Kierowcy czekali na to latami. Tablice rejestracyjne przyjdą pocztą
5 czerwca i 13 listopada 2028 roku to dwie daty, które na zawsze zmienić mają codzienność polskich kierowców. Właśnie wtedy mają wejść w życie nowe przepisy dotyczące cyfrowej rejestracji pojazdów. Żeby zarejestrować samochód nie trzeba już będzie udawać się do wydziału komunikacji, tablice rejestracyjne otrzymamy pocztą, a samą sprzedaż auta będzie można zrealizować w pełni cyfrowo.
W skrócie
- Od czerwca 2028 roku rejestracja pojazdu nie będzie wymagać wizyty w urzędzie, a tablice rejestracyjne mają być dostarczane pocztą.
- Planowane zmiany przewidują elektroniczny dowód rejestracyjny, który będzie generowany automatycznie podczas składania wniosku online.
- Od listopada 2028 roku będzie możliwość całkowicie cyfrowego zawierania umów kupna-sprzedaży pojazdów poprzez usługę online.
Ministerstwo Cyfryzacji od dłuższego czasu pracuje nad nowymi przepisami dotyczącymi cyfrowej rejestracji pojazdów. W nowym, datowanym na koniec kwietnia bieżącego roku projekcie, który trafi wkrótce do konsultacji i opiniowania, padły dwie kluczowe dla kierowców daty. Od 5 czerwca 2028 roku nie trzeba już będzie odwiedzać wydziału komunikacji, by zarejestrować samochód. 13 listopada 2028 roku pojawić ma się też możliwość w pełni cyfrowego zakupu pojazdu, czyli zawarcia umowy kupna-sprzedaży online.
Procedowany właśnie projekt zakłada pakiet zmian w szeregu ustaw, jak m.in.: Prawie o ruchu drogowym, Ustawie o kierujących pojazdami, Ustawie o transporcie drogowym, Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych i Ubezpieczeniowym Funduszy Gwarancyjnym, a nawet kodeksie wykroczeń, kodeksie karnym czy nawet ordynacji podatkowej.
Stosunkowo odległe daty wprowadzenia ułatwień dla kierowców wynikają m.in. z konieczności głębokiej modernizacji Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców i uproszczenia "skomplikowanych procedur administracyjnych".
"Zakres danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców jest aktualnie niewystarczający, aby w oparciu o te dane udostępnić dojrzałe i kompleksowe e-usługi w obszarze rejestracji pojazdów i wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami" - czytamy w ocenie skutków regulacji projektu.
"Miękki" dowód rejestracyjny zniknie 5 czerwca 2028 roku.
5 czerwca 2028 roku zniknąć ma obowiązek czasowej rejestracji pojazdu, która wiąże się obecnie z koniecznością wizyty w wydziale komunikacji i wyrobienia próbnego, tzw. "miękkiego" dowodu rejestracyjnego.
"Projektowane przepisy zakładają, że, co do zasady, dowód rejestracyjny będzie wydawany w formie dokumentu elektronicznego. Zgodnie z założeniami projektu, dowód rejestracyjny w formie elektronicznej będzie generowany automatycznie w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów" - czytamy w projekcie.
Oznacza to, że obywatel będzie mógł złożyć wniosek o rejestracje online, a dowód rejestracyjny będzie generowany elektronicznie. Papierowy dowód rejestracyjny ma być wydawany jedynie na wniosek nabywcy.
Projekt zakłada też możliwość dostarczenia właścicielowi pojazdu dowodu rejestracyjnego i nowych tablic rejestracyjnych np. pocztą, by ten nie musiał samodzielnie stawiać się w urzędzie.
"Na wniosek właściciela pojazdu albo podmiotu, o którym mowa w ust. 2 i 5, dowód rejestracyjny w postaci papierowej lub zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne mogą zostać przesłane za pośrednictwem operatora wyznaczonego rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2025 r. poz. 366, 820 i 1456), z uwzględnieniem bezpieczeństwa przekazywanego dokumentu lub tablic (tablicy) rejestracyjnych, do rąk własnych na adres przez niego wskazany" - czytamy w projekcie.
Koniec z drukowaniem umów. Samochód kupisz i zarejestrujesz cyfrowo
Inna z szykowanych kierowcom rewolucji dotyczy możliwości cyfrowego kupowania i sprzedawania pojazdów. Ściślej, chodzi o "wprowadzenie możliwości zawarcia umowy sprzedaży pojazdu za pomocą usługi online udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji".
Zgodnie z brzmieniem projektu umowa taka będzie mogła być zawarta, jeśli jej stronami będą:
- osoby fizyczne posiadające numer PESEL lub
- osoby prawne posiadające siedzibę na terytorium RP.
Samo zawarcie umowy ma być możliwe przy wykorzystaniu aplikacji mObywatel.
Projekt precyzuje, że cyfrowa umowa kupna-sprzedaży pojazdu ma być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a sama umowa ma być przechowywana w formie dokumentu elektronicznego w centralnej ewidencji pojazdów. Oznacza to również, że w takim przypadku nie będzie już obowiązku zgłaszania zbycia i nabycia pojazdu, bo informacje o zmianie właściciela od razu trafią do CEPiKu.