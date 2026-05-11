W skrócie Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych udostępniła serwis info-kierowca.pl, który umożliwia załatwienie formalności związanych z prawem jazdy online.

Nowa strona pozwala złożyć wniosek m.in. o wymianę prawa jazdy, uzyskać przypomnienia o ważności dokumentów oraz opłacić wydanie prawa jazdy przez internet.

W serwisie dostępna jest także funkcja rezerwacji terminu egzaminu na prawo jazdy oraz składania wniosków o inne dokumenty wymagane przez kierowców.

Strona www.info-kierowca.pl to nowy serwis internetowy PWPW. Chociaż działa zaledwie od kilku dni, z jego możliwości skorzystało już tysiące kandydatów na kierowców i osób chcących wymienić "kończące się" prawo jazdy. Warto zapoznać się z jego działaniem, bo dzięki niemu można uniknąć kolejek w wydziale komunikacji czy ośrodkach egzaminowania kierowców.

Prawo jazdy wymieniasz bez wychodzenia z domu

Nowy serwis to ogromne ułatwienie m.in. dla osób, które muszą np. wymienić prawo jazdy. Wniosek o wydanie dokumentu można teraz złożyć w pełni cyfrowo, logując się do serwisu np. profilem zaufanym lub korzystając z aplikacji mObywatel (skanowanie kodu qr).

Po zaktualizowaniu swoich danych w systemie wystarczy wybrać interesującą nas funkcjonalność - np. wniosek o prawo jazdy - wybrać z listy rodzaj sprawy (np. wydanie wtórnika, wymiana prawa jazdy itd.) i załączyć stosowne dokumenty (np. skan obecnego prawa jazdy i zdjęcie).

Warto zalogować się do serwisu, bo w niektórych przypadkach po odbiór dokumentu nie trzeba nawet wybierać się do wydziału komunikacji. Jeśli dany urząd dopuszcza taka możliwość, kierowca może otrzymać dokument za pośrednictwem "operatora pocztowego" lub wybrać inny sposób odbioru, np. za pośrednictwem urzędomatu. Korzystając z serwisu można też dokonać stosownych płatności (opłata za wydanie prawa jazdy to 100 zł).

Nawet jeśli w naszym przypadku nie będzie takiej możliwości dostarczenia dokumentu pocztą, serwis pozwala oszczędzić czas, jaki trzeba by spędzić wypełniając stosowne wnioski w urzędzie.

Info-kierowca.pl nowy serwis PWPW dla zmotoryzowanych

Za pośrednictwem nowego serwisu można też wnioskować o wydanie szeregu innych dokumentów, jak chociażby międzynarodowe prawo jazdy czy pozwolenie do kierowania tramwajem. Inną ciekawą opcją jest usługa pozwalająca sprawdzić listę swoich aktualnych dokumentów oraz orzeczeń lekarskich, a także ich status oraz datę ważności.

Usługa informuje użytkownika o bliskim terminie ważności dokumentu/orzeczenia oraz umożliwia przejście do złożenia wniosku o wymianę dokumentu

Zdajesz na prawo jazdy? Zarezerwuj termin on-line

Inną z ciekawych funkcjonalności serwisu info-kierowca.pl jest ponadto możliwość zarezerwowania terminu egzaminu na prawo jazdy (teoretyczny, praktyczny lub łączony) w konkretnym Ośrodku Szkolenia Kierowców.

"Usługa pozwala także zapisać się na test kwalifikacyjny dla kierowców zawodowych w celu uzyskania karty kwalifikacji kierowcy" - precyzuje regulamin serwisu.

