W skrócie Od 6 maja mieszkańcy Elbląga mogą odbierać dowody rejestracyjne przez całą dobę z urzędomatu przy Placu Dworcowym.

Urzędowy dokument można odebrać bez wizyty w urzędzie, korzystając z kodu PIN otrzymanego SMS-em i mając 48 godzin na odbiór.

Podobne rozwiązania funkcjonują także w Bielsku-Białej, Wrocławiu i Olsztynie.

Nowe urządzenie stanęło przy parkingu obok budynku Departamentu Ewidencji Pojazdów i Kierowców elbląskiego ratusza. To właśnie tam trafiają sprawy związane z rejestracją pojazdów. Urzędomat działa na podobnej zasadzie jak popularne paczkomaty, z tą różnicą, że zamiast przesyłek wydaje dokumenty urzędowe. Start usługi zaplanowano na środę.

Odbiór dokumentu bez wizyty w urzędzie

Korzystanie z urzędomatu zaczyna się już na etapie składania wniosku. Wtedy trzeba zaznaczyć, że gotowy dowód rejestracyjny ma zostać umieszczony w urządzeniu, a nie odebrany w tradycyjny sposób. Po przygotowaniu dokumentu pracownik umieszcza go w jednej ze skrytek.

Gdy dowód będzie gotowy, mieszkaniec otrzyma wiadomość SMS z kodem PIN. To właśnie ten kod umożliwia otwarcie skrytki i odebranie dokumentu. Na odbiór przewidziano 48 godzin, co daje sporą elastyczność i pozwala dopasować wizytę do własnego grafiku.

Mniej kolejek, większa dostępność

Władze miasta podkreślają, że nowe rozwiązanie ma przede wszystkim skrócić czas oczekiwania w urzędzie. Część interesantów w ogóle nie będzie musiała podchodzić do stanowiska obsługi, co powinno odciążyć pracowników i poprawić płynność.

Istotnym atutem jest całodobowa dostępność urządzenia. Odbiór dokumentu nie będzie już uzależniony od godzin pracy urzędu, co może mieć znaczenie dla osób pracujących w standardowych godzinach. Dzięki temu sprawę da się załatwić wieczorem lub wcześnie rano.

Podobne rozwiązania w innych miastach

Elbląg nie jest pierwszym miastem, które zdecydowało się na taki krok. Jakiś czas temu informowaliśmy o uruchomieniu podobnego urządzenia w Bielsku-Białej tuż obok głównego wejścia do budynku starostwa.

Od końca grudnia 2025 r. urządzenie takie działa również we Wrocławiu przy budynku starostwa przy ul. Kościuszki 131. Jak informuje PAP - od lutego ubiegłego roku urzędomat funkcjonuje także obok siedziby miejskiego wydziału komunikacji w Olsztynie.

