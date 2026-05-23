Koniec samowolki na hulajnogach. Nowe zakazy, limity i mandaty od 3 czerwca

W skrócie Miasto Warszawa wprowadza nowe ograniczenia dla użytkowników hulajnóg elektrycznych, obejmujące strefy z limitem prędkości i zakazem wjazdu oraz parkowania w wybranych miejscach.

Operatorzy wynajmowanych hulajnóg mają obowiązek blokowania możliwości pozostawiania pojazdów w niedozwolonych lokalizacjach, a także ponoszenia kar umownych za łamanie ustaleń.

Od 3 czerwca na terenie całej Polski obowiązkowe stanie się noszenie kasków przez osoby do 16. roku życia poruszające się hulajnogą elektryczną, rowerem lub urządzeniem transportu osobistego.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Stołeczny ratusz poinformował, że porozumienie zostało zawarte z trzema największymi operatorami działającymi w Warszawie - Bolt, Dott i Lime. To efekt braku ogólnopolskich regulacji dotyczących wynajmowanych hulajnóg elektrycznych. Jak podkreślił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski - W sprawie e-hulajnóg na wynajem wciąż nie doczekaliśmy się rozwiązań ustawowych. Wzięliśmy więc sprawy we własne ręce i jako pierwsi w Polsce podpisaliśmy tak kompleksowe porozumienie z operatorami.

Nowe ograniczenia dla hulajnóg elektrycznych w Warszawie

Najbardziej odczuwalną zmianą będą kolejne strefy z ograniczeniem prędkości do 12 km/h. Od teraz wolniej trzeba będzie jeździć m.in. na ulicach Złotej, Zgody i Brackiej, a także na Placu Centralnym oraz moście pieszo-rowerowym. To miejsca intensywnie uczęszczane przez pieszych, gdzie wcześniej dochodziło do niebezpiecznych sytuacji.

Już wcześniej podobne ograniczenia obowiązywały na Krakowskim Przedmieściu, Nowym Świecie, deptaku przy Chmielnej oraz na Bulwarach Wiślanych w miejscach bez wydzielonej drogi rowerowej.

Miasto zdecydowało się również rozszerzyć listę miejsc całkowicie wyłączonych z ruchu hulajnóg elektrycznych. Dzięki staraniom władz dzielnicy Wola zakaz jazdy i parkowania obejmie teraz Park Sowińskiego oraz Lasek na Kole. W praktyce oznacza to, że hulajnogi po prostu przestaną tam działać. Zakaz nadal obowiązuje również na terenie Starego Miasta, w Ogrodzie Krasińskich i Łazienkach Królewskich.

Koniec z porzuconymi hulajnogami na chodnikach

Nowe porozumienie ma też ograniczyć problem źle zaparkowanych hulajnóg. Operatorzy zostali zobowiązani do blokowania możliwości pozostawienia pojazdu w miejscach niezgodnych z przepisami. Chodzi m.in. o mosty, tunele, strefy zamieszkania czy ulice, gdzie chodnik jest zbyt wąski, by zgodnie z prawem pozostawić hulajnogę.

Miasto zapowiada również większą odpowiedzialność firm obsługujących wypożyczalnie. Operatorzy będą płacić kary umowne za łamanie ustaleń, w tym za pozostawianie pojazdów poza wyznaczonymi miejscami. Dodatkowe opłaty pojawią się także wtedy, gdy firmy nie będą reagować na zgłoszenia mieszkańców.

Ratusz oczekuje również poprawy kontaktu z użytkownikami i mieszkańcami. Operatorzy mają wyznaczyć konkretne osoby odpowiedzialne za zgłoszenia oraz lepiej oznakować hulajnogi.

Wypadki na hulajnogach elektrycznych. Liczby nie pozostawiają złudzeń

Choć hulajnogi stanowią niewielką część ruchu rowerowego w Warszawie, liczba wypadków pozostaje wysoka. Według danych miasta udział hulajnóg w ruchu na trasach rowerowych wynosi zaledwie 7,8 proc. Mimo to w ubiegłym roku użytkownicy tych pojazdów uczestniczyli aż w 66 wypadkach.

W 39 przypadkach to właśnie kierujący hulajnogami byli sprawcami zdarzeń. Łącznie rannych zostały 73 osoby. To jeden z głównych argumentów władz miasta za dalszym zaostrzaniem zasad korzystania z e-hulajnóg.

Obowiązkowe kaski dla dzieci i młodzieży. Mandat wyniesie 100 zł

Zmiany dotyczą nie tylko Warszawy. Już od 3 czerwca w całej Polsce zacznie obowiązywać nowy przepis dotyczący kasków ochronnych. Obowiązek obejmie osoby do 16. roku życia poruszające się rowerem, hulajnogą elektryczną, rowerem z napędem oraz urządzeniami transportu osobistego.

Brak kasku będzie oznaczał mandat w wysokości 100 zł. Nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników dróg i ograniczyć liczbę poważnych urazów głowy po wypadkach.

Warszawa przypomina również, że w mieście funkcjonuje obecnie 12,5 tys. stojaków, przy których można legalnie pozostawić hulajnogi elektryczne. W niemal 3 tys. miejsc dopuszczono postój takich pojazdów, w tym także przy stacjach rowerów Veturilo. Dodatkowo w Śródmieściu, na Żoliborzu, Woli i Bielanach działają specjalne strefy postoju finansowane przez operatorów.





Rewolucja w egzaminach na prawo jazdy. "Krok w stronę normalności" Polsat News