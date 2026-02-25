Koniec dominacji Dacii. Europa ma innego ulubieńca

Styczeń 2026 przyniósł istotne zmiany na europejskim rynku samochodowym. Po wielu miesiącach dominacji Dacii Sandero na czoło coraz mocniej wysuwa się nowy lider - Renault Clio. W pierwszym miesiącu roku francuski hatchback odnotował wyraźny wzrost rejestracji, przekraczając 14 tys. nowych egzemplarzy.

Reflektor przedni nowoczesnego samochodu w kolorze czerwonym z wyraźnymi, ostrymi liniami i połyskującym lakierem.
Jaki był najchętniej kupowany samochód w Europie w styczniu 2026 roku?materiały prasowe

  • Renault Clio zostało najlepiej sprzedającym się samochodem w Europie w styczniu 2026 roku, notując 12 proc. wzrost rejestracji.
  • Dacia Sandero zanotowała spadek liczby rejestracji o 45 proc. i spadła na 14. miejsce na liście bestsellerów.
  • Rośnie zainteresowanie samochodami elektrycznymi i autami pochodzącymi z Chin; znaczące wzrosty odnotowały marki BYD i Jaecoo.
Renault Clio na prowadzeniu. Po piętach depcze T-Roc

Renault Clio ma szansę po raz kolejny zostać najlepiej sprzedającym się samochodem w Europie i w kolejnym miesiącu pokonać dotychczasowego lidera, Dacię Sandero. Z danych firmy Dataforce zajmującej się badaniem rynku wynika, że w styczniu 2026 roku Clio osiągnęło 12 proc. wzrost rejestracji w porównaniu do stycznia 2025, z wynikiem ponad 14,6 tys. sztuk. To czyni Clio najbliższym tytułu najlepiej sprzedającego się auta w Europie na początku 2026 roku.

Blisko za nim znalazł się Volkswagen T-Roc, którego sprzedaż spadła o niemal 6 proc. do około 14,6 tys. egzemplarzy. Trzecie miejsce przypadło Peugeot 208, który mimo spadku o 14 proc. utrzymał się w czołówce, rejestrując nieco ponad 14,5 tys. samochodów. Różnice między trzema czołowymi modelami są minimalne, a nieopublikowane jeszcze dane z Portugalii i Bułgarii mogą nieznacznie zmienić kolejność.

Nowoczesny żółty SUV Volkswagen T-Roc o sportowej sylwetce, z czarnymi felgami i charakterystycznym przednim grillem, ustawiony na tle niebieskiej ściany wystawowej.
Po piętach Renault Clio depcze Volkswagen T-Roc.Maciej OlesiukINTERIA.PL

Klienci sięgają po modele miejskie i kompaktowe SUV-y

Pierwszą piątkę zamykają Volkswagen Golf i Fiat Panda. Golf odnotował spadek sprzedaży o 18 proc., osiągając 14,3 tys. sztuk, podczas gdy Panda utrzymała się na niemal tym samym poziomie, notując minimalny spadek o 0,4 proc.

Toyota Yaris Cross znalazła się na siódmej pozycji, ze spadkiem sprzedaży o 11 proc. Kolejne miejsca zajęły Opel Corsa i Skoda Octavia, a pierwszą dziesiątkę zamknęła Toyota Yaris, której sprzedaż zmniejszyła się nieznacznie, poniżej 1 proc. Eksperci z Dataforce podkreślają, że wyraźnie widać, że rynek premiuje zarówno popularne modele miejskie, jak i kompaktowe SUV-y.

Samochód osobowy Fiat Panda w wersji miejskiej z żółtymi lusterkami, czarnymi i białymi elementami nadwozia stojący na utwardzonej powierzchni na tle kolorowych budynków.
Pierwszą piątkę europejskiej sprzedaży zamyka Fiat Panda.Fiatmateriały prasowe

Spadek sprzedaży Dacii Sandero i zmiany w produkcji

Niestety Dacia Sandero, która kończyła 2025 rok jako najlepiej sprzedający się model w Europie, obecnie spadła na 14. miejsce. Liczba rejestracji zmniejszyła się o 45 proc., osiągając 11 376 egzemplarzy. Dacia Duster odnotowała podobnie duży spadek - 41 proc. do 8 842 samochodów.

Katrin Adt, szefowa Dacii, tłumaczyła spadki zmianami w ofercie i logistyce. Jej zdaniem nowa gama modeli oraz zmienione jednostki napędowe spowodowały chwilowe zmiany produkcji, które odbiło się na rejestracjach. Podobne dwucyfrowe spadki dotknęły VW T-Crossa, Hyundaia Tucsona i Citroena C3.

    Rośnie zainteresowanie elektrykami i autami z Chin

    Jednocześnie rośnie zainteresowanie samochodami elektrycznymi i pojazdami zelektryfikowanymi. Skoda Elroq awansowała na 26. miejsce z 8 426 rejestracjami, stając się w styczniu najlepiej sprzedającym się modelem bezemisyjnym w Europie, tuż przed Renault 5 E-Tech. Sprzedaż tego ostatniego wzrosła o 70 proc., osiągając ponad 7 tys. egzemplarzy.

    Chińskie marki również odnotowały dynamiczne wzrosty - BYD Seal U sprzedał się o 178 proc. lepiej niż rok wcześniej, a Jaecoo 7 o 276 proc. Znaczny wzrost rejestracji odnotowały także nowe modele Stellantis, w tym Citroen C3 Aircross, Fiat Grande Panda i Opel Frontera, które w porównaniu z ubiegłym rokiem zanotowały skok sprzedaży z kilkudziesięciu do kilku tysięcy egzemplarzy. Tesla Model Y uplasowała się na 42. miejscu z 6 601 sztukami, notując niewielki wzrost w porównaniu do poprzedniego roku.

