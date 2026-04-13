W skrócie Sieć Netto Marken-Discount wprowadziła możliwość wynajmu miejsc parkingowych przy sklepach poza godzinami ich pracy w około 150 lokalizacjach w Niemczech.

Rezerwacja miejsca parkingowego możliwa jest przez aplikację po zeskanowaniu kodu QR, a ceny oraz dostępność różnią się w zależności od lokalizacji i zapotrzebowania sklepu.

Pilotażowy program w Niemczech może zostać wprowadzony również w innych krajach, a to rozwiązanie pozwala efektywniej wykorzystać istniejące parkingi, generując przy tym dodatkowe dochody dla sklepów.

O problemie niewystarczającej liczby miejsc parkingowych w dużych miastach Europy mówi się już od dłuższego czasu. Chociaż według badania Eurostat w 2024 r. średnio na 1 tys. mieszkańców przypadało 576 samochodów, to coraz częściej wiele rodzin posiada dwa, a nawet trzy auta. Na dobry pomysł wpadła sieć Netto Marken-Discount, która postanowiła wykorzystać coś, co już istnieje, ale w określonych godzinach było nieużywane, czyli parkingi przy sklepach.

Wolne miejsca parkingowe po godzinach. Kierowcy wynajmą parking pod sklepem

Od 1 kwietnia 2026 r. w około 150 lokalizacjach w Niemczech, m.in. w Berlinie, Düsseldorfie czy Dortmundzie, kierowcy mogą wynajmować miejsca parkingowe przy sklepach sieci Netto poza godzinami otwarcia.

Chodzi konkretnie o godziny od 18:00 do 8:00, czyli wtedy, gdy parkingi - normalnie pełne w ciągu dnia - stoją praktycznie puste. Sam proces rezerwacji jest bardzo prosty i ogranicza się do zeskanowania kodu QR, a następnie wybrania odpowiedniej opcji w aplikacji.

Sieć sklepów Netto działa również w Polsce AFP

Ile kierowcy zapłacą za wynajem miejsca na parkingu pod sklepem? To zależy

Nie ma jednej stałej stawki dla wszystkich, ponieważ kierowcy mogą wybrać abonament dzienny, tygodniowy lub miesięczny, a ceny różnią się w zależności od lokalizacji.

Co więcej, dynamicznie zmieniać się będzie również liczba dostępnych miejsc w zależności od zapotrzebowania sklepu, co jest wyznacznikiem nadrzędnym. Za obsługę odpowiadają wyspecjalizowane firmy parkingowe, takie jak APCOA Germany, Wemolo GmbH czy Loyal Parking Deutschland GmbH.

Europa ma problem z parkowaniem. Inne sklepy również wynajmą swoje parkingi?

W wielu największych miastach całej Europy - a także w Polsce - spora część ruchu generowana jest przez auta krążące w poszukiwaniu miejsca do zaparkowania. Nie wszyscy właściciele pojazdów mają wynajęte garaże czy miejsca postojowe, dlatego udostępnienie istniejącej infrastruktury po godzinach to sposób, który nie wymaga budowy nowych parkingów, a jedynie lepszego wykorzystania przestrzeni, która przecież została stworzona z myślą o parkowaniu samochodów.

Efektywniej wykorzystujemy istniejące miejsca parkingowe - bez konieczności tworzenia nowych. To rozwiązanie jest usługą dla lokalnych społeczności wokół naszych sklepów, zapewniając dodatkowe miejsca tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Jednocześnie gwarantujemy naszym klientom dostęp do parkingu, aby zakupy były dla nich komfortowe

Wynajmą parkingi pod sklepami. W określonych godzinach zaparkujesz tam swoje auto

Patrząc na skalę problemu w europejskich miastach bardzo możliwe jest, że na podobne rozwiązania zdecydują się również inne sklepy. To nie tylko dobry sposób na poprawę dostępności miejsc parkingowych, ale także rozwiązanie, aby sklepy generowały dodatkowe dochody i przy okazji przyciągały klientów.

Pojawia się jednak jedno pytanie, czy liczba dostępnych miejsc dla wynajmujących będzie monitorowana na tyle skutecznie, aby nie zabrakło przestrzeni dla klientów. Choć mówi się o dostępności w godzinach od 18:00 do 8:00 to wiele osób właśnie wieczorem - po pracy - decyduje się na zakupy.

