W skrócie Od czerwca 2026 roku kierowcy w Polsce nie będą mogli odliczać punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe.

Nowe przepisy obejmą m.in. prowadzenie pod wpływem alkoholu, stwarzanie zagrożenia życia oraz nieudzielenie pomocy poszkodowanym, a punkty za te wykroczenia nie będą mogły być zredukowane kursem reedukacyjnym.

Zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz ograniczenie możliwości "zarządzania punktami karnymi".

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Od czerwca 2026 roku kierowcy w Polsce będą musieli liczyć się z poważnymi zmianami w systemie punktów karnych. Nowe zasady wpisują się w szerszy trend stopniowego zaostrzania przepisów drogowych, obserwowany od kilku lat.

W 2026 roku kierowców czekają trzy fale nowelizacji - w marcu, czerwcu i we wrześniu - każda dotycząca innego aspektu ruchu drogowego. Szczególnie istotna jest czerwcowa aktualizacja, ponieważ wprowadza trwałe ograniczenia w redukcji punktów, co realnie wpłynie na sposób, w jaki kierowcy planują swoją jazdę i reagują na wykroczenia.

Od czerwca nowe zasady punktów karnych w Polsce

Dotychczas kursy pozwalały kierowcom zbliżającym się do maksymalnego limitu punktów utrzymać prawo jazdy bez powtarzania egzaminu. Kierowca, który nie przekroczył limitu 24 punktów karnych i posiadał prawo jazdy od co najmniej roku, mógł bowiem wziąć udział w 8-godzinnym szkoleniu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Kurs kosztował ok. 1000 zł, trwał osiem godzin i pozwalał zredukować sześć punktów karnych.

Po zmianach punkty przypisane do najpoważniejszych wykroczeń nie będą już mogły być anulowane wspomnianym kursem. Szkolenia pozostaną, ale ich efekt ograniczy się do mniejszych naruszeń. Punkty za poważne wykroczenia będą wygasać dopiero po roku od opłacenia mandatu, co sprawi, że system stanie się znacznie mniej elastyczny.

Nowe przepisy mają wpłynąć na bezpieczeństwo

Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że wprowadzane zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Z danych policji wynika, że w 2025 roku zatrzymano ponad 72 tysiące praw jazdy, z czego ponad 22 tysiące odebrano za przekroczenie prędkości o więcej niż 51 km/h w terenie zabudowanym.

W tym samym okresie tysiące kierowców prowadziło pojazdy pomimo obowiązującego sądowego zakazu. Nowe przepisy mają ograniczyć możliwość "zarządzania punktami karnymi" za pieniądze, co dotychczas pozwalało wielu piratom drogowym zachować prawo jazdy mimo skrajnie niebezpiecznego stylu jazdy.

Najgroźniejsze naruszenia objęte zmianami

Wykaz naruszeń, za które nie będzie można zmniejszyć liczby punktów karnych, obejmuje najpoważniejsze wykroczenia. Należą do nich m.in. prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, stwarzanie zagrożenia dla życia lub zdrowia uczestników ruchu drogowego oraz nieudzielenie pomocy osobom poszkodowanym.

Nowe przepisy mają również zwiększyć ochronę pieszych - redukcja punktów nie będzie możliwa w przypadku wyprzedzania na przejściu, nieustąpienia pierwszeństwa osobom znajdującym się na pasach ani omijania pojazdu, który zatrzymał się, aby umożliwić pieszym bezpieczne przejście.

Wśród naruszeń objętych zmianą znalazły się także poważne wykroczenia na skrzyżowaniach, drogach ekspresowych i autostradach, przewożenie dzieci niezgodnie z przepisami, nieprawidłowe wyprzedzenia oraz przekroczenia prędkości.

Warto pamiętać, że za powyższe wykroczenie taryfikator przewiduje najbardziej surowe kary. Przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h oznaczana nałożenie przynajmniej 13 punktów. Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, podobnie jak wjazd na przejazd kolejowy przy nadawanym czerwonym świetle, oznaczają przyznanie 15 punktów.

Nowe Audi RS 5 z bliska. Hybrydowe 639 KM z wtyczką INTERIA.PL