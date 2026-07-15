W skrócie Od 1 maja 2027 roku w Belgii zacznie obowiązywać cyfrowa winieta dla samochodów osobowych do 3,5 tony, obejmująca zarówno kierowców krajowych, jak i zagranicznych.

System opłat będzie jednolity w całym kraju, a weryfikacja wniesienia opłaty odbędzie się za pomocą kamer z automatycznym rozpoznawaniem tablic oraz kontroli mobilnych.

Koszt winiety zależy od okresu ważności oraz klasy emisji pojazdu, przy czym z opłat zwolnione będą motocykle i autokary, a wpływy mają finansować utrzymanie sieci drogowej.

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Cyfrowa winieta dotyczyć będzie pojazdów do 3,5 tony. Dotąd samochody osobowe korzystały z belgijskiej sieci autostrad i dróg całkowicie za darmo. Zanim jednak system ruszy, projekt muszą jeszcze ostatecznie zatwierdzić regionalne parlamenty oraz Komisja Europejska.

Jak będzie działać cyfrowa winieta w Belgii?

Planowany jest jednolity system w skali całego kraju. Niezależnie od tego, czy kierowca porusza się po Flandrii, Walonii czy regionie stołecznym Brukseli, wystarczy jedna cyfrowa winieta. Zostanie ona powiązana z numerem rejestracyjnym pojazdu i ma być dostępna zarówno przez platformę internetową, jak i w autoryzowanych punktach sprzedaży, na przykład na stacjach paliw. Naklejki na szybie nie przewidziano.

Przestrzeganie obowiązku władze zamierzają kontrolować za pomocą kamer z automatycznym rozpoznawaniem tablic rejestracyjnych, a dodatkowo planowane są kontrole mobilne. Kto pojedzie bez ważnej winiety, musi liczyć się z mandatem w wysokości 70 euro, a przy powtarzających się wykroczeniach kara może wzrosnąć. Z opłaty mają być wyłączone między innymi motocykle i autokary.

Ile będzie kosztować winieta w Belgii?

Zgodnie z opublikowanymi dotąd planami wysokość opłaty zależy od okresu ważności oraz klasy emisji pojazdu. Najniższą stawkę zapłacą kierowcy aut elektrycznych, najwyższą właściciele starszych samochodów o wyższej emisji spalin. Dla turystów i osób przejeżdżających tranzytem najbardziej interesujące będą warianty krótkoterminowe. Zapowiadane ceny wyglądają następująco:

winieta 24-godzinna: 8,10 euro (elektryk), 9 euro (Euro 4 i nowsze), 11,25 euro (Euro 0-3)

10 dni: 10,80 / 12 / 15 euro

1 miesiąc: 17,10 / 19 / 23,75 euro

2 miesiące: 27 / 30 / 37,50 euro

rok: 90 / 100 / 125 euro

Czy Belgowie stracą na nowej opłacie drogowej?

Regionalne rządy zapowiedziały dostosowanie systemów podatku od pojazdów tak, by wprowadzenie winiety nie oznaczało dla krajowych właścicieli aut wyższych obciążeń ogółem. Konkretnych szczegółów jednak nie ujawniono.

Właśnie ten punkt może odegrać istotną rolę podczas oceny projektu przez Komisję Europejską. Niemiecka opłata drogowa dla aut osobowych została w 2019 roku zablokowana przez Trybunał Sprawiedliwości UE, ponieważ krajowi kierowcy mieli zostać w pełni zrekompensowani poprzez niższy podatek od pojazdów.

W Belgii to regiony odpowiadają za budowę, funkcjonowanie i utrzymanie sieci drogowej, dlatego wpływy z winiety mają trafiać bezpośrednio na finansowanie infrastruktury - jej eksploatację, konserwację i remonty. Jak zaznaczył waloński minister ds. mobilności François Desquesnes, każdy, kto korzysta z belgijskich dróg, powinien wnieść uczciwy wkład w ich utrzymanie.

Flamandzki minister finansów Ben Weyts zwrócił z kolei uwagę, że belgijscy kierowcy płacą opłaty drogowe w wielu europejskich krajach, dlatego nowa regulacja ma w równym stopniu dotyczyć pojazdów z Belgii i z zagranicy.





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