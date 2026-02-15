Każdy właściciel pojazdu musi posiadać ważne OC. To podstawowe zabezpieczenie, które chroni osoby poszkodowane w wypadku - wypłata środków następuje z polisy sprawcy, a nie z jego majątku. Brak OC ma poważne konsekwencje finansowe - już dziś kary są wysokie, a dodatkowo mogą wzrastać wraz z proponowanymi zmianami.

Jakie kary obowiązują dziś za brak obowiązkowego OC?

Aktualne sankcje nakładane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) zależą od długości przerwy w ubezpieczeniu:

brak OC od 1 do 3 dni - ok. 1 900 zł,

brak OC od 4 do 14 dni - ok. 4 800 zł,

brak OC powyżej 14 dni - ok. 9 600 zł.

Dla pojazdów ciężarowych, autobusów i ciągników kary są wyższe, a dla motocykli i motorowerów niższe.

To oznacza, że nawet krótkie zapomnienie o polisie może kosztować kilka tysięcy złotych - więcej niż przeciętna składka obowiązkowa.

Proponowane zmiany w OC - o co chodzi

Politycy partii Polska 2050 zapowiedzieli projekt ustawy dotyczący m.in. zmian w zasadach OC. Główne propozycje to: przekazanie części wpływów z polis - ok. 4,5 proc. składek - na wsparcie służb (policja, PSP, OSP) oraz wprowadzenie obniżek kar za brak ubezpieczenia OC, uzależnionych od długości przerwy w polisach.

Kluczową zmianą dla kierowców ma być możliwość obniżenia sankcji nawet do 50 proc. w przypadku krótkotrwałego braku polisy - np. gdy OC wygasło z powodu pomyłki lub opóźnienia.

Czy te zmiany obniżą ceny polis OC?

Projekt zakłada również mechanizm, który ma zablokować automatyczne podnoszenie cen polis OC z powodu nowych przepisów. Ma to być nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego, która ma uprawnienia do kontroli stawek ubezpieczeń.

To oznacza, że zamysł zmian to w teorii gwarancja, że zmiany w karach nie powinny podnosić składek OC bezpośrednio.

Kiedy ewentualnie zaczną obowiązywać nowe zasady

Projekt ustawy został zapowiedziany i ma zostać złożony w Sejmie - nie ma jeszcze finalnej ustawy ani daty wejścia w życie nowych zasad. O tym, kiedy (i czy w ogóle) zaczną obowiązywać, zdecyduje proces legislacyjny.￼

Jak sprawdzić, czy masz ważne OC

Obecnie dostępnych jest kilka sposobów na łatwe sprawdzenie aktualności polisy OC. Kontrolę można wykonać na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego UFG.pl, w CEPiK-u na historiapojazdu.gov.pl oraz w aplikacji mObywatel w zakładce Moje pojazdy.

Niezachowanie ciągłości OC to poważny problem dla kierowców - nie tylko ze względu na kary Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Według danych Funduszu suma zaległości osób, które spowodowały szkody bez ważnej polisy, przekroczyła 400 mln zł, a średnie zadłużenie takiego kierowcy to prawie 24 tys. zł. W skrajnych przypadkach osoby, które spowodowały wypadek bez ważnego OC, mają do zapłaty nawet blisko 5 mln zł z tytułu kosztów odszkodowań i świadczeń, które pokrył Fundusz - a następnie odzyskuje je od sprawcy.

