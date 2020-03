Kierowcy bici pałkami? Tak walczy się z pandemią w Indiach

Wśród wielu starszych osób nadawane z radiowozów apele o pozostanie w domach wywołują skojarzenia ze stanem wojennym. Z uwagi na trwające właśnie natowskie ćwiczenia wojskowe - Defender 2020 - na ulicach już dziś zobaczyć można transportery opancerzone. Część osób żartuje, że do pełnego obrazu brakuje już tylko ZOMOwców...

Młodszym czytelnikom przypominamy, że utworzone w 1956 roku Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej w PRL nazywane były prześmiewczo "bijącym sercem partii". Ironiczne określenie wzięło się od niechlubnego zaangażowania ZOMOwców w tłumieniu robotniczych strajków. Formacja powołana została głownie z myślą o "likwidacji zbiorowych naruszeń porządku publicznego".



Jak w praktyce wyglądał udział ZOMO w umacnianiu władzy ludowej świetnie ukazują obrazki, dotyczące walki z pandemią koronawirusa w Indiach. Lokalne władze mocno wzięły sobie do serca zagrożenie epidemiologiczne. W drugim (po Chinach) co do liczby ludności kraju świata (ponad 1,1 mld mieszkańców), gdzie gęstość zaludnienia przekracza 400 osób na kilometr kwadratowy, epidemia szybko przybrać może dramatyczne rozmiary. Z tego względu, już we wtorek, władze wprowadziły 21-dniowy zakaz opuszczania domostw, a na ulicach pojawili się policjanci uzbrojeni w... pałki. Ich zadaniem jest zmotywowanie społeczeństwa do egzekwowania przepisów.



W wielu regionach kraju każdy obywatel przyłapany na ulicy naraża się na karę cielesną, która najczęściej wymierzana jest drewnianym kijem. W niektórych miastach, jak np. w Bombaju, Nagpurze i Mau, jako rolę środków dyscyplinujących pełnią nakazywane przez policjantów ćwiczenia fizyczne. Na razy drewnianą pałką, karne pompki czy przysiady narażeni są również zmotoryzowani. Wprowadzony zakaz zabrania korzystania z pojazdów - po drogach mają prawo poruszać się wyłącznie osoby świadczące niezbędne usługi, jak np. pracownicy służb miejskich czy sanitarnych.



Wideo Indyjska policja "zachęca" do pozostania w domach