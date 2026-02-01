W skrócie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że kamper w firmie jest traktowany jak samochód osobowy według przepisów PIT.

Koszty amortyzacji kampera w działalności gospodarczej można rozliczyć tylko do 150 tys. zł, a nadwyżka nie obniża podatku.

Wyposażenie użyte do adaptacji kampera poniżej wartości 10 tys. zł może być rozliczone bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów.

Kamper w firmie a koszty podatkowe

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną dotyczącą zakupu i przebudowy samochodu dostawczego na mobilne biuro, czyli kampera. Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy z branży IT, który chciał rozliczyć taki pojazd w ramach działalności gospodarczej.

Kluczowe pytanie brzmiało: czy kamper można traktować inaczej niż samochód osobowy i zaliczyć pełne wydatki do kosztów uzyskania przychodów. Odpowiedź fiskusa jest jednoznaczna. Kamper nawet po adaptacji w świetle przepisów PIT pozostaje samochodem osobowym. To oznacza, że obowiązują go dokładnie te same ograniczenia podatkowe co zwykłe auta osobowe w firmie.

Limit 150 tys. zł na kampera w firmie

Najważniejszy limit dotyczy amortyzacji. Zgodnie z ustawą o PIT do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć odpisy amortyzacyjne tylko do wartości 150 tys. zł. Jeśli kamper kosztuje więcej, nadwyżka nie obniży podatku.

W praktyce to poważne ograniczenie. Nowy kamper, nawet w podstawowej konfiguracji, często kosztuje 250 tys. zł lub więcej. Oznacza to, że znaczna część wydatku pozostaje poza kosztami podatkowymi.

Dodatkowo, jeśli pojazd jest wykorzystywany zarówno służbowo, jak i prywatnie, do kosztów można zaliczyć tylko 75 proc. wydatków eksploatacyjnych. Pozostałe 25 proc. obejmujące m.in. paliwo, serwis czy ubezpieczenie - fiskus automatycznie wyłącza.

Kamper jako samochód osobowy według skarbówki

Organ podatkowy szczegółowo odniósł się do definicji samochodu osobowego. Liczy się dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t oraz konstrukcyjne przeznaczenie do przewozu maksymalnie dziewięciu osób. Kamper spełnia te warunki, nawet jeśli zostanie formalnie zarejestrowany jako pojazd kempingowy.

Fiskus nie uznał argumentu, że mobilne biuro powinno być traktowane jako pojazd specjalny. W ocenie KIS kamper nie spełnia przesłanek pojazdu specjalnego w rozumieniu ustawy PIT, niezależnie od wyposażenia czy sposobu użytkowania.

Ważne jest również to, że pojazd można wprowadzić do ewidencji środków trwałych dopiero po zakończeniu wszystkich prac adaptacyjnych i uzyskaniu statusu kompletnego oraz zdatnego do użytku.

Co można zaliczyć do kosztów bez limitu?

Interpretacja pozostawia jednak pewne pole manewru. Narzędzia i urządzenia użyte do modernizacji kampera, których jednostkowa wartość nie przekracza 10 tys. zł i które nie zostały zużyte w trakcie prac, mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to, że sprzęt biurowy, komputerowy czy wyposażenie IT mogą być rozliczane niezależnie od limitu amortyzacji samego pojazdu.

