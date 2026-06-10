W skrócie Do floty policyjnej grupy SPEED mogą w przyszłości dołączyć nieoznakowane Audi A5, które zostały przygotowane na potrzeby polskiej Policji.

Audi A5 spełnia kryteria poprzedniego przetargu na nieoznakowane radiowozy, w tym wymagania dotyczące wymiarów, mocy silnika i wyposażenia.

O tym, czy Audi A5 trafi do służby zdecyduje przyszły przetarg, obecnie samochód jest jedynie propozycją demonstracyjną.

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Chociaż gotowy radiowóz został już zaprezentowany to nie oznacza to jeszcze, że kierowcy powinni od jutra wypatrywać nowego policyjnego Audi w lusterkach. Samochód został przygotowany jako propozycja dla służb i będzie musiał poczekać na kolejne postępowanie przetargowe. Niemiecki producent przekonuje jednak, że nowy model spełnia wszystkie wymagania, jakie musi spełniać nieoznakowany radiowóz.

Jakimi samochodami jeździ dziś grupa Speed?

Obecnie trzon nieoznakowanej floty polskiej policji tworzą przede wszystkim BMW serii 3, które od kilku lat wykorzystywane są przez funkcjonariuszy grupy Speed. Oprócz nich na drogach można spotkać także Skody Superb, Skody Octavia oraz Cupry Leon. Nie jest tajemnicą, że policja od lat chętnie korzysta z samochodów należących do Grupy Volkswagena, więc Audi mogłoby więc naturalnie dołączyć do tej rodziny i stać się kolejnym kandydatem do służby.

Audi A5 w policyjnej wersji. Pod maską benzyna o mocy 272 KM

Za projekt odpowiada Audi Polska we współpracy z firmą Transfed, która zajmuje się adaptacją pojazdów uprzywilejowanych dla służb mundurowych. Zbudowano specjalistyczny egzemplarz Audi A5 przygotowany zgodnie z wymaganiami stawianymi przez policję dla radiowozów nieoznakowanych.

Policyjne A5 powstało we współpracy z firmą Transfed. Audi Grupa Plichta materiały prasowe

Bazą projektu jest nowe Audi A5 B10, czyli następca dobrze znanego modelu A4. Samochód wyposażono w benzynowy silnik 2.0 TFSI generujący 272 KM oraz napęd quattro na cztery koła. Takie połączenie pozwala na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w zaledwie 5,6 sekundy. Prędkość maksymalna została elektronicznie ograniczona do 250 km/h.

Czy Audi A5 spełnia wymagania policji?

Choć nowy przetarg nie został jeszcze ogłoszony to możemy porównać Audi A5 z wymaganiami, które policja stawiała nieoznakowanym radiowozom podczas poprzednich postępowań.

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W specyfikacji z 2024 r. wymagano m.in. samochodu o długości co najmniej 475 cm i rozstawie osi minimum 280 cm. Audi A5 ma 483 cm długości oraz rozstaw osi wynoszący 290 cm. Kolejne wymagania dotyczyły jednostki napędowej. Radiowóz musiał dysponować silnikiem o pojemności minimum 1951 cm3, mocą co najmniej 244 KM oraz prędkością maksymalną wynoszącą minimum 240 km/h. Model A5 z silnikiem 2.0 TFSI o mocy 272 KM bez problemu spełnia wszystkie te warunki.

Prezentowane Audi A5 jest na razie wyłącznie propozycją - spełnia jednak wszystkie wymagania policji. Audi Grupa Plichta materiały prasowe

Na liście obowiązkowego wyposażenia znalazły się również m.in. reflektory LED, aktywny tempomat, kamera cofania, elektrycznie sterowane szyby, podgrzewane lusterka, klimatyzacja automatyczna czy system multimedialny. Audi posiada wszystkie wymagane elementy.

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