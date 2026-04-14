W skrócie Stellantis zredukuje około 650 miejsc pracy w centrum badawczo-rozwojowym Opla w Russelsheim, gdzie po zwolnieniach pozostanie około 1000 inżynierów.

W innych krajach planowane jest zwiększenie zatrudnienia: około 2000 nowych miejsc pracy powstanie w Stanach Zjednoczonych i 700 we Francji.

We francuskim Sochaux Stellantis inwestuje 120 mln euro w modernizację zakładu produkcyjnego, w tym budowę nowej lakierni o niższym zużyciu wody i mniejszej emisji CO2.

Stellantis zwalnia inżynierów - redukcje w Russelsheim

Stellantis poinformował o kolejnych zwolnieniach w centrum badawczo-rozwojowym marki Opel w Rüsselsheim. Pracę straci około 650 osób, a po redukcjach w ośrodku pozostanie około 1000 inżynierów.

Zmiany są częścią szerszego procesu. Jeszcze w 2017 roku, gdy Opel był przejmowany przez grupę PSA, w tym samym centrum pracowało około 7000 osób. Oznacza to, że zatrudnienie spadło łącznie o około 40 proc.

Ośrodek w Rüsselsheim odpowiada za rozwój samochodów marek Opel i Vauxhall oraz realizuje projekty technologiczne dla całej grupy, m.in. w obszarze systemów wspomagania kierowcy, rozwoju baterii i rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

Stellantis zmienia strategię - nowe miejsca pracy poza Niemcami

Redukcje w Niemczech nie oznaczają ograniczenia działalności badawczo-rozwojowej. Jak podkreśla koncern w komunikacie, "zmiany mają dopasować strukturę zatrudnienia do znaczenia poszczególnych ośrodków w globalnej organizacji."

W praktyce oznacza to zwiększenie zatrudnienia w innych krajach. Około 2000 nowych miejsc pracy ma powstać w Stanach Zjednoczonych, a kolejne 700 we Francji. To wszystko złe wiadomości dla Opla.

Stellantis w Niemczech - mniejsze znaczenie centrum Opla

Spadek zatrudnienia w Rüsselsheim budzi niepokój niemieckich związków zawodowych oraz władz regionalnych w Hesji.

Dodatkowym wyzwaniem jest sytuacja toru testowego w Dudenhofen, który od lat stanowi zaplecze badawcze dla producentów samochodów. Jego przyszłość również jest niepewna.

Stellantis inwestuje we Francji

Równolegle koncern zwiększa nakłady w innych lokalizacjach. We francuskim Sochaux przeznaczono około 120 mln euro, czyli blisko 520 mln zł, na modernizację zakładu produkcyjnego.

Największym projektem jest budowa nowej lakierni, która ma być w pełni zelektryfikowana i bardziej efektywna środowiskowo. Zakład ma zużywać o połowę mniej wody, a proces lakierowania - odpowiadający za około 80 proc. emisji CO2 w fabryce - zostanie znacząco ograniczony.

Fabryka w Sochaux produkuje około 1050 samochodów dziennie i należy do największych zakładów koncernu. Od 2022 roku Stellantis zainwestował tam łącznie około 200 mln euro, czyli ponad 860 mln zł.

Niepewna przyszłość Opla?

Stellantis to koncern powstały z połączenia Fiat Chrysler Automobiles z grupą PSA Peugeot-Citroen. We władzach koncernu najwięcej mają do powiedzenia Włosi i Francuzi (prezesem jest Włoch Antonio Filosa, przewodniczącym rady nadzorczej - wywodzący się z Fiata John Elkann). To wszystko sprawia, że Opel, którego siedziba znajduje się w Niemczech jest spychany na margines, a jego przyszłość wydaje się niepewna.

Changan Deepal S05 to początek chińskiej ofensywy w Europie. Wkrótce w Polsce INTERIA.PL