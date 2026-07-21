W skrócie W pierwszej połowie 2026 roku system CANARD zarejestrował ponad 785,4 tys. przekroczeń prędkości, co oznacza średnio trzy mandaty na każdą minutę.

Wzrost liczby wykroczeń wynika z modernizacji sieci kontroli, w ramach której działa już 520 fotoradarów oraz 111 odcinkowych pomiarów prędkości w całym kraju.

Najbardziej zapracowane urządzenia to głównie nowe lokalizacje, a liderem jest odcinek S2 w Warszawie, gdzie zarejestrowano blisko 38 tys. przekroczeń prędkości.

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Jak poinformował Interię Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, w pierwszej połowie 2026 roku fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości działające w ramach Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) ujawniły już ponad 785,4 tys. przekroczeń prędkości.

Dla porównania - w pierwszej połowie 2025 roku było to 588,3 tys. przekroczeń. W ujęciu rok do roku mamy więc wzrost liczby wykonanych zdjęć o ponad 33 proc. Rekordowy wynik to efekt zakończonej w czerwcu modernizacji systemu CANARD, w ramach której na fotoradarowej mapie Polski przybyło wiele nowych lokalizacji.

Nowe fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości w Polsce

W pierwszej połowie 2025 roku kierowców kontrolowało 461 fotoradarów i 70 odcinkowych pomiarów prędkości. W pierwszej połowie bieżącego roku na polskich drogach działało już 520 fotoradarów (+12,7 proc.) i 111 odcinkowych pomiarów prędkości. Oznacza to, że na przestrzeni zaledwie dwunastu miesięcy uruchomiono aż 41 zupełnie nowych odcinkowych pomiarów prędkości, co zagęściło ich sieć o blisko 60 proc.

Wysyp nowych urządzeń rejestrujących to efekt zakończonego w pierwszych dniach lipca kolejnego etapu rozbudowy systemu CANARD finansowego z Krajowego Planu Odbudowy. Realizowany od 2024 roku projekt zakładał zakup i instalację aż 128 urządzeń rejestrujących "służących do ujawniania wykroczeń w ruchu drogowym". Ściślej, chodziło o 43 urządzenia do odcinkowego pomiaru średniej prędkości, 70 urządzeń punktowego pomiaru prędkości i 10 urządzeń do monitorowania przejazdu na czerwonym świetle na skrzyżowaniach.

Nowe OPP zaskakują kierowców. Jeszcze wczoraj ich nie było...

Nie ma wątpliwości, że to właśnie nowe urządzenia do pomiaru prędkości najmocniej dają się dziś we znaki zbyt szybkim kierowcom. Najlepiej świadczy o tym lista dziesięciu najbardziej zapracowanych w pierwszej połowie 2026 roku odcinkowych pomiarów prędkości.

Wszystkie z najbardziej "kasowych" odcinkowych pomiarów prędkości to nowe lokalizacje na drogach szybkiego ruchu, uruchomione na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy. Zaledwie dwie - A8 Wrocław (koniec listopada 2025) i S7 Kępiny - Wola Wacławowska (druga połowa listopada 2025) - oddano do użytku w ubiegłym roku. Pozostałych osiem lokalizacji, wliczając w to "topowy" odcinek na S2 Warszawa Zagórze, zostało włączonych do systemu CANARD w 2026 roku.

Rekordowy OPP na trasie S2 (włączony 1 stycznia 2026 roku) ujawnił w pierwszych sześciu miesiącach swojego funkcjonowania blisko 38 tys. przekroczeń prędkości. To ponad 209 zdjęć dziennie.

10 najbardziej zapracowanych odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce

S2 Warszawa - Zagórze - 37944 wykroczeń,

S17 Garwolin - Sulbiny - 28472 wykroczeń,

S6 Rościęcino - Niekanin - 26925 wykroczeń,

A8 Wrocław - 17091 wykroczeń,

S7 Kępiny - Wola Wacławowska - 16170 wykroczeń,

S8 Ostrów Mazowiecka - 14944 wykroczeń,

S7 Rychnowo - Sudwa - 14898 wykroczeń,

S6 Dobrzyca - Stare Bielice - 11730 wykroczeń,

S3 Wieprzyce - Gorzów Wielkopolski - 11460 wykroczeń,

A4 Krzyżowa - Krzywa - 10053 wykroczeń.

O zaskakiwaniu kierowców nowymi urządzeniami świadczy też lista 10 najbardziej zapracowanych w 2026 roku fotoradarów. Podobnie jak w przypadku odcinkowych pomiarów prędkości, wszystkie z nich uruchomione zostały na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy. Aż siedem z nich oddano do użytku w tym roku, a zaledwie trzy z nich - w Krzyszkowicach (lipiec 2025 roku), Rumianku (listopad 2025 roku) i Jaworku (koniec listopada 2025 roku) - oddano do użytku w ubiegłym roku.

10 najbardziej zapracowanych fotoradarów w Polsce:

Krzyszkowice (zakopianka) - 12897 wykroczeń,

Rumianek (wielkopolskie) - 10583 wykroczeń,

Świdnica (ul. Zamenhofa, dolnośląskie) - 9930 wykroczeń,

Głogoczów (małopolskie) - 9469 wykroczeń,

Mazurowice (dolnośląskie) - 9227 wykroczeń,

Waćmierek (pomorskie) - 9146 wykroczeń,

Krępice (dolnośląskie) - 8673 wykroczeń,

Jaworek (opolskie) - 6627 wykroczeń,

Małujowice (opolskie) - 4871 wykroczeń,

Przemyśl (Aleja Wolności, podkarpackie) - 4700 wykroczeń.