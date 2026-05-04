Kiedy znikną kontrole na granicy z Niemcami? Minister podał jeden warunek

W skrócie Rząd Niemiec na razie nie zamierza rezygnować z kontroli granicznych, przez co kierowcy nadal powinni przygotować się na wyrywkowe kontrole i możliwe opóźnienia podróży.

Obecne kontrole na granicy z Niemcami obowiązują od września 2024 roku i zostały przedłużone co najmniej do września 2026 roku.

Zniesienie kontroli będzie rozważane dopiero po poprawie skuteczności europejskiego systemu migracyjnego, bez wskazania konkretnej daty.

Kontrole graniczne w Niemczech pozostają. Co to oznacza dla kierowców?

Minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt poinformował, że Niemcy nie planują na razie zniesienia kontroli na granicach. Jak podkreślił w rozmowie z publiczną stacją ARD, na przejściach nadal dochodzi do zawracania osób próbujących nielegalnie wjechać do kraju.

Dla kierowców oznacza to jedno - wyrywkowe kontrole pozostaną codziennością. Dotyczy to również osób dojeżdżających do pracy czy podróżujących prywatnie. Każdy przekraczający granicę musi mieć przy sobie ważny dokument tożsamości i liczyć się z wydłużeniem czasu podróży z uwagi na możliwą kontrolę.

Do kiedy potrwają kontrole na granicy z Niemcami?

Kontrole obowiązują na niemieckich granicach od 16 września 2024 roku i były już kilkukrotnie przedłużane. Obecnie mają potrwać co najmniej do września 2026 roku. W maju 2025 roku dodatkowo je zaostrzono i od tego czasu służby mogą zawracać także osoby ubiegające się o azyl, z wyjątkiem szczególnych przypadków, takich jak osoby chore czy kobiety w ciąży.

Zmiany te są częścią szerszej polityki migracyjnej zapisanej w umowie koalicyjnej. To odpowiedź władz na rosnące niezadowolenie społeczne związane z napływem migrantów oraz wzrost poparcia dla ugrupowań antyimigracyjnych, w tym Alternatywy dla Niemiec (AFD).

Jak długo Niemcy utrzymają kontrole na granicach?

Niemiecki rząd zakłada oczywiście, że kontrole na granicach zostaną docelowo zniesione. Warunek jest jednak jeden - system migracyjny w Europie musi działać sprawniej niż obecnie. Jak przyznał Dobrindt, dziś jest jeszcze za wcześnie, by wskazać konkretny termin takiej zmiany.

