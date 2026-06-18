Kilkadziesiąt lat stał w zawalonej szopie, muzeum pokazało niezwykły zabytek

Spis treści: Star 20 w Szczecinie. Rzadki egzemplarz z oryginalnymi częściami Ciężarówka woziła sprzęt kinowy, drewno i materiały budowlane Pierwsza powojenna ciężarówka polskiej konstrukcji Kanciasta kabina Stara 20 miała przyspieszyć produkcję Star 20 miał benzynowy silnik i palił 26 litrów na 100 km

Star 20 to niewielka ciężarówka. Samochód, który w czwartek został wtoczony do hali ekspozycyjnej Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie jest mocno skorodowany, ma zniszczoną skrzynię ładunkową i zbutwiałe deski na burtach, ale zachował wiele oryginalnych elementów i jest ważną częścią polskiej powojennej motoryzacji.

W kabinie nadal są jednak oryginalne fotele, kierownica, zegary i przełączniki. Co więcej, muzealnicy zapewniają, że silnik dałoby się uruchomić.

Star 20 w Szczecinie. Rzadki egzemplarz z oryginalnymi częściami

Muzeum podkreśla, że prezentowany Star 20 to wyjątkowo ciekawy egzemplarz. Nie chodzi wyłącznie o wiek, ale też o zachowane części i udokumentowaną przeszłość.

Samochód wygląda fatalnie, ale ma wiele oryginalnych części Marcin Bielecki PAP

- Jest to pierwszy powojenny samochód polskiej konstrukcji - powiedział PAP kustosz Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie Jacek Ogrodniczak. Jak dodał, muzealny egzemplarz jest rzadki z kilku powodów: ma wiele oryginalnych części i udokumentowaną historię.

Na drzwiach szoferki, które otwierają się "pod wiatr", wciąż można zobaczyć resztki napisu "Okręgowy Zarząd Kin w Szczecinie". To ślad po pierwszym etapie pracy ciężarówki. Star przewoził sprzęt do sal kinowych, a później także materiały budowlane, węgiel i koks używany do ogrzewania kin.

Samochód wyprodukowano w 1954 roku i w końcu doczeka się renowacji Marcin Bielecki PAP

Ciężarówka woziła sprzęt kinowy, drewno i materiały budowlane

Historia pojazdu nie kończy się na pracy dla szczecińskich kin. Muzealnicy ustalili, że w 1968 roku ciężarówkę kupiła rodzina z miejscowości pod Stargardem. Od tamtej pory Star 20 był wykorzystywany m.in. do transportu drewna do tartaku.

Wreszcie, po latach intensywnej eksploatacji trafił do stodoły. Budynek z czasem się zawalił, a ciężarówka przez długie lata stała pod chmurką, stopniowo niszczejąc. Dziś auto wygląda fatalnie. karoseria jest przerdzewiała, a przestrzeń ładunkowa mocno zniszczona.

Muzeum zdecydowało się jednak pokazać pojazd publiczności przed renowacją. Jak wyjaśnił Ogrodniczak, to nowa inicjatywa placówki. Chodzi o prezentowanie także tych maszyn, które zwykle czekają w magazynach na swoją kolej.

- Na co dzień można u nas oglądać ponad setkę pojazdów, w magazynach jest więcej. I mamy do wyboru: albo je tam trzymać, albo pokazać, do czego zachęcają nas sympatycy muzeum - powiedział.

Ładowność samochodu wynosiła 3,5 tony, masa własna - 3,3 tony Marcin Bielecki PAP

Pierwsza powojenna ciężarówka polskiej konstrukcji

Star 20 zajmuje ważne miejsce w historii polskiej motoryzacji. Prace nad pierwszą powojenną ciężarówką rozpoczęły się w 1946 roku, a produkcja seryjna ruszyła w 1948 roku. Według danych muzeum, w 1954 roku w Starachowicach powstało około 7,5 tys. takich pojazdów, a do 1957 roku wyprodukowano łącznie około 50 tys. egzemplarzy.

Konstrukcja była dziełem inżynierów wywodzących się z przedwojennej szkoły projektowania. Ogrodniczak przypomniał, że przy Starze 20 pracowali specjaliści związani wcześniej z Centralnymi Warsztatami Samochodowymi (CWS) i Państwowymi Zakładami Inżynierii (PZInż).

- O motocyklach, chociażby Sokół, słyszało wielu, natomiast o samochodach CWS już nie. Ci inżynierowie, którzy projektowali w Międzywojniu, przyłożyli rękę do tego Stara - zaznaczył kustosz.

Dokumentację techniczną opracowano w Centralnym Biurze Badań i Konstrukcji Przemysłu Motoryzacyjnego nr 5 w Łodzi. Ramę i zawieszenie zaprojektował inż. Mieczysław Dębicki, a silnik i elementy przeniesienia napędu przygotował zespół prof. Jerzego Wernera. Przed wojną Werner pracował między innymi nad podwoziami ciężarówek PZInż oraz prototypem limuzyny PZInż 403 Lux-Sport.

Kanciasta kabina Stara 20 miała przyspieszyć produkcję

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów szczecińskiego egzemplarza jest kanciasta kabina. Wcześniejsze wersje Stara 20 miały bardziej obłe nadwozie, ale później wprowadzono prostsze rozwiązanie, które można było produkować szybciej i taniej. To było ważne, bo rozwijający się przemysł w powojennej Polsce pilnie potrzebował samochodów ciężarowych.

Samochód posiada uproszczoną kabinę, z płaską przednią częścią Marcin Bielecki PAP

Kabina produkowana była w zakładach SHL w Kielcach. Jej projekt, podobnie jak skrzyni ładunkowej, przygotował inż. Stanisław Panczakiewicz, jeden z najważniejszych polskich projektantów nadwozi XX wieku. Przed wojną stworzył między innymi karoserię ciężarówki CWS T-1 i aerodynamiczną bryłę modelu Lux-Sport, a po wojnie zaprojektował nadwozie Syreny.

Star 20 miał benzynowy silnik i palił 26 litrów na 100 km

Dane techniczne Stara 20 dobrze pokazują, jak wyglądała ciężarówka z początku lat 50. Masa pojazdu nieznacznie przekraczała 3,3 tony, a ładowność wynosiła 3,5 tony. Pod maską pracował polski, sześciocylindrowy silnik benzynowy S42 o mocy 85 KM. Maksymalna prędkość wynosiła około 85 km/h.

- Co ciekawe, był to silnik benzynowy. Współczesne ciężarówki mają silniki Diesla - zwrócił uwagę Damian Tarnowski z działu techniki MTiK. Jak dodał, według danych z dokumentacji Star 20 zużywał średnio 26 litrów benzyny na 100 km.

Renowacja szczecińskiego egzemplarza może kosztować ponad 100 tys. zł. Na razie nie wiadomo, kiedy ciężarówka trafi do konserwatorów. Muzeum pokazuje ją w obecnym stanie, bo właśnie tak najlepiej widać, ile oryginalnej substancji udało się zachować.

- Kiedy robi się rekonstrukcje pojazdów, dużo części trafia na złom. Substancji oryginalnej, niestety, nie zostaje wiele - podsumował Ogrodniczak.

Historycznego Stara 20 można będzie oglądać w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie do połowy września.

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