyklingu - odbudowany asfalt trafia z powrotem do kolejnych warstw drogi.

Nawierzchnia z betonu prefabrykowanego materiały prasowe

Problem pojawia się tam, gdzie ciężkie pojazdy wielokrotnie hamują i ruszają w tym samym miejscu. Im wyższa temperatura otoczenia, tym szybciej droga asfaltowa ulega degradacji.

Beton jest twardy i sztywny, nie odkształca się pod naciskiem skoncentrowanym w jednym miejscu. Dlatego właśnie często terminale kontenerowe i powierzchnie przemysłowe od lat stawiają na beton.

Busbahnhof w Bad Soden jako przykład

Kolejny przykład powierzchni ułożonej z prefabrykowanych betonowych elementów pochodzi z Niemiec. Centralny dworzec autobusowy w Bad Soden am Taunus był przebudowywany w latach 2024-2025, przy konieczności utrzymania ruchu przez cały okres budowy.

Na powierzchnie przeznaczone dla autobusów ułożono około 1400 m² prefabrykowanych płyt betonowych o grubości 20 cm i długości do 2 metrów. Elementy wyprodukowano w fabryce, a na miejscu wystarczyło je ułożyć.

Czy prefabrykowane drogi są droższe?

To zależy od tego, jak liczymy. Sama budowa z betonu prefabrykowanego jest droższa niż asfaltu - to fakt. Ale koszty eksploatacji i utrzymania rozkładają się inaczej. Analizy wykazują, że rozwiązanie z prefabrykowanym betonem może być nawet o 20 procent tańsze od asfaltu, jeśli liczyć cały cykl życia nawierzchni, a nie tylko koszt budowy.

To oczywiście nie reguła. Przy ulicach osiedlowych, drogach o niskim natężeniu ruchu czy zwykłych parkingach asfalt wciąż jest zazwyczaj rozsądniejszym wyborem.

Prefabrykowany beton i jego ograniczenia

Prefabrykowane płyty betonowe nie są rozwiązaniem idealnym. Największą słabością są spoiny - miejsca między elementami, które muszą prawidłowo przenosić obciążenia i być szczelne na wodę. Źle wykonane spoiny mogą skrócić żywotność całej nawierzchni.

Kolejna kwestia to podłoże. Najlepsza płyta betonowa nie pomoże, jeśli grunt pod spodem nie jest odpowiednio zagęszczony, odwodniony i stabilny. To zresztą dotyczy każdej nawierzchni, ale przy sztywnych elementach betonowych konsekwencje nierównomiernych osiadań bywają bardziej widoczne niż przy plastycznym asfalcie.

Która technologia jest lepsza - zależy od projektu, od miejsca, a także od tego, ile pojazdów (i o jakiej masie) przez nie przejeżdża.

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