W skrócie Oszuści coraz częściej podszywają się pod instytucje publiczne i podmioty związane z ruchem drogowym, co stanowi ryzyko dla kierowców.

Przestępcy wysyłają SMS-y z linkiem do rzekomego opłacenia mandatu, którego kliknięcie grozi utratą pieniędzy lub danych bankowych.

Stalexport Autostrada Małopolska informuje, że nie wysyła SMS-ów dotyczących mandatów i zaleca zgłaszanie podejrzanych wiadomości do CERT Polska na numer 8080.

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O nowej fali oszustw poinformowała spółka Stalexport Autostrada Małopolska, która zarządza koncesyjnym odcinkiem autostrady A4 Katowice-Kraków. Do firmy zaczęły docierać zgłoszenia od kierowców, którzy otrzymali SMS-y z informacją o konieczności natychmiastowego opłacenia mandatu. Kliknięcie w załączony link może skończyć się utratą pieniędzy lub przejęciem danych do bankowości internetowej.

Fałszywy mandat za przekroczenie prędkości. Oszuści liczą na pośpiech kierowców

Schemat działania jest prosty, ale bardzo skuteczny. Niczym nie różni się od innych metod oszustw, które od lat wykorzystują cyberprzestępcy. Kierowca otrzymuje wiadomość SMS informującą o rzekomym mandacie za przekroczenie prędkości, a w jej treści znajduje się link prowadzący do strony internetowej za pośrednictwem której należy opłacić grzywnę.

Cyberprzestępcy celowo wywierają presję czasu na swojej ofierze, dlatego w wiadomościach pojawiają się informacje o krótkim terminie płatności, groźbie naliczenia dodatkowych kosztów, a nawet innych konsekwencjach prawnych.

SMS o rzekomym mandacie dostają osoby, które poruszały się płatnym odcinkiem autostrady A4. Artur Barbarowski/East News East News

Po wejściu na fałszywą stronę użytkownik jest proszony o podanie numeru rejestracyjnego pojazdu, a następnie danych karty płatniczej lub danych logowania do bankowości elektronicznej. W rzeczywistości wszystkie informacje trafiają bezpośrednio do oszustów.

Zarządca autostrady ostrzega. Takich wiadomości nigdy nie wysyła kierowcom

Stalexport Autostrada Małopolska podkreśla, że nie wysyła kierowcom wiadomości SMS dotyczących mandatów i nie żąda dokonywania płatności za pomocą linków przesyłanych w wiadomościach tekstowych.

Nie wysyłamy tego typu wiadomości SMS z informacją o konieczności zapłaty mandatu za przekroczenie prędkości. W żadnym wypadku nie należy klikać w przesłany link internetowy

Eksperci przypominają również, że informacje dotyczące mandatów lub innych należności wobec instytucji publicznych należy zawsze weryfikować wyłącznie za pośrednictwem ich oficjalnych kanałów komunikacji.

Gdzie zgłosić podejrzanego SMS-a? Ten numer powinien znać każdy kierowca

Jeżeli otrzymasz wiadomość, która wzbudza jakiekolwiek wątpliwości, nigdy nie klikaj w znajdujący się w niej link i nie podawaj żadnych danych. Podejrzanego SMS-a można bezpłatnie zgłosić do CERT Polska przekazując jego treść na numer 8080. Dzięki temu specjaliści mogą przeanalizować wiadomość, zablokować wykorzystywane przez oszustów strony internetowe i ostrzec kolejnych użytkowników przed nową kampanią phishingową. Incydent można również zgłosić za pośrednictwem strony internetowej CERT Polska.

Podejrzane wiadomości można bezpłatnie zgłaszać do CERT Polska, przekazując je na numer 8080. Informacje o mandatach warto weryfikować wyłącznie za pośrednictwem oficjalnych kanałów komunikacji instytucji publicznych

Jak nie dać się oszukać? Kierowcy powinni pamiętać o kilku zasadach

Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa podkreślają, że przestępcy stale udoskonalają i zmieniają swoje metody działania. Fałszywe strony internetowe coraz częściej do złudzenia przypominają oficjalne serwisy instytucji publicznych, dlatego na pierwszy rzut oka trudno zauważyć różnicę.

Podstawowa zasada pozostaje jednak niezmienna od początku internetowych oszustw - pod żadnym pozorem nie należy klikać w linki przesłane w wiadomościach SMS, a już szczególnie wtedy, gdy dotyczą mandatów, opłat drogowych czy innych należności i wymagają natychmiastowej płatności.

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