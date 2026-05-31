W skrócie Na polskim rynku pojawiły się legalne retrofity LED H11 firmy M-Tech z homologacją UNECE R37, które można stosować w miejsce tradycyjnych żarówek halogenowych H11.

LSMR11 są produkowane przez chińskiego partnera M-Tech i oferują wygodną instalację typu Plug&Play oraz cenę poniżej 200 zł za komplet.

Obecnie homologacja dotyczy wyłącznie typu H11, a za stosowanie nielegalnych retrofitów grozi mandat nawet do 3000 zł i zatrzymanie dowodu rejestracyjnego.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Polska firma wprowadza właśnie na rynek nowe - w pełni legalne - retrofity LED H11 z homologacją UNECE R37. Oznacza to, że kierowcy starszych samochodów wyposażonych w reflektory z żarówkami halogenowymi H11, będą mogli zastąpić nimi dotychczasowe źródła światła bez narażania się na mandat. Żarówki importowane z Chin są nawet trzykrotnie tańsze niż konkurencja.

Chodzi o nowe ledowe "żarówki" LSMR11, które otrzymały homologację UNECE R37. Oznacza to, że można je legalnie stosować jako zamiennik żarówek halogenowych H11 we wszystkich państwach członkowskich Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE).

W praktyce oznacza to, że po montażu użytkownik nie musi sprawdzać list kompatybilnych modeli pojazdów, numerów homologacji reflektorów ani posiadać dodatkowej dokumentacji potwierdzającej legalność użytkowania

Polska firma z retrofitami z Chin. Jedyne takie żarówki na rynku

M-Tech nie ukrywa, że za produkcję i cały proces homologowania żarówek w Europie odpowiada jej chiński partner. Sama firma ma jednak polskie korzenie i działa na szeroko pojętym rynku części zamiennych, a w jej ofercie znajdziemy m.in. produkowaną w Polsce chemię samochodową.

Wprowadzenie homologowanych retrofitów LED to efekt zmian w regulacji R37 wdrożonych przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ w listopadzie 2024 roku. Wprowadzenie nowelizacji otworzyło drogę do legalnego stosowania oświetlenia LED jako zamienniki tradycyjnych żarówek halogenowych.

Jako pierwszy takim rozwiązaniem pochwaliła się firma Philips, której żarówka (Ultinon Pro6000 Boost H11). Obecnie na rynku spotkać też można - w pełni legalne - retrofity Osram Night Breaker LED Smart ECE H11.

Legalne retrofity z Chin trzy razy tańsze niż konkurencja

Na tle konkurencji "żarówki" M-Tech LSMR11 mają jednak dwie bardzo istotne zalety. To obecnie jedyne występujące na polskim rynku rozwiązanie typu "Plug&Play" i "All-in-One". W przeciwieństwie do rozwiązań stosowanych do tej pory, nie trzeba stosować żadnych dodatkowych przewodów (tzw. przetyczek), które nie zawsze mieszczą się w reflektorze. W tym przypadku wystarczy jedynie wetknąć "żarówkę" w fabryczne gniazdo i wpiąć w nią oryginalną kostkę z instalacji elektrycznej naszego pojazdu.

Fundamentalną zaletą LSMR11 jest też cena. M-Tech nie prowadzi sprzedaży detalicznej, więc ostateczną cenę ustalają konkretni dystrybutorzy. W sieci znajdziemy jednak oferty w cenach poniżej 200 zł za komplet. Dla porównania, Osram Night Breaker LED Smart ECE H11 to obecnie wydatek bliższy nawet 600 zł.

Legalne retrofity? Wciąż tylko H11. Kiedy H4 i H7?

Wszyscy producenci, którym udało się przebrnąć kosztowny i trudny proces homologacji retrofitów w oparciu o nowe przepisy w regulacji R37 uzyskali stosowne certyfikaty dotyczące jednego konkretnego typu źródła światła - H11.

Obecnie wprowadzono możliwość uzyskania homologacji dla zamienników LED żarówek halogenowych, nazywanych potocznie "retrofitami", ale tylko dla kategorii H11, i tylko w taki sposób można legalnie dopuszczać takie źródła do stosowania na drogach publicznych

Wynika to z harmonogramu prac na forum ONZ, który zakłada terminy przygotowywania dokumentów dla poszczególnych kategorii oświetlenia. W zakresie regulaminu ONZ nr 37 wygląda następująco:

• rok 2026 - światła przeciwmgielne,

• rok 2027 - światła drogowe,

• rok 2028 - światła mijania.

To tłumaczy, dlaczego na pierwszy ogień poszły właśnie żarówki typu H11, bo te - najczęściej - stosowane są właśnie w reflektorach przeciwmgłowych. Nie oznacza to jednak, że nie znajdziemy ich w również w światłach mijania.

Jednym z producentów, który na masową skalę stosuje takie rozwiązanie jest np. Toyota. Żarówki H11 w światłach mijania znajdziemy m.in. w takich popularnych w Polsce modelach, jak Auris, Corolla, RAV4 czy ubóstwiany przez taksówkarzy Prius.

Jaki mandat za nielegalne retrofity?

Zarówno policjant w czasie kontroli drogowej, jak i diagnosta na badaniu technicznym, mogą zakwestionować zastosowanie źródła światła, które nie jest przewidziane przepisami. Kryteria oceny są jasne. Brak odpowiedniego oświetlenia zostanie uznany za "usterkę niebezpieczną", a diagnosta lub policjant będą zobowiązani do zatrzymania dowodu rejestracyjnego. W przypadku kontroli drogowej kierowca naraża się też na mandat "na zasadach ogólnych", którego górna granica wynosi 3000 zł.





"Wydarzenia": Pierwszy elektryk od Ferrari. Przetestował go sam papież Polsat News