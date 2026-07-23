W skrócie W pierwszej połowie 2026 roku na polskie drogi wyjechało 312 tys. nowych aut, co stanowi wzrost o 9,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Rynek nowych samochodów osobowych zdominowały SUV-y, które odpowiadają obecnie za 65 proc. wszystkich rejestracji dokonywanych w naszym kraju.

Chińscy producenci osiągnęli historyczny wynik, zdobywając w czerwcu 14,9 proc. udziału w polskim rynku, a w całym półroczu 12,7 proc.

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W czerwcu w Polsce zarejestrowano blisko 59 tys. nowych samochodów. To o blisko 19 proc. więcej niż w maju i o około jedną piątą więcej niż w czerwcu ubiegłego roku.

Przed wakacjami wzrosło zainteresowanie nowymi autami wśród klientów indywidualnych. W czerwcu zarejestrowali niemal 18 tys. nowych aut (+29,7 proc. rok do roku). W efekcie ich udział w ogóle polskiego rynku wzrósł do 30,5 proc.

Większe zakupy wśród klientów indywidualnych przełożyły się na wyższe zainteresowanie markami popularnymi. Udział w ogóle rynku producentów premium zmalał z 24,6 proc. do 21,9 proc.

Najpopularniejsze nowe auta w Polsce. Toyota i Skoda rządzą rynkiem

Dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego nie pozostawiają złudzeń. W pierwszej połowie roku absolutną królową polskich dróg była Toyota z wynikiem 43 918 rejestracji (14,07 proc udziału w rynku). Drugie miejsce zajmuje Skoda (32 855 rejestracji; 10,53 proc. udziału w rynku). Ostatni stopień podium należy do Volkswagena (22 701 rejestracji; 7,28 proc. udziału w rynku). Dealerzy niemieckiej marki z pewnością mogą zaliczyć pierwszą połowę roku do udanych, bo w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku sprzedaż Volkswagena w Polsce wzrosła aż o 33 proc.

W pierwszej piątce najpopularniejszych marek znajdziemy jeszcze: 4. BMW (16 715 rejestracji; 5,36 proc. udziału w rynku) i 5. Kię (15 312 rejestracji; 4,91 proc. udziału w rynku).

Piątka najpopularniejszych w pierwszej połowie 2026 roku nowych aut w Polsce to:

Toyota Corolla - 12 046 rejestracji; 3,9 proc. udziału w rynku, Skoda Octavia - 11 045 rejestracji; 3,5 proc. udziału w rynku, Kia Sportage - 7 828 rejestracji; 2,5 proc. udziału w rynku, Toyota Yaris Cross - 6 978 rejestracji; 2,2 proc. udziału w rynku, Hyundai Tucson - 6 873 rejestracji; 2,2 proc. udziału w rynku.

Chińczycy nie biorą jeńców. Kolejny rekord sprzedaży w Polsce

Czerwcowy wynik nie pozostawia złudzeń. Chińscy producenci na dobre zakorzenili się już w świadomości polskich nabywców. Czerwiec przyniósł 8801 rejestracji samochodów chińskich marek, co przełożyło się na rekordowy udział w rynku na poziomie 14,9 proc. Dla porównania, jeszcze w czerwcu 2025 roku na polskie drogi trafiło nieco ponad 3 tys. chińskich samochodów. Na przestrzeni dwunastu miesięcy Chińczycy zwiększyli więc udział w ogóle sprzedaży nowych aut w Polsce aż o 8,8 punktu procentowego.

W szerszym ujęciu, pierwszej połowy bieżącego roku, w Polsce zarejestrowano już 39 584 chińskich aut, co odpowiada 12,7 proc. rynku. Jeszcze w połowie ubiegłego roku udział Chińczyków w polskim rynku wynosił 5,8 proc. Wolumen wzrósł więc aż 2,4-krotnie.

W czerwcu największą popularnością wśród chińskich marek w Polsce cieszyły się: MG (2023 rejestracji), Omoda (1296 rejestracji), BYD (1334 rejestracji), Chery (1019 rejestracji) i Jaecoo (822 rejestracje).

W ujęciu pierwszej połowy były to kolejno:

MG (12. miejsce w rankingu popularności marek; 9 191 rejestracji),

Omoda (13. miejsce w rankingu popularności marek; 7 143 rejestracje),

BYD (20. miejsce w rankingu popularności; 5 304 rejestracje).

Oznacza to, że w pierwszych sześciu miesiącach MG i Omoda wyprzedziły w rankingu popularności marek takie sławy, jak np. Ford (16. miejsce; 6360 rejestracji), Nissan (17. miejsce; 5 787 rejestracji), Peugeot (18. Miejsce; 5 505 rejestracji) czy Mazda (19. miejsce; 5 319 rejestracji).