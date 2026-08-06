W skrócie Ogólnopolska akcja policyjna pod nazwą Prędkość odbędzie się wyłącznie 7 sierpnia, a nie w okresie od 3 do 9 sierpnia, jak sugerowały błędne informacje w internecie.

Funkcjonariusze będą egzekwować limity prędkości za pomocą radiowozów i mierników, sprawdzając przy tym również pasy, stan techniczny pojazdów oraz trzeźwość kierowców.

Dane organizacji ROADPOL potwierdzają, że polscy kierowcy rzadko przestrzegają ograniczeń prędkości, co plasuje nasz kraj na dalekich miejscach w europejskich rankingach.

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Od kilku dni w internecie pojawiają się informacje, że od 3 do 9 sierpnia kierowcy w całej Polsce muszą przygotować się na codzienne wzmożone kontrole prędkości w ramach europejskiej akcji Roadpol Speed. Jak ustaliła Interia Motoryzacja, nie jest to jednak prawdą. Komenda Główna Policji przekazała, że ogólnopolskie działania zostaną przeprowadzone tylko jednego dnia - 7 sierpnia.

Europejska organizacja Roadpol rzeczywiście zaplanowała kolejną edycję działań Speed w dniach 3-9 sierpnia. Harmonogram ten dotyczy jednak całej sieci państw zrzeszonych w organizacji i nie oznacza automatycznie, że wszystkie kraje prowadzą kontrole w identycznym terminie. Jak wyjaśniła Interii Motoryzacja podkom. Iwona Kijowska z Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji, kalendarz działań Roadpol nie jest obowiązkiem.

Kalendarz działań Roadpol nie ma charakteru obligatoryjnego dla państw członkowskich, a poszczególne kraje na podstawie m.in. własnych analiz bezpieczeństwa mogą decydować, w jakich działaniach uczestniczą i w jakim wymiarze

Polska Policja potwierdziła jednocześnie, że najbliższą akcją realizowaną pod egidą Roadpol będzie akcja "Prędkość", która zostanie przeprowadzona 7 sierpnia na terenie całego kraju.

Akcja "Prędkość", która na terenie całego kraju zostanie przeprowadzona 7 sierpnia br., ma na celu egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości

Więcej patroli i nieoznakowane radiowozy

Policjanci będą prowadzić kontrole zarówno oznakowanymi radiowozami, jak i nieoznakowanymi pojazdami wyposażonymi w wideorejestratory. Funkcjonariusze będą również korzystać z ręcznych laserowych mierników prędkości.

To właśnie przekraczanie dopuszczalnej prędkości pozostaje jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków drogowych. Od marca obowiązują rozszerzone przepisy dotyczące zatrzymywania prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h poza obszarem zabudowanym na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych. Jak wcześniej przekazał Interii Motoryzacja p.o. rzecznika Komendy Głównej Policji podinsp. Robert Opas, od początku roku do 13 lipca 2026 r. policjanci ujawnili już 3869 przypadków przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h w takich miejscach.

Policjanci głównie skupią się na wykroczeniach związanych z przekraczaniem prędkości. NewsLubuski East News

Przekraczanie prędkości to największy problem w Polsce

Dane opublikowane we współfinansowanym przez Komisję Europejską raporcie Trendline 2025 potwierdzają, że nadmierna prędkość pozostaje plagą praktycznie w całej Europie, a Polska nie jest tutaj wyjątkiem.

Na drogach ekspresowych i autostradach z limitem 120 km/h zaledwie 36 proc. polskich kierowców porusza się zgodnie z ograniczeniem prędkości. Dla porównania w Irlandii wskaźnik ten sięga 89 proc. Jeszcze gorzej wyglądają dane dotyczące dróg w obszarze zabudowanym, gdzie kierowcy znad Wisły osiągnęli najgorszy wynik spośród wszystkich analizowanych państw - jedynie 23 proc. kierowców przestrzega obowiązującego limitu. Średnia prędkość samochodów osobowych wyniosła 58,7 km/h mimo obowiązującego ograniczenia do 50 km/h.

Na drogach poza obszarem zabudowanym sytuacja również pozostawia wiele do życzenia. Przy limicie 90 km/h średnia prędkość samochodów osobowych w Polsce wyniosła 89,6 km/h, a wskaźnik kierowców jadących zgodnie z przepisami osiągnął 55,7 proc.

Na tle Europy kierowcy z Polski wypadają słabo - na drogach ekspresowych i autostradach zaledwie nieco ponad 36 proc. zmotoryzowanych porusza się zgodnie z obowiązującą prędkością. PIOTR JEDZURA/REPORTER East News

Dane z raportu Trendline pokazują, że problem nadmiernej prędkości nie jest wyłącznie polską specjalnością, jednakże w naszym kraju skala zjawiska pozostaje wyjątkowo duża. To właśnie dlatego policja podczas akcji "Prędkość" będzie koncentrować się przede wszystkim na kierowcach ignorujących obowiązujące limity. W świetle europejskich statystyk trudno się temu dziwić - na wielu rodzajach dróg Polska znajduje się wśród państw z najniższym odsetkiem kierowców przestrzegających przepisów dotyczących prędkości. W czołówce zestawienia znajdują się natomiast m.in. Portugalia, Austria, Włochy i Irlandia.

Akcja policji w całej Polsce już 7 sierpnia. Na drogach zaroi się od patroli

Choć głównym celem działań będzie egzekwowanie przepisów dotyczących ograniczeń prędkości, to kierowcy nie powinni zakładać, że funkcjonariusze będą zwracać uwagę wyłącznie na wskazania mierników prędkości. Policjanci będą kontrolować również wykroczenia wobec pieszych, korzystanie z pasów bezpieczeństwa, stan techniczny pojazdów oraz trzeźwość kierujących. Podczas jutrzejszej akcji należy spodziewać się kontroli drogowych obejmujących wszystkie najczęściej popełniane wykroczenia mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Czym jest Roadpol?

Roadpol to europejska organizacja zrzeszająca policje drogowe z 31 państw, która powołana została w 2019 r. w niemieckim Münster. W ciągu roku koordynuje międzynarodowe działania dotyczące m.in. kontroli prędkości, trzeźwości kierowców, korzystania z pasów bezpieczeństwa, przewozu ciężarowego oraz stanu technicznego pojazdów.

Choć akcje organizowane są wspólnie, to każde państwo samodzielnie decyduje o zakresie i terminie prowadzonych działań. W przypadku Polski kierowcy nie muszą spodziewać się tygodnia nieprzerwanych kontroli od 3 do 9 sierpnia. Ogólnokrajowa akcja Roadpol Speed odbędzie się 7 sierpnia.