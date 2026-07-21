Kierowca ma 30 dni od otwarcia koperty. Potem zapłaci 10 tys. kary

Spis treści: Czy UFG może umorzyć karę za brak OC? Wezwanie z UFG. Co zrobić, by zmniejszyć karę? Masz 30 dni, żeby sporo zaoszczędzić. Warto zebrać dokumenty

Każdego roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ujawnia około 400 tys. przypadków przerwy w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Nie jest to jeszcze równoznaczne z wezwaniem do uiszczenia opłaty dodatkowej, ale śmiało zakładać można, że co roku podobna liczba kierowców otrzymuje wezwanie do zapłaty kary za brak OC.

Warto przypomnieć, że ustawodawca przewidział możliwość odwołania się od decyzji Funduszu, co wynika wprost z zapisów Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jak tłumaczy w rozmowie z Interią Damian Ziąber z UFG, ścieżkę "odwoławczą" przewidziano z myślą o "szczególnych przypadkach" związanych z "wyjątkowo ciężką sytuacją życiową i/lub materialną".

Chociaż przedstawiciele UFG niechętnie chwalą się danymi, przyznają, że każdego roku pozytywnie rozpatrują "kilkadziesiąt tysięcy" wniosków o "umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie". Teoretycznie nawet 1 na 5 ukaranych kierowców ma więc szansę na zmniejszenie wymiaru opłaty dodatkowej.

Czy UFG może umorzyć karę za brak OC?

W jaki sposób UFG może ulżyć zmotoryzowanym, na których nałożono opłatę dodatkową za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC i jak skutecznie zwiększyć swoje szanse w konfrontacji z UFG?

Po pierwsze napisz do nas. Po drugie – zgromadź dokumenty. Jeśli masz ciężką sytuację, wykaż ją

Mało kto wie, że fundusz może rozłożyć spłatę opłaty dodatkowej na - maksymalnie dwadzieścia cztery - nieoprocentowane raty. Istnieje też możliwość częściowego lub całościowego (!) umorzenia opłaty. Niestety - ostatnia opcja zastrzeżona jest dla szczególnych przypadków, więc jeśli przerwa w OC wynikała z roztargnienia, szanse na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku są marginalne.

Osoby, które rzeczywiście znalazły się w trudnej sytuacji, mają na to jednak spore szanse, pod warunkiem, że skrupulatnie udokumentują swoje trudne położenie. Jak to zrobić?

Wezwanie z UFG. Co zrobić, by zmniejszyć karę?

Na stronie internetowej UFG.pl (zakładka "dostałem wezwanie za brak OC") znajdziemy stosowny regulamin wraz ze wzorem wniosku o "ulżenie" w opłacie dodatkowej. Wzór dokumentu można też odnaleźć za pośrednictwem wyszukiwarki internetowej, wpisując "Wzór wniosku o umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego".

Jeśli jest hospitalizacja lub choroba – wystarczy zwykła dokumentacja medyczna (np. wypis ze szpitala)

I przekonuje, że w "negocjacjach" z funduszem warto przygotować kilka - łatwo dostępnych - dokumentów. Osoby, które wnoszą o rozłożenie opłaty lub jej częściowe umorzenie ze względu na trudną sytuację materialną, powinny np. załączyć ostatnie sprawozdanie podatkowe (PIT za ubiegły rok, kopię w PDF uzyskać można np. na podatki.gov.pl). Jeśli ubiegamy się o ulgę, motywując swoją prośbę sytuacją materialną wynikającą np. z niskich dochodów i opieki na dziećmi lub np. rodzicami, przygotujmy stosowne dokumenty (np. kopie aktów urodzenia itd.).

Masz 30 dni, żeby sporo zaoszczędzić. Warto zebrać dokumenty

Ziąber podkreśla, że UFG daje 30 dni na ustosunkowanie się do treści otrzymanego z funduszu pisma. Warto wykorzystać ten czas na zgromadzenie jak największej liczby dokumentów potwierdzających naszą "wyjątkowo ciężką sytuację".

W zależności od okoliczności może to być dokumentacja medyczna, zaświadczenia z urzędu pracy, zakładu opieki społecznej itp. Każdy z takich dokumentów zdecydowanie zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

Warto też wiedzieć, że tylko odpowiedź na korespondencję z UFG pozwala na wyjaśnienie sprawy i daje szansę na obniżenie wymiaru opłaty dodatkowej. Ignorowanie pism z funduszu (z reguły jest ich kilka) uruchamia proces egzekucji w trybie administracyjnym, co oznacza, że Urząd Skarbowy zajmuje środki na koncie właściciela auta.

Pamiętajmy też, że z uwagi na różne okoliczności sprawy nie są umarzane "z automatu", a każda z nich rozpatrywana jest przez Fundusz indywidualnie.