Spis treści: Utrudnienia na autostradzie A1. Montują systemy odcinkowego pomiaru prędkości Nowe odcinkowe pomiary prędkości na A1. Gdzie będą działać? Prawie 60 km pod stałą kontrolą między Piotrkowem a Częstochową Odcinkowy pomiar prędkości na A1 działa już w dwóch miejscach CANARD rozbudowuje sieć OPP. Wyda na to 85 mln zł Ile wynoszą mandaty za przekroczenia prędkości?

Przykładem może być autostrada A1. Kierowcy korzystający z tej drogi muszą się przygotować na uruchomienie aż sześciu nowych systemów i nastąpi to już do końca czerwca. Największa zmiana czeka osoby podróżujące między Piotrkowem Trybunalskim a Częstochową, ponieważ monitoring obejmie tam niemal cały, blisko 60-kilometrowy odcinek trasy.

Utrudnienia na autostradzie A1. Montują systemy odcinkowego pomiaru prędkości

Obecnie na autostradzie A1 trwają obecnie prace związane z montażem urządzeń rejestrujących średnią prędkość pojazdów. Wzdłuż trasy ustawiono już znaki informujące o początku i końcu stref objętych kontrolą. Na razie pozostają przekreślone, co oznacza, że system nie został jeszcze uruchomiony.

Jak poinformował rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Wojciech Król, "wszystkie urządzenia na autostradzie A1 zostaną uruchomione do 30 czerwca".

Montaż infrastruktury wiąże się miejscami z czasowymi zwężeniami jezdni. Kierowcy przejeżdżający przez odcinki objęte pracami powinni zwracać szczególną uwagę na oznakowanie i obowiązujące ograniczenia.

Nowe odcinkowe pomiary prędkości na A1. Gdzie będą działać?

Po uruchomieniu systemów kontrolą zostanie objętych sześć kolejnych fragmentów autostrady A1. Jadąc od północy, na pierwszy odcinkowy pomiar prędkości natrafimy między węzłem Kutno a węzłem Piątek, na odcinku liczącym 18 kilometrów.

Kolejny system obejmie trasę między węzłami Piotrków Trybunalski Południe i Kamieńsk. Ten fragment ma długość 19 kilometrów. Następnie kontrolowany będzie odcinek od węzła Kamieńsk do węzła Radomsko o długości 13,9 kilometra. Dalej monitoring obejmie trasę między węzłem Radomsko a węzłem Mykanów koło Częstochowy, liczącą 19 kilometrów.

Na południe od Częstochowy odcinkowy pomiar prędkości pojawi się również między węzłami Częstochowa Południe i Woźniki. Ten fragment ma 15,7 kilometra długości.

Ostatnia nowa instalacja zostanie uruchomiona pomiędzy węzłami Zabrze Północ i Zabrze Zachód, gdzie kontrolowany będzie odcinek o długości 4,2 kilometra.

Prawie 60 km pod stałą kontrolą między Piotrkowem a Częstochową

Trzy sąsiadujące ze sobą odcinki pomiarowe sprawią, że praktycznie cały fragment autostrady A1 między Piotrkowem Trybunalskim a przedmieściami Częstochowy znajdzie się pod stałą kontrolą systemu, łącznie będzie to niemal 60 kilometrów.

Odcinkowy pomiar prędkości na A1 działa już w dwóch miejscach

Nowe instalacje nie będą pierwszymi tego typu urządzeniami na autostradzie A1. Już dziś kierowcy muszą liczyć się z kontrolą średniej prędkości na dwóch odcinkach położonych między Toruniem a Łodzią.

Pierwszy z nich znajduje się między węzłem Ciechocinek a MOP Kałęczynek i ma długość 12 kilometrów. Drugi działa od okolic miejscowości Siemionki w gminie Lubień Kujawski do MOP Strzelce na odcinku liczącym 14 kilometrów.

CANARD rozbudowuje sieć OPP. Wyda na to 85 mln zł

Instalacje montowane obecnie na autostradzie A1 są częścią znacznie większego projektu realizowanego przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, działające w strukturach GITD.

Kontrakt zakłada uruchomienie 43 nowych odcinkowych pomiarów prędkości na autostradach, drogach ekspresowych i drogach krajowych w różnych regionach Polski. Koszt całej inwestycji wynosi blisko 85 mln zł.

Po zakończeniu obecnego etapu rozbudowy systemu CANARD będzie dysponował łącznie 114 instalacjami monitorującymi ruch drogowy. Urządzenia obejmą kontrolą 670 kilometrów polskich dróg i będą automatycznie przesyłały zarejestrowane dane do systemu nadzoru.

Wszystkie urządzenia muszą być uruchomione do końca czerwca 2026 roku.

Ile wynoszą mandaty za przekroczenia prędkości?

Mandaty za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w 2026 r.:

do 10 km/h - mandat 50 zł i 1 punkt karny,

o 11-15 km/h - mandat 100 zł i 2 punkty karne,

o 16-20 km/h - mandat 200 zł i 3 punkty karne,

o 21-25 km/h - mandat 300 zł i 5 punktów karnych,

o 26-30 km/h - mandat 400 zł i 7 punktów karnych,

o 31-40 km/h - mandat 800 zł / 1600 zł i 9 punktów karnych,

o 41-50 km/h - mandat 1 tys. zł / 2 tys. zł i 11 punktów karnych,

o 51-60 km/h - mandat 1,5 tys. zł / 3 tys. zł i 13 punktów karnych,

o 61-70 km/h - mandat 2 tys. zł / 4 tys. zł i 14 punktów karnych,

o 71 km/h i więcej - mandat 2,5 tys. zł / 5 tys. zł i 15 punktów karnych.





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