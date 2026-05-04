W skrócie Od dziś na Zakopiance w rejonie Myślenic na DK7 zostanie zamknięty lewy pas jezdni w kierunku Zakopanego.

Powodem zamknięcia pasa są prace związane z końcowym etapem budowy węzła Myślenice, w tym likwidacja tymczasowego przejazdu, montaż barier energochłonnych i prace wykończeniowe.

Budowa węzła Myślenice ma zlikwidować sygnalizację świetlną przy ul. Sobieskiego, co ma poprawić płynność ruchu i bezpieczeństwo.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała ważną informację dla kierowców podróżujących w okolice Zakopanego. Podhale co roku jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków na weekendy, dlatego każde wprowadzane zmiany w organizacji ruchu doprowadzają do tworzenia się zatorów drogowych i wydłużają czas podróży.

Utrudnienia na Zakopiance od poniedziałku. Zamkną jeden pas ruchu

Od 4 maja od godziny 9:00 wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu na odcinku w pobliżu budowanego węzła Myślenice. Zamknięty zostanie lewy pas jezdni prowadzącej w kierunku Zakopanego. To oznacza, że kierowcy jadący na południe będą musieli liczyć się ze zwężeniem i potencjalnymi zatorami. Ruch w stronę Krakowa pozostanie bez zmian. Zmiany mają obowiązywać do czwartku do godzin popołudniowych.

Dlaczego zamknięty zostanie pas na Zakopiance?

Zamknięcie jednego pasa jest niezbędne ze względu na konieczność przeprowadzenia prac związanych z końcowym etapem budowy węzła Myślenice. Drogowcy likwidują tymczasowy przejazd między jezdniami, który funkcjonował na czas budowy estakady, a także kontynuują montaż barier energochłonnych oraz wykonywanie prac wykończeniowych. To właśnie one wymuszają ograniczenie ruchu ze względu na potrzebę użycia specjalistycznych maszyn oraz bezpieczeństwo pracowników.

W tym czasie będziemy wykonywać następujące prace: planujemy zlikwidować przejazd między jezdniami, który utworzyliśmy na potrzeby budowy estakady przy skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego. Teraz obiekt jest już gotowy, dlatego będziemy zasklepiać przejazd oraz uzupełniać bariery energochłonne. Także wykonamy szereg prac porządkowych. Weszliśmy w fazę finalnych prac wykończeniowych, sam węzeł chcemy oddać do użytku w ciągu kilku najbliższych tygodni

Kluczowa inwestycja na Zakopiance. Węzeł zamiast problematycznego skrzyżowania

Budowany węzeł Myślenice ma docelowo rozwiązać jeden z największych problemów tej trasy, czyli skrzyżowanie ze światłami przy ul. Sobieskiego. Po zakończeniu inwestycji sygnalizacja świetlna zniknie, a ruch będzie odbywał się płynniej i bez zatrzymań. W ramach projektu powstają także dodatkowe pasy wjazdowe, drogi serwisowe oraz kładka dla pieszych.

Remont Zakopianki trwa

Zakopianka łączy Kraków z Zakopanem i ze względu na ogromny ruch turystyczny jest często zakorkowana. Droga krajowa nr 7 o długości 102 km rozpoczyna się umownie na rondzie Matecznego w Krakowie, a kończy jako ul. Kasprowicza w stolicy Podhala. Na odcinku 87 km trasa jest dwujezdniowa, natomiast fragment Myślenice - Rabka-Zdrój ma status trasy ekspresowej.

GDDKiA systematycznie modernizuje Zakopiankę, która szczególnie w okresie wakacyjnym odnotowuje rekordowe natężenie ruchu. 20 lipca 2025 r. tunelem im. Marii i Lecha Kaczyńskich pod Luboniem Małym przejechał 22-milionowy pojazd, a tego samego dnia odnotowano również rekord ruchu dobowego - 48,4 tys. samochodów.

