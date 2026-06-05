W skrócie Firma Dammann, producent opryskiwaczy rolniczych, ogłosiła postępowanie upadłościowe, a sytuacja może dotyczyć około 150 pracowników.

Przedsiębiorstwo prowadzi restrukturyzację w trybie samodzielnego zarządu pod nadzorem sądu z powodu słabego popytu w branży maszyn rolniczych.

Problemy Dammanna wpisują się w szerszy kryzys niemieckiego przemysłu, który doświadcza spadku zamówień i pogorszenia wyników finansowych także w innych sektorach.

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Od dłuższego czasu niemiecki przemysł przechodzi trudny okres, a problemy nie ograniczają się wyłącznie do branży motoryzacyjnej. Przykładem jest Herbert Dammann GmbH, firma specjalizująca się w technice opryskiwania oraz aplikacji środków ochrony roślin.

Przedsiębiorstwo, założone w 1979 roku, przez lata wypracowało pozycję jednego z bardziej rozpoznawalnych producentów w swojej niszy rynkowej. Według szacunków branżowych, firma zatrudnia obecnie około 150 osób, a jej ostatnie przychody sięgały nawet 35 mln euro.

Postępowanie upadłościowe i model zarządzania

Niestety nic nie trwa wiecznie. Jak informują niemieckie media, na początku tygodnia spółka Dammann złożyła wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego w formule tzw. samodzielnego zarządu. Oznacza to, że dotychczasowe kierownictwo nadal prowadzi działalność operacyjną, jednak pod nadzorem wyznaczonego przez sąd administratora. Rozwiązanie to ma umożliwić kontynuację funkcjonowania firmy przy jednoczesnym uporządkowaniu jej sytuacji finansowej.

Główną przyczyną problemów pozostaje utrzymująca się słabość rynku rolnego, która przełożyła się na wyraźny spadek zamówień w całym sektorze maszyn rolniczych. W konsekwencji producenci odnotowują niższe wykorzystanie mocy produkcyjnych oraz pogarszające się wyniki finansowe.

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Sytuacja pracowników i perspektywy branży

Jak wynika z doniesień branżowych, osłabienie popytu ma charakter długotrwały i dotyka wielu europejskich producentów. W przypadku Dammanna doprowadziło to do konieczności uruchomienia procedur restrukturyzacyjnych. Pracownicy zostali poinformowani o rozpoczęciu postępowania upadłościowego.

Według oficjalnych informacji, ich wynagrodzenia mają być zabezpieczone ze środków postępowania upadłościowego co najmniej do końca lipca 2026 roku. Według deklaracji zarządu działalność operacyjna przedsiębiorstwa ma być kontynuowana bez większych zmian, przynajmniej na obecnym etapie postępowania.

Niemiecki przemysł w kryzysie. Nie tylko motoryzacja

Eksperci zachodniego rynku podkreślają, że problemy firmy Dammann nie są odosobnione i wpisują się w szersze spowolnienie niemieckiego przemysłu. Podobne tendencje widoczne są również w sektorze motoryzacyjnym oraz wśród jego dostawców, gdzie rosnące koszty produkcji, słabszy popyt oraz niepewność inwestycyjna coraz częściej prowadzą do redukcji zamówień i narastających napięć finansowych. W przypadku producentów maszyn rolniczych oznacza to bezpośrednie ograniczenie rynku zbytu oraz trudności w utrzymaniu pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych.

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