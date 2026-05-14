Kiedy nowe egzaminy na prawo jazdy? Minister podał ostateczny termin

W skrócie Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił, że nowe zasady egzaminów na prawo jazdy mają zacząć obowiązywać najpóźniej od początku przyszłego roku.

Jedną z głównych zmian będzie rezygnacja z placu manewrowego podczas egzaminów na prawo jazdy kategorii B i B1, przy jednoczesnym pozostawieniu go w programie kursu.

Wprowadzony zostanie nowy system opracowywania i weryfikacji pytań egzaminacyjnych, które mają być jaśniejsze, mniej liczne i dotyczyć najistotniejszych zagadnień bezpieczeństwa ruchu.

Nowe egzaminy na prawo jazdy - od kiedy będą obowiązywać?

Wątek nowych egzaminów na prawo jazdy został poruszony podczas dzisiejszej "Porannej rozmowy" w RMF FM, której gościem był minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Powiedział on, że 28 kwietnia uzyskano wpis do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, a obecnie trwają konsultacje w sprawie przedstawionego projektu. Wyjaśnił, że celem jego autorów jest to, by system szkolenia i egzaminowania był "jasny, precyzyjny i logiczny".

Jak dalej wyglądać będzie ścieżka legislacyjna? - W harmonogramie mamy określone, że do końca II kwartału tego roku, czyli powiedzmy do wakacji, chcemy, żeby ustawa została przyjęta przez Radę Ministrów. Wtedy "wskakujemy" do Sejmu, a tam różnie może być z terminami, tym bardziej że w sierpniu jest przerwa wakacyjna - powiedział minister.

Ustawa w swoim ostatecznym kształcie powinna zostać przyjęta przez jesienią. Później pozostaje tylko kwestia podpisu prezydenta, od którego zależeć będzie jaki ostateczny termin wejścia w życie nowych przepisów będzie można ustalić. Minister Klimczak powiedział, że plan jest taki, by nowe egzaminy na prawo jazdy zaczęły obowiązywać najpóźniej od początku przyszłego roku.

Koniec placu manewrowego na egzaminie na prawo jazdy

Bez wątpienia najbardziej rewolucyjną zmianą w egzaminowaniu kandydatów na kierowców, ma być rezygnacja z placu manewrowego. Dotyczyć będzie to jednak tylko ubiegających się o prawo jazdy na samochody osobowe (kategorie B i B1). Plac zastąpić ma, jak to określono w projekcie, "kompleksowa ocena umiejętności kierującego w warunkach rzeczywistego ruchu drogowego".

Warto zaznaczyć, że plac manewrowy pozostanie częścią kursu na prawo jazdy. Nauka obsługi samochodu, ruszania czy parkowania nadal będzie mogła odbywać się w bezpiecznych warunkach i z dala od ruchu drogowego.

Nowe pytania na egzaminie na prawo jazdy

Kolejną dużą zmianą będzie nowy system opracowywania, weryfikacji i zatwierdzania pytań egzaminacyjnych wykorzystywanych w procesie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Obejmie to także osoby wykonujące zawód instruktora, egzaminatora, instruktora techniki jazdy oraz w zakresie uzyskiwania kwalifikacji kierowcy zawodowego.

Po zmianach pytania egzaminacyjne mają być bardziej jasne i spójne, łatwiejsze do zrozumienia i jednoznaczne, dzięki czemu egzaminowany nie będzie miał problemu z ich interpretacją. Zmieni się również zakres i liczba pytań - będzie ich o połowę mniej i mają dotyczyć tylko zakresu najbardziej istotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu. Autorzy projektu powołują się w ten kwestii na państwa zachodnie ze Szwecją na czele.

Projekt zakłada również, że zlikwidowana zostanie Komisja do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych, zaś jej zadania zostaną przekazane do wyspecjalizowanej jednostki podległej ministrowi właściwemu ds. transportu, w której zostanie utworzone Centrum Egzaminowania.

Przy nim zaś powstanie Rada Konsultacyjna, która będzie społecznym organem doradczym skupiającym przedstawicieli "środowisk związanych ze szkoleniem i egzaminowaniem kandydatów na kierowców i kierowców oraz z szeroko rozumianym bezpieczeństwem ruchu drogowego."

Opracowanie i weryfikacja pytań egzaminacyjnych, zostanie powierzone ekspertom zatrudnionym w Centrum Egzaminowania. Z kolei opiniowaniem pytań zajmie się Rada Konsultacyjna. Autorzy projektu zapowiedzieli również wprowadzenie cyklicznej analizy jakości pytań egzaminacyjnych, ich poziomu trudności i wskaźników zdawalności. Pytania nieaktualne będą na bieżąco eliminowane.

