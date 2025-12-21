Spis treści: Korytarz życia i mandaty dla kierowców Petycja do Ministerstwa Infrastruktury Stanowisko ministerstwa. Prawo jest wystarczające Gdzie leży problem kierowców?

Korytarz życia i mandaty dla kierowców

Przepisy dotyczące tworzenia korytarza życia obowiązują w Polsce od 6 grudnia 2019 r. Ich celem jest umożliwienie szybkiego przejazdu służbom ratunkowym do miejsca wypadku w sytuacji, gdy na drodze powstaje korek. W teorii zasady są proste, w praktyce budzą wątpliwości.

Prawo nie wskazuje jednoznacznie, w którym momencie kierowcy powinni rozpocząć tworzenie korytarza życia. Część z nich robi to już w czasie zatoru drogowego lub oczekiwania na zielone światło, próbując działać z wyprzedzeniem. Jeśli do świateł prowadzi długi korek, zawczasu zajmują miejsce na pasie tak, by w razie zaistnienia sytuacji wyższej konieczności, nie utrudniać przejazdu służbom. Zdarza się jednak, że takie zachowanie kończy się mandatem, np. za zajmowanie niewłaściwego pasa ruchu lub utrudnianie ruchu innym pojazdom.

Mandaty nie są więc nakładane za samą ideę korytarza życia, lecz za naruszenie innych przepisów ruchu drogowego przy jego przedwczesnym tworzeniu.

Petycja do Ministerstwa Infrastruktury

Do Ministerstwa Infrastruktury wpłynęła petycja, w której jej autor postulował zmianę przepisów. Chciał, aby kierowcy mieli obowiązek tworzenia korytarza życia już wcześniej, jeszcze zanim pojawi się pojazd uprzywilejowany, szczególnie w godzinach szczytu i przy dużym natężeniu ruchu.

Zdaniem autora petycji obecne regulacje narażają kierowców na niejednoznaczną ocenę ich zachowania przez policję. Z jednej strony promuje się szybkie reagowanie i myślenie z wyprzedzeniem, z drugiej takie działania mogą zostać uznane za wykroczenie.

Stanowisko ministerstwa. Prawo jest wystarczające

Ministerstwo Infrastruktury rozpatrzyło petycję negatywnie. W odpowiedzi resort powołał się na obowiązujące przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wskazano m.in. art. 3, który nakłada na uczestników ruchu obowiązek zachowania ostrożności i unikania działań mogących utrudnić ruch lub zagrozić bezpieczeństwu.

Resort przypomniał także zasadę ruchu prawostronnego oraz obowiązek poruszania się możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Kluczowe znaczenie ma art. 9 ustawy, zgodnie z którym kierowcy mają obowiązek ułatwić przejazd pojazdom uprzywilejowanym w momencie, gdy realnie istnieje potrzeba ich przejazdu.

Ministerstwo podkreśliło, że kierowca nie może samodzielnie łamać innych zasad ruchu drogowego "na zapas", nawet w przekonaniu, że działa w słusznej sprawie.

Gdzie leży problem kierowców?

W praktyce kierowcy muszą balansować między literalnym brzmieniem przepisów a oceną sytuacji na drodze. Zbyt wczesne tworzenie korytarza życia może zostać uznane za wykroczenie, a zbyt późne za utrudnianie przejazdu służbom ratunkowym. Brak precyzyjnych wytycznych sprawia, że wiele zależy od interpretacji funkcjonariusza na miejscu zdarzenia.

Resort infrastruktury wskazał, że kierowcy powinni kierować się nie tylko przepisami, ale też przezornością i zdrowym rozsądkiem. Jednocześnie nie zapowiedział żadnych zmian ani doprecyzowania obowiązujących regulacji.

