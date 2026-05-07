W skrócie 8 maja kierowcy w Polsce i Europie umieszczą żółte wstążki na lusterkach swoich pojazdów, co jest mniej znanym symbolem na drogach.

Żółta wstążka sygnalizuje Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego, którego celem jest docenienie pracy kierowców i zwrócenie uwagi na wyzwania branży.

W Polsce obchodom towarzyszą inicjatywy, a artykuł wskazuje na niedobór kierowców oraz rosnące trudności w przyciągnięciu nowych pracowników do zawodu.

Zawieszenie żółtej wstążki nie będzie przypadkiem, a zauważyć będziemy je mogli na lusterkach ciężarówek, autobusów czy busów. To sygnał, że obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego, który jest stosunkowo młodą inicjatywą, ale z roku na rok rosnącą w siłę.

Żółta wstążka na lusterku pojazdu. Branża transportowa świętuje

Międzynarodowy Dzień Kierowcy został ustanowiony w 2016 r. przez dwie organizacje reprezentujące branżę transportową na świecie, aby zwrócić uwagę na zawód, bez którego współczesna gospodarka nie może funkcjonować. Mowa o organizacji reprezentującej kierowców zawodowych UICR (Union Internationale des Chauffeurs Routiers) oraz światowej federacji transportu drogowego IRU (International Road Transport Union).

Głównym celem stworzenia tego międzynarodowego dnia jest podkreślenie znaczenia pracy kierowców zawodowych, zwiększenie szacunku do zawodu oraz zwrócenie uwagi na problemy, które występują w branży. W 2026 r. Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego przypada na 8 maja, czyli tradycyjnie w drugi piątek miesiąca.

Symbolem tego dnia stała się żółta wstążka przypięta do lewego lusterka pojazdu. To prosty, ale bardzo czytelny sygnał, który oznacza solidarność, wzajemny szacunek i dumę z wykonywanego zawodu. Dlatego jutro na drogach można spodziewać się wielu pojazdów z takim oznaczeniem.

W Polsce do wspólnego świętowania zachęcają także organizacje branżowe, a w tym Stowarzyszenie Klub Polskiego Trakera, które od lat angażuje się w promocję zawodu kierowcy. W ramach tegorocznych obchodów zaplanowano spotkanie na stacji paliw Stacja Paliw UNIWAR, gdzie kierowcy będą mogli odebrać symboliczne wstążki, a także wziąć udział w wydarzeniach przygotowanych specjalnie dla nich. Przy tej okazji zostanie również przyznany tytuł "Najlepsza stacja paliw - miejsce przyjazne kierowcom 2026".

Polscy kierowcy też będą świętować. Stowarzyszenie Klub Polskiego Truckera materiały prasowe

Branża transportowa boryka się z problemami. Kierowców brakuje nie tylko w Polsce

W ostatnich latach nad branżą transportową zawisły czarne chmury, które stale się piętrzą, a w załagodzeniu kryzysu nie pomaga sytuacja geopolityczna na świecie. Kolejnym problemem jest brak kierowców - szacuje się, że nad Wisłą niedobór zawodowych kierowców sięga nawet 200 tys. Młodzi Polacy coraz rzadziej decydują się na pracę w transporcie, nawet pomimo tego, że system wynagrodzeń jest bardzo atrakcyjny.

Prognozy na bieżący rok nie są optymistyczne - z wyników najnowszego "Barometru Zawodów" wynika, że w 2026 r. kierowcy zawodowi mogą znaleźć się w gronie 17 najbardziej deficytowych zawodów nad Wisłą. W tym zestawieniu widnieją również lekarze, psycholodzy i terapeuci, a także spawacze czy elektrycy. Nowych osób do pracy w transporcie nie przyciągają również zarobki, a mowa o około 500 zł dniówki. Przeszkodą jest nie tylko życie w trasie, ale przede wszystkim rozłąka z rodziną.

