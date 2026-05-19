W skrócie Wiosną 2027 roku autostrada A45 na odcinku między węzłem Dortmund-West a zjazdem Dortmund-Hafen zostanie całkowicie zamknięta na około osiem miesięcy, co utrudni ruch samochodowy, publiczny i lokalny w regionie.

Utrudnienia są związane z koniecznością rozbiórki i budowy nowego mostu nad ulicą Martener Strasse, a prace będą prowadzone w ścisłej współpracy z operatorami infrastruktury drogowej i kolejowej.

W czasie prac nie będzie możliwości jazdy tym odcinkiem autostrady oraz ulicą Martener Strasse, trasa objazdowa będzie prowadzić autostradą A43, a przez około dwa miesiące wystąpią również ograniczenia w ruchu pociągów.

Jak informuje oficjalna strona niemieckiej spółki Autobahn GmbH des Bundes - od wiosny 2027 roku zamknięta zostanie autostrada A45 na odcinku pomiędzy węzłem Dortmund-West a zjazdem Dortmund-Hafen. W tym czasie kierowcy nie będą mogli korzystać z tego fragmentu trasy ani w kierunku północnym, ani południowym, co znacząco wpłynie na codzienne przejazdy oraz zarówno transport lokalny, jak i dalekobieżny.

Stara konstrukcja mostu i konieczność przebudowy

Przyczyną wprowadzenia ograniczeń jest rozbiórka oraz budowa nowego mostu nad ulicą Martener Strasse. Według Autobahn GmbH, dotychczasowa konstrukcja osiągnęła granice swojej wytrzymałości. Przeprowadzone analizy techniczne wykazały, że jej tymczasowe wzmocnienie nie jest ani uzasadnione pod względem inżynieryjnym, ani opłacalne ekonomicznie.

Most znajduje się w wyjątkowo wymagającej lokalizacji. Przebiega nad nim siedem torów kolejowych obsługujących ruch dalekobieżny, regionalny i towarowy. Pod konstrukcją natomiast zlokalizowana jest droga miejska, linia tramwajowa oraz trasy autobusowe. Tak złożona infrastruktura sprawia, że prace budowlane muszą być prowadzone w ścisłej współpracy i koordynacji z wieloma operatorami.

Zgodnie z informacjami zarządcy dróg, realizacja inwestycji zostanie dostosowana do okna czasowego wynikającego z planowanej przerwy w ruchu kolejowym. W tym okresie możliwe będzie przeprowadzenie kluczowych prac, w tym rozbiórki starej konstrukcji oraz budowy nowych elementów mostu.

Kierowców czekają zmiany w organizacji ruchu i objazdy

W czasie całkowitego zamknięcia autostrady A45 kierowcy nie będą mogli korzystać z tego odcinka w żadnym kierunku. Z ruchu wyłączona zostanie również sama ulica Martener Strasse. Główną trasą objazdową stanie się autostrada A43, która przejmie znaczną część przekierowanego ruchu.

W celu zwiększenia przepustowości trasy objazdowej zdecydowano o wcześniejszym niż pierwotnie planowano demontażu bramek wjazdowych. Ma to poprawić płynność przejazdu oraz ułatwić obsługę zwiększonego natężenia ruchu. Mimo tych działań przewiduje się jednak większe korki oraz wydłużony czas podróży, szczególnie w godzinach szczytu. Zmiany dotkną również transportu publicznego i lokalnych dojazdów w rejonie Dortmundu, gdzie ruch zostanie w dużej mierze skierowany na alternatywne trasy.

Ograniczenia w ruchu kolejowym i harmonogram prac

Na tym jednak nie koniec utrudnień. Ograniczenia obejmą również ruch kolejowy. Przez około dwa miesiące całkowicie wstrzymany zostanie przejazd pociągów pod modernizowaną przeprawą. Etap ten jest niezbędny do przeprowadzenia najbardziej skomplikowanych prac, w tym rozbiórki istniejącej konstrukcji oraz rozpoczęcia budowy nowych elementów mostu.

Po zakończeniu tego etapu ruch kolejowy ma zostać przywrócony, jednak prace drogowe i konstrukcyjne będą kontynuowane jeszcze przez kolejne miesiące. Cała inwestycja została zaplanowana w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać dostępne okna technologiczne i ograniczyć konieczność kolejnych długotrwałych przerw w ruchu.

