W skrócie Chińska marka Great Wall Motor wchodzi na polski rynek za sprawą importera Astana Motors, który na czele polskiego oddziału postawił menedżera Piotra Laube.

W ofercie zadebiutują trzy modele: GWM ORA 5 w wersjach spalinowych, SUV Haval H7 oraz rodzinny GWM Jolion MAX, który ma oferować bogate wyposażenie i systemy wsparcia.

Importer planuje otwarcie 10 punktów sprzedaży w momencie debiutu marki, a do końca 2026 roku sieć dealerska i serwisowa ma zostać rozbudowana do 20 lokalizacji w kraju.

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Za wprowadzenie marki GWM odpowiada kazachski koncern Astana Motors, który został oficjalnym importerem producenta w Polsce. Firma zakończyła właśnie jeden z najważniejszych etapów przygotowań przed rozpoczęciem sprzedaży - powołała prezesa polskiego oddziału oraz finalizuje budowę sieci dealerskiej. Stanowisko CEO Astana Motors Poland objął Piotr Laube, czyli menedżer z ponad 15-letnim doświadczeniem w branży motoryzacyjnej.

Naszym priorytetem jest stworzenie w Polsce stabilnej i w pełni profesjonalnej struktury, która pozwoli na efektywne zbudowanie pozycji marek z portfolio Great Wall Motor

GWM Ora 5 jako pierwszy zadebiutuje w salonach. Do wyboru będą trzy napędy

Jednym z największych atutów GWM Ora 5 ma być szeroki wybór układów napędowych. Model został zbudowany na nowej platformie multienergetycznej, dzięki czemu producent może oferować różne wersje napędu w zależności od rynku. W Europie samochód będzie dostępny z napędem benzynowym, hybrydowym oraz elektrycznym, jednak na polski rynek w pierwszej kolejności trafią dwie pierwsze odmiany.

Podstawowa wersja otrzyma benzynowy silnik 1.5 o mocy 160 KM i 270 Nm momentu obrotowego, współpracujący z 7-stopniową przekładnią dwusprzęgłową DCT. Producent deklaruje przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 9,3 sekundy, a średnie zużycie paliwa według cyklu WLTC ma wynosić 6,45 l/100 km.

Alternatywą będzie pełna hybryda, która również wykorzystuje jednostkę 1.5, ale dzięki wsparciu silnika elektrycznego oferuje 223 KM mocy systemowej oraz 476 Nm momentu obrotowego. W tej konfiguracji Ora 5 przyspiesza do 100 km/h w 8,5 sekundy, a producent deklaruje średnie zużycie paliwa na poziomie około 5 l/100 km. Według producenta pełny zbiornik paliwa ma pozwolić na pokonanie nawet około 1100 km.

GWM Ora 5 w Polsce na początek dostępny będzie w wersji benzynowej i hybrydowej. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Na 2027 r. zaplanowano natomiast debiut w pełni elektrycznej wersji. Zostanie ona wyposażona w silnik o mocy 245 KM i maksymalnym momencie obrotowym na poziomie 260 Nm. Akumulator o pojemności 58,3 kWh ma zapewnić do 460 km zasięgu według cyklu WLTC. Z kolei sprint od 0 do 100 km/h zajmuje 8 sekund.

Haval H7 zadebiutuje na polskim rynku. Land Rover z Chin

Drugim modelem zapowiedzianym na polski rynek będzie Haval H7. Na razie producent nie opublikował jeszcze pełnej specyfikacji przygotowanej, a wiadomo jedynie, że samochód ma konkurować w jednym z najpopularniejszych segmentów SUV-ów i stawia na przestronne wnętrze, nowoczesne systemy bezpieczeństwa oraz zelektryfikowane układy napędowe. Więcej szczegółów technicznych importer ogłosi przed oficjalnym rozpoczęciem sprzedaży.

Kanciaste kształty Havala H7 mogą się podobać. GWM materiały prasowe

GWM Jolion Max. To największy SUV dla rodzin

Ofertę chińskiego producenta uzupełni Jolion Max, czyli nowa odmiana jednego z najlepiej sprzedających się modeli GWM na wielu światowych rynkach. Także w tym przypadku polski importer nie ujawnił jeszcze danych dotyczących silników, osiągów czy wyposażenia. Oficjalnie wiadomo jedynie, że model będzie pozycjonowany jako nowoczesny rodzinny SUV, który ma wyróżniać się wysokim poziomem wyposażenia i zaawansowanymi systemami wspomagania kierowcy.

GWM Jolion MAX to rodzinny SUV o bezpiecznym, klasycznym wyglądzie. GWM materiały prasowe

Ile salonów sprzedaży GWM powstanie w Polsce?

Importer kończy również budowę sieci sprzedaży. Już w sierpniu mają zostać ogłoszone pierwsze podpisane umowy z dealerami, a plan zakłada, że w momencie oficjalnego debiutu będzie działać 10 autoryzowanych punktów sprzedaży. Do końca 2026 r. sieć zostanie rozbudowana do 20 salonów i serwisów w najważniejszych regionach Polski.

To nie jest nowicjusz. GWM działa na rynku od blisko 40 lat

Choć dla wielu polskich kierowców Great Wall Motor może być nową nazwą to chiński producent nie należy do debiutantów. Koncern działa od niemal 40 lat i od kilku lat konsekwentnie rozwija sprzedaż na rynkach europejskich. Importer podkreśla, że samochody spełniają obowiązujące normy Unii Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa oraz emisji spalin, a wejście do Polski jest kolejnym etapem wcześniej zaplanowanej ekspansji na Starym Kontynencie.