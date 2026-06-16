W skrócie Władze Frankfurtu wykorzystują zdjęcia z kamer zamontowanych w autobusach komunikacji miejskiej do egzekwowania mandatów za nieprawidłowe parkowanie.

Od lutego w dziesięciu autobusach prowadzono testy rozwiązania, co skutkowało wystawieniem 325 mandatów i 75 pouczeń do końca maja.

Do końca roku planowane jest rozszerzenie systemu o kolejne autobusy oraz pięć tramwajów.

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Nietypowy pomysł na walkę z niezdyscyplinowanymi kierującymi wdrażają w życie władze operatora komunikacji publicznej we Frankfurcie. Ze względu na nieprawidłowo zaparkowane pojazdy kierowcy miejskich autobusów notorycznie miewają problemy z dojazdem do niektórych przystanków. Oczekiwanie na odholowanie nieprawidłowo parkujących pojazdów wywraca rozkłady jazdy i przyczynia się do uszkodzeń wozów, np. kolizji autobusów z elementami infrastruktury miejskiej.

Autobusy robią zdjęcia kierowcom. Setki mandatów we Frankfurcie

Władze miejskiego przewoźnika z Frankfurtu wpadły więc na pomysł zainstalowania w autobusach - wyzwalanych specjalnym przyciskiem - aparatów fotograficznych. Chodziło o to, by kierowca, który zauważy pojazd zaparkowany w zatoczce autobusowej czy np. na buspasie, mógł szybko zrobić zdjęcie i zgłosić wykroczenie odpowiednim służbom.

Jeśli nielegalnie zaparkowany samochód blokuje jezdnię, na przykład na pasie dla autobusów, lub jeśli autobus nie może prawidłowo dojechać do przystanku z powodu nielegalnie zaparkowanego samochodu, kierowcy autobusów mogą to zrobić jednym naciśnięciem przycisku

Testy takiego rozwiązania ruszyły w lutym, gdy w kamery wyposażono 10 lokalnych autobusów. Wybór padł głównie na pojazdy obsługujące trasy w słynącej z nocnego życia dzielnicy Sachsenhausen, gdzie zjawisko blokowania buspasów przez parkujące samochody szczególnie mocno dawało się we znaki kierowcom autobusów.

Mandaty z autobusu w Niemczech. Kierowcy płacą po 70 euro

Szybko okazało się, że pomysł "uzbrojenia" autobusów miejskich w aparaty fotograficzne okazał się strzałem w dziesiątkę. Tylko do końca maja na podstawie zarejestrowanych zdjęć wystawiono 325 mandatów i 75 pouczeń.

Zgodnie z niemieckimi przepisami, zatrzymanie się lub parkowanie na pasie dla autobusów, co wiąże się z tamowaniem ruchu pojazdów komunikacji miejskiej grozi mandat w wysokości co najmniej 70 euro.

Zdaniem lokalnych mediów rozwiązanie tak mocno przypadło do gustu spółce transportowej, że do końca roku w aparaty fotograficzne ma zostać wyposażonych minimum 10 kolejnych autobusów i 5 tramwajów.

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