Klienci Volvo dostaną odszkodowanie. Znika ważny element wyposażenia

LiDAR firmy Luminar od początku był ważnym elementem strategii Volvo dotyczącej rozwoju zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy. Czujnik montowany na dachu modeli Volvo EX90 i Volvo ES90 miał dostarczać dodatkowych danych, które w przyszłości miały zostać wykorzystane przez funkcje bezpieczeństwa. Problem w tym, że zapowiadane rozwiązania programowe nigdy nie trafiły do samochodów.

Teraz Volvo potwierdziło, że projekt został zakończony. Producent nie tylko wycofał się z dalszego rozwoju funkcji opartych na LiDARze, ale również zakończył współpracę z firmą Luminar, która odpowiadała za dostarczenie tej technologii. Oznacza to, że zamontowany już w samochodach czujnik pozostanie niewykorzystanym elementem wyposażenia.

Volvo wypłaca pieniądze za LiDAR, który nie spełni swojej roli

Decyzję potwierdził Henrik Juel Teige - rzecznik norweskiego oddziału Volvo. Jak przekazał w oficjalnym komunikacie - marka zakończyła współpracę z dostawcą technologii LiDAR i zrezygnowała z planów wdrażania funkcji wykorzystujących ten system w modelach EX90 oraz ES90. Firma zaznacza, że rekompensaty dla klientów mają odpowiadać wartości sprzętu, który został uwzględniony w cenie samochodu.

Volvo kończy projekt lidaru. Klienci dostaną rekompensaty. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Jak donoszą zachodnie media, w Norwegii właściciele otrzymają 18 tys. koron norweskich, czyli około 7 tys. zł. W Szwecji klienci oczekujący na realizację zamówień otrzymali wcześniej obniżkę ceny o 16 tys. koron szwedzkich dla samochodów bez LiDARu w roku modelowym 2026.

W innych krajach rozwiązano sprawę w odmienny sposób. Holendrzy dostaną 1500 euro, Kanadyjczycy 2000 dolarów kanadyjskich, a w Stanach Zjednoczonych Volvo proponuje pakiety dodatkowych usług o wartości około 1500 dolarów, obejmujące m.in. dostęp do SiriusXM, kredyty na ładowanie, pakiet opon i kół lub pakiet serwisowy.

O komentarz w sprawie opisanej sytuacji na polskim rynku zwróciliśmy się do przedstawiciela Volvo Polska. Do chwili publikacji nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi. Gdy tylko producent odniesie się do sprawy, zaktualizujemy materiał. Jednocześnie osoby, które chcą uzyskać informacje dotyczące ewentualnych zwrotów lub działań prowadzonych w Polsce, powinny kontaktować się bezpośrednio z autoryzowanymi dealerami marki.

Problemy Luminar zakończyły współpracę z Volvo

Rezygnacja z LiDARu była procesem, który trwał od kilku miesięcy. Już jesienią pojawiały się informacje, że Volvo zamierza odejść od tej technologii w 2026 roku. Ostatecznie 14 listopada producent rozwiązał umowę z Luminar, wskazując na problemy związane z łańcuchem dostaw oraz niewywiązanie się firmy z części zobowiązań kontraktowych.

Dla Luminar decyzja Volvo była poważnym ciosem. 15 grudnia 2025 roku firma złożyła wniosek o ochronę przed bankructwem. Bez stabilnego dostawcy odpowiedzialnego za rozwój i obsługę czujników funkcje, które Volvo wcześniej zapowiadało, nie miały już szans zostać wdrożone. Luminar zapowiedział również pozew przeciwko szwedzkiemu producentowi.

Volvo zapewnia, że EX90 i ES90 nadal są bezpieczne

Choć LiDAR był mocno eksponowany podczas prezentacji nowych modeli, Volvo przekonuje, że jego brak nie oznacza obniżenia poziomu bezpieczeństwa. Producent zaznacza, że systemy wspomagania kierowcy nie bazują na jednym urządzeniu, lecz na współpracy całego zestawu czujników.

W przypadku modelu EX90 kierowca nadal ma do dyspozycji pięć radarów, osiem kamer zewnętrznych, dwie kamery wewnętrzne oraz 16 czujników ultradźwiękowych. Według Volvo taki zestaw nadal pozwala spełnić wymagania marki dotyczące bezpieczeństwa i działania systemów wsparcia kierowcy.

Producent podkreśla, że zarówno EX90, jak i ES90 zostały zaprojektowane tak, aby ich systemy bezpieczeństwa działały niezależnie od pojedynczego czujnika. LiDARmiał być dodatkową warstwą informacji, ale nie był jedynym elementem odpowiadającym za ochronę pasażerów.