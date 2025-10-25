Kierowcy nie zwalniają. Polskie fotoradary pobiły rekord mandatów
Już ponad milion wykroczeń ujawniły w trzech kwartałach tego roku stacjonarne urządzenia Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Zdecydowana większość, bo przeszło 930,4 tys. przewinień kierowców, to przekroczenia prędkości zarejestrowane przez fotoradary i systemy odcinkowego pomiaru prędkości.
Spis treści:
- Najbardziej zapracowane fotoradary w Polsce
- Odcinkowe pomiary prędkości postrachem kierowców. Lista najskuteczniejszych OPP w Polsce
- Najbardziej zapracowane systemy RedLight w Polsce
- 5 miejsc w Polsce, gdzie kierowcy tracą po 2 tys. zł
Na skumulowanych wynik złożyły się wykroczenia zarejestrowane w tym roku przez 466 aktywnych fotoradarów, 69 systemów odcinkowego pomiaru prędkości, 48 systemów monitorowania przejazdu na czerwonym świetle RedLight i 5 systemów RedLight monitorujących przejazdy kolejowe.
Wynik przeszło miliona (1,009 mln) zarejestrowanych wykroczeń jest nieco wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku ale paradoksalnie nie musi wcale świadczyć o tym, że poziom bezpieczeństwa na polskich drogach spada.
Wzrost liczby rejestrowanych naruszeń w ujęciu rok do roku wynika ze stale powiększającej się liczby urządzeń rejestrujących. W ostatni czasie nadzorem systemu RedLight objęto 30 kolejnych skrzyżowań oraz 5 przejazdów kolejowo-drogowych, uruchomiono też 26 nowych fotoradarów i 39 odcinkowych pomiarów prędkości – tłumaczy Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
Najbardziej zapracowane fotoradary w Polsce
W przypadku fotoradarów 466 aktywnych na koniec października urządzeń (liczba zmienia się praktycznie każdego dnia np. z powodu remontów czy wymiany generacyjnej) zarejestrowało w III kwartałach tego roku 556,8 tys. naruszeń przekroczenia dozwolonej prędkości.
Absolutnym rekordzistą okazał się fotoradar zamontowany w małopolskich Krzyszkowicach (Zakopianka), który zarejestrował w tym czasie aż 32 318 przekroczeń prędkości. Dla porównania, pozostałe cztery lokalizacje z listy pięciu najbardziej zapracowanych polskich fotoradarów zarejestrowały w tym czasie dokładnie 32 438 wykroczeń.
Na liście pięciu najskuteczniejszych fotoradarów w Polsce znajdziemy jeszcze kolejno te zamontowane w miejscowościach:
- Bieruń (śląskie, ul. Warszawska) - 8941 wykroczenia,
- Warszawa (ul. Pileckiego) - 8643 wykroczenia,
- Łódź (ul. Dąbrowskiego) - 7762 wykroczenia,
- Warszawa (ul. Wybrzeże Kościuszkowskie) - 7092 wykroczenia.
Odcinkowe pomiary prędkości postrachem kierowców. Lista najskuteczniejszych OPP w Polsce
Dużą skutecznością pochwalić się też mogą szybko mnożące się na polskich drogach odcinkowe pomiary prędkości. W tym roku w 69 takich lokalizacjach zarejestrowano już ponad 373,6 tys. przekroczeń prędkości.
Najskuteczniejszym wciąż jest autostradowy odcinek A4 - Kostomłoty - Kąty Wrocławskie, na którym w pierwszych dziesięciu miesiącach tego roku zarejestrowano 33 108 przekroczeń prędkości.
Lista pięciu najskuteczniejszych odcinkowych pomiarów prędkości w Polsce obejmuje jeszcze:
- Wyszków - 29 159 wykroczeń,
- Katowice (ul. Nikodema i Józefa Renców) - 29 088 wykroczeń,
- Dobroń - Petrykozy (droga S14) - 21 367 wykroczeń,
- Zabrze (aleja Nowaka-Jeziorańskiego - 16 673 wykroczeń.
Najbardziej zapracowane systemy RedLight w Polsce
Pokaźną cegiełkę do tegorocznego dorobku Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym dołożyło też 48 monitorujących skrzyżowania drogowe systemów RedLight. Te zarejestrowały w sumie 72,6 tys. wykroczeń.
Absolutny rekordzista to warszawskie skrzyżowanie Alei Krakowskiej z ulicami Łopuszańską i Hynka. Tylko w tej lokalizacji kamery zarejestrowały aż 19 920 przejazdów na czerwonym świetle.
Dla porównania kolejna z rekordowych lokalizacji - Łódź (skrzyżowanie ulic Rokicińska i Puszkina) - zanotowała w tym samym czasie 4413 przejazdów na czerwonym świetle.
Na liście pięciu najbardziej "kasowych" lokalizacji znajdziemy też kolejno:
- Poznań (skrzyżowanie Roosevelta, Zwierzynieckiej i Świętego Marcina) - 3840 zarejestrowanych wykroczeń,
- Kielce (Sandomierska, Źródłowa, Al. Solidarności), Al. IX Wieków Kielc - 2926 zarejestrowanych wykroczeń,
- Kraków (Aleja Pokoju, Nowohucka) - 2857 zarejestrowanych wykroczeń.
5 miejsc w Polsce, gdzie kierowcy tracą po 2 tys. zł
Całości tegorocznego dorobku stacjonarnych urządzeń rejestrujących CANARD dopełnia 5 systemów RedLight działających na przejazdach kolejowo-drogowych. Te w III kwartałach bieżącego roku zanotowały już 5 866 wykroczeń niezastosowania się do czerwonego światła.
Najczęściej kierowcy wpadają na wjeździe za rogatki kolejowe na czerwonym świetle w Warszawie na ulicy Cyrulików (2441 zarejestrowanych wykroczeń). Dalej w kolejności są:
- Wrocław (ul. Średzka) - 1793 wykroczenia,
- Wrocław (ul. Szczecińska) - 958 wykroczeń,
- Radomsko (ul. Piłsudskiego) - 431 wykroczeń
- Chełmce - 243 wykroczenia.