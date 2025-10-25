Spis treści: Najbardziej zapracowane fotoradary w Polsce Odcinkowe pomiary prędkości postrachem kierowców. Lista najskuteczniejszych OPP w Polsce Najbardziej zapracowane systemy RedLight w Polsce 5 miejsc w Polsce, gdzie kierowcy tracą po 2 tys. zł

Na skumulowanych wynik złożyły się wykroczenia zarejestrowane w tym roku przez 466 aktywnych fotoradarów, 69 systemów odcinkowego pomiaru prędkości, 48 systemów monitorowania przejazdu na czerwonym świetle RedLight i 5 systemów RedLight monitorujących przejazdy kolejowe.

Wynik przeszło miliona (1,009 mln) zarejestrowanych wykroczeń jest nieco wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku ale paradoksalnie nie musi wcale świadczyć o tym, że poziom bezpieczeństwa na polskich drogach spada.

Wzrost liczby rejestrowanych naruszeń w ujęciu rok do roku wynika ze stale powiększającej się liczby urządzeń rejestrujących. W ostatni czasie nadzorem systemu RedLight objęto 30 kolejnych skrzyżowań oraz 5 przejazdów kolejowo-drogowych, uruchomiono też 26 nowych fotoradarów i 39 odcinkowych pomiarów prędkości – tłumaczy Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Najbardziej zapracowane fotoradary w Polsce

W przypadku fotoradarów 466 aktywnych na koniec października urządzeń (liczba zmienia się praktycznie każdego dnia np. z powodu remontów czy wymiany generacyjnej) zarejestrowało w III kwartałach tego roku 556,8 tys. naruszeń przekroczenia dozwolonej prędkości.

Absolutnym rekordzistą okazał się fotoradar zamontowany w małopolskich Krzyszkowicach (Zakopianka), który zarejestrował w tym czasie aż 32 318 przekroczeń prędkości. Dla porównania, pozostałe cztery lokalizacje z listy pięciu najbardziej zapracowanych polskich fotoradarów zarejestrowały w tym czasie dokładnie 32 438 wykroczeń.

Na liście pięciu najskuteczniejszych fotoradarów w Polsce znajdziemy jeszcze kolejno te zamontowane w miejscowościach:

Bieruń (śląskie, ul. Warszawska) - 8941 wykroczenia,

Warszawa (ul. Pileckiego) - 8643 wykroczenia,

Łódź (ul. Dąbrowskiego) - 7762 wykroczenia,

Warszawa (ul. Wybrzeże Kościuszkowskie) - 7092 wykroczenia.

Odcinkowe pomiary prędkości postrachem kierowców. Lista najskuteczniejszych OPP w Polsce

Dużą skutecznością pochwalić się też mogą szybko mnożące się na polskich drogach odcinkowe pomiary prędkości. W tym roku w 69 takich lokalizacjach zarejestrowano już ponad 373,6 tys. przekroczeń prędkości.

Najskuteczniejszym wciąż jest autostradowy odcinek A4 - Kostomłoty - Kąty Wrocławskie, na którym w pierwszych dziesięciu miesiącach tego roku zarejestrowano 33 108 przekroczeń prędkości.

Lista pięciu najskuteczniejszych odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce obejmuje jeszcze:

Wyszków - 29 159 wykroczeń,

Katowice (ul. Nikodema i Józefa Renców) - 29 088 wykroczeń,

Dobroń - Petrykozy (droga S14) - 21 367 wykroczeń,

Zabrze (aleja Nowaka-Jeziorańskiego - 16 673 wykroczeń.

Najbardziej zapracowane systemy RedLight w Polsce

Pokaźną cegiełkę do tegorocznego dorobku Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym dołożyło też 48 monitorujących skrzyżowania drogowe systemów RedLight. Te zarejestrowały w sumie 72,6 tys. wykroczeń.

Absolutny rekordzista to warszawskie skrzyżowanie Alei Krakowskiej z ulicami Łopuszańską i Hynka. Tylko w tej lokalizacji kamery zarejestrowały aż 19 920 przejazdów na czerwonym świetle.

Dla porównania kolejna z rekordowych lokalizacji - Łódź (skrzyżowanie ulic Rokicińska i Puszkina) - zanotowała w tym samym czasie 4413 przejazdów na czerwonym świetle.

Na liście pięciu najbardziej "kasowych" lokalizacji znajdziemy też kolejno:

Poznań (skrzyżowanie Roosevelta, Zwierzynieckiej i Świętego Marcina) - 3840 zarejestrowanych wykroczeń,

Kielce (Sandomierska, Źródłowa, Al. Solidarności), Al. IX Wieków Kielc - 2926 zarejestrowanych wykroczeń,

Kraków (Aleja Pokoju, Nowohucka) - 2857 zarejestrowanych wykroczeń.

5 miejsc w Polsce, gdzie kierowcy tracą po 2 tys. zł

Całości tegorocznego dorobku stacjonarnych urządzeń rejestrujących CANARD dopełnia 5 systemów RedLight działających na przejazdach kolejowo-drogowych. Te w III kwartałach bieżącego roku zanotowały już 5 866 wykroczeń niezastosowania się do czerwonego światła.

Najczęściej kierowcy wpadają na wjeździe za rogatki kolejowe na czerwonym świetle w Warszawie na ulicy Cyrulików (2441 zarejestrowanych wykroczeń). Dalej w kolejności są:

Wrocław (ul. Średzka) - 1793 wykroczenia,

Wrocław (ul. Szczecińska) - 958 wykroczeń,

Radomsko (ul. Piłsudskiego) - 431 wykroczeń

Chełmce - 243 wykroczenia.

2 sekundy i leci mandat 500 zł. System Red Light w akcji materiały prasowe