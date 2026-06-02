Jutro o 18:00 wchodzi zakaz jazdy w całej Polsce. Ale nie dla każdego

Maciej Olesiuk

Okres nadchodzącego Bożego Ciała to dla wielu okazja, by zorganizować sobie wydłużony urlop. Dla kierowców ciężarówek również oznacza to przymusową przerwę w pracy, choć przymusową. Utrudnienia zaczną się już w najbliższą środę, 3 czerwca.

Już 3 czerwca zaczynają się utrudnienia dla kierowców ciężarówek.

W jakie dni ciężarówki mają zakaz jazdy?

Na samym początku warto zaznaczyć, że kwestię, kiedy kierowcy ciężarówek o masie całkowitej przekraczającej 12 ton nie mogą wyjeżdżać na drogi, reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach (w 2023 r. pojawiło się obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu tego rozporządzenia). Zgodnie z nim lista dni objętych zakazem w 2026 r. wygląda następująco:

  • 1 stycznia - Nowy Rok
  • 5 kwietnia - Wielkanoc
  • 6 kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny
  • 1 maja - Święto Pracy
  • 3 maja - Święto Konstytucji Trzeciego Maja
  • 24 maja - Zielone Świątki
  • 4 czerwca - Boże Ciało
  • 15 sierpnia - Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
  • 1 listopada - Wszystkich Świętych
  • 11 listopada - Święto Niepodległości
  • 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia
  • 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia

W wymienione wyżej dni funkcjonują zakazy w godzinach 8:00-22:00. Na tym jednak ograniczenia się nie kończą. W związku z tymi dniami wprowadzone zostały również dodatkowe, chociaż znacznie krótsze, kilkugodzinne, zakazy, w dni poprzedzające święta państwowe. Te z kolei działają w godzinach 18:00-22:00. Wyjątek w tej kwestii stanowią wyłącznie dni, które poprzedzają Nowy Rok oraz pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia.

Czy w Boże Ciało jest zakaz jazdy ciężarówek?

Najbliższym dniem świątecznym jest czwartek 4 czerwca, czyli uroczystość Bożego Ciała. Biorąc jednak pod uwagę, że ograniczenia zaczynają się już dzień wcześniej, kierowcy ciężarówek będą zmuszeni do postoju w środę, 3 czerwca, w godzinach 18:00-22:00 i w czwartek 4 czerwca od 8:00 do 22:00.

Zakaz jazdy ciężarówek w wakacje

Przypomnijmy, że już wkrótce zaczynają się wakacje, a w tym okresie kierowcy również muszą stosować się do ograniczeń w ruchu. Wówczas w piątki poprzedzające weekendy wakacyjne obowiązuje ono w godzinach 18:00-22:00. W soboty jest on dłuższy - od 14:00 do 22:00, a w niedziele, podobnie jak w dni świąteczne, działa w godzinach 8:00-22:00. Takie rozwiązanie ma zwiększać bezpieczeństwo na drogach w okresie, kiedy wielu Polaków wyjeżdża w celach urlopowych. Daty wakacyjnych zakazów jazdy dla ciężarówek w 2026 r. wygląda następująco:

  • 26-28 czerwca
  • 3-5 lipca
  • 10-12 lipca
  • 17-19 lipca
  • 24-26 lipca
  • 31 lipca - 2 sierpnia
  • 7-9 sierpnia
  • 14-16 sierpnia
  • 21-23 sierpnia
  • 28-30 sierpnia

Co prawda wielu kierowców musi być przygotowanych na przymusowe przestoje w pracy w ciągu najbliższych dni, ale są też tacy, których przepisy wyłączają ze stosowania się do tych zakazów. Jest to związane z ładunkiem, który dane pojazdy przewożą. Ograniczenia w ruchu nie obowiązują np. transportów przesyłek pocztowych, artykułów spożywczych i medycznych, przewozów sprzętu związanego z obsługą imprez masowych, a także artykułów psujących się szybko. Z zakazu zwolnione są ponadto transporty zwierząt oraz pojazdy, które uczestniczą w akcjach ratowniczych, humanitarnych, usuwaniu klęsk żywiołowych czy różnych awarii.

Dodatkowo ze stosowania się do tych przepisów wyłączone są także ciężarówki, które wracają z zagranicy, by zakończyć przewóz drogowy lub do odbiorcy przewożonego ładunku (posiadającego siedzibę w Polsce), które opuściły nasz kraj poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy i oczekujące na granicy na wjazd do Polski.

Jaki mandat za jazdę ciężarówką na zakazie?

Jeżeli jednak kierowca ciężarówki nie spełnia wymienionych wyżej warunków, a mimo wszystko wyjechał na trasę, może spodziewać się kary. W takich okolicznościach kierowca może otrzymać grzywnę w wysokości 200-500 zł. Zarządzającemu transportem z kolei grozi kara do 1 tys. zł, a przewoźnikowi do 2 tys. zł.


