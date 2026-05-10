W skrócie Od czerwca 2028 roku rejestracja pojazdu nie będzie wymagać wizyty w urzędzie, a tablice rejestracyjne mają być dostarczane pocztą.

Planowane zmiany przewidują elektroniczny dowód rejestracyjny, który będzie generowany automatycznie podczas składania wniosku online.

Od listopada 2028 roku będzie możliwość całkowicie cyfrowego zawierania umów kupna-sprzedaży pojazdów poprzez usługę online.

Ministerstwo Cyfryzacji od dłuższego czasu pracuje nad nowymi przepisami dotyczącymi cyfrowej rejestracji pojazdów. W nowym, datowanym na koniec kwietnia bieżącego roku projekcie, który trafi wkrótce do konsultacji i opiniowania, padły dwie kluczowe dla kierowców daty. Od 5 czerwca 2028 roku nie trzeba już będzie odwiedzać wydziału komunikacji, by zarejestrować samochód. 13 listopada 2028 roku pojawić ma się też możliwość w pełni cyfrowego zakupu pojazdu, czyli zawarcia umowy kupna-sprzedaży online.

Procedowany właśnie projekt zakłada pakiet zmian w szeregu ustaw, jak m.in.: Prawie o ruchu drogowym, Ustawie o kierujących pojazdami, Ustawie o transporcie drogowym, Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych i Ubezpieczeniowym Funduszy Gwarancyjnym, a nawet kodeksie wykroczeń, kodeksie karnym czy nawet ordynacji podatkowej.

Stosunkowo odległe daty wprowadzenia ułatwień dla kierowców wynikają m.in. z konieczności głębokiej modernizacji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców i uproszczenia "skomplikowanych procedur administracyjnych".

"Zakres danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców jest aktualnie niewystarczający, aby w oparciu o te dane udostępnić dojrzałe i kompleksowe e-usługi w obszarze rejestracji pojazdów i wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami" - czytamy w ocenie skutków regulacji projektu.

"Miękki" dowód rejestracyjny zniknie 5 czerwca 2028 roku.

5 czerwca 2028 roku zniknąć ma obowiązek czasowej rejestracji pojazdu, która wiąże się obecnie z koniecznością wizyty w wydziale komunikacji i wyrobienia próbnego, tzw. "miękkiego" dowodu rejestracyjnego.

"Projektowane przepisy zakładają, że, co do zasady, dowód rejestracyjny będzie wydawany w formie dokumentu elektronicznego. Zgodnie z założeniami projektu, dowód rejestracyjny w formie elektronicznej będzie generowany automatycznie w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów" - czytamy w projekcie.

Oznacza to, że obywatel będzie mógł złożyć wniosek o rejestracje online, a dowód rejestracyjny będzie generowany elektronicznie. Papierowy dowód rejestracyjny ma być wydawany jedynie na wniosek nabywcy.

Projekt zakłada też możliwość dostarczenia właścicielowi pojazdu dowodu rejestracyjnego i nowych tablic rejestracyjnych np. pocztą, by ten nie musiał samodzielnie stawiać się w urzędzie.

"Na wniosek właściciela pojazdu albo podmiotu, o którym mowa w ust. 2 i 5, dowód rejestracyjny w postaci papierowej lub zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne mogą zostać przesłane za pośrednictwem operatora wyznaczonego rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 366, 820 i 1456), z uwzględnieniem bezpieczeństwa przekazywanego dokumentu lub tablic (tablicy) rejestracyjnych, do rąk własnych na adres przez niego wskazany" - czytamy w projekcie.

Koniec z drukowaniem umów. Samochód kupisz i zarejestrujesz cyfrowo

Inna z szykowanych kierowcom rewolucji dotyczy możliwości cyfrowego kupowania i sprzedawania pojazdów. Ściślej, chodzi o "wprowadzenie możliwości zawarcia umowy sprzedaży pojazdu za pomocą usługi online udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji".

Zgodnie z brzmieniem projektu umowa taka będzie mogła być zawarta, jeśli jej stronami będą:

osoby fizyczne posiadające numer PESEL lub

osoby prawne posiadające siedzibę na terytorium RP.

Samo zawarcie umowy ma być możliwe przy wykorzystaniu aplikacji mObywatel.

Projekt precyzuje, że cyfrowa umowa kupna-sprzedaży pojazdu ma być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a sama umowa ma być przechowywana w formie dokumentu elektronicznego w centralnej ewidencji pojazdów. Oznacza to również, że w takim przypadku nie będzie już obowiązku zgłaszania zbycia i nabycia pojazdu, bo informacje o zmianie właściciela od razu trafią do CEPiKu.

