Jutro o 18:00 wchodzi zakaz jazdy w całej Polsce. Ale nie dla każdego
Okres nadchodzącego Bożego Ciała to dla wielu okazja, by zorganizować sobie wydłużony urlop. Dla kierowców ciężarówek również oznacza to przymusową przerwę w pracy, choć przymusową. Utrudnienia zaczną się już w najbliższą środę, 3 czerwca.
W jakie dni ciężarówki mają zakaz jazdy?
Na samym początku warto zaznaczyć, że kwestię, kiedy kierowcy ciężarówek o masie całkowitej przekraczającej 12 ton nie mogą wyjeżdżać na drogi, reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach (w 2023 r. pojawiło się obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu tego rozporządzenia). Zgodnie z nim lista dni objętych zakazem w 2026 r. wygląda następująco:
- 1 stycznia - Nowy Rok
- 5 kwietnia - Wielkanoc
- 6 kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny
- 1 maja - Święto Pracy
- 3 maja - Święto Konstytucji Trzeciego Maja
- 24 maja - Zielone Świątki
- 4 czerwca - Boże Ciało
- 15 sierpnia - Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
- 1 listopada - Wszystkich Świętych
- 11 listopada - Święto Niepodległości
- 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia
- 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia
W wymienione wyżej dni funkcjonują zakazy w godzinach 8:00-22:00. Na tym jednak ograniczenia się nie kończą. W związku z tymi dniami wprowadzone zostały również dodatkowe, chociaż znacznie krótsze, kilkugodzinne, zakazy, w dni poprzedzające święta państwowe. Te z kolei działają w godzinach 18:00-22:00. Wyjątek w tej kwestii stanowią wyłącznie dni, które poprzedzają Nowy Rok oraz pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia.
Czy w Boże Ciało jest zakaz jazdy ciężarówek?
Najbliższym dniem świątecznym jest czwartek 4 czerwca, czyli uroczystość Bożego Ciała. Biorąc jednak pod uwagę, że ograniczenia zaczynają się już dzień wcześniej, kierowcy ciężarówek będą zmuszeni do postoju w środę, 3 czerwca, w godzinach 18:00-22:00 i w czwartek 4 czerwca od 8:00 do 22:00.
Zakaz jazdy ciężarówek w wakacje
Przypomnijmy, że już wkrótce zaczynają się wakacje, a w tym okresie kierowcy również muszą stosować się do ograniczeń w ruchu. Wówczas w piątki poprzedzające weekendy wakacyjne obowiązuje ono w godzinach 18:00-22:00. W soboty jest on dłuższy - od 14:00 do 22:00, a w niedziele, podobnie jak w dni świąteczne, działa w godzinach 8:00-22:00. Takie rozwiązanie ma zwiększać bezpieczeństwo na drogach w okresie, kiedy wielu Polaków wyjeżdża w celach urlopowych. Daty wakacyjnych zakazów jazdy dla ciężarówek w 2026 r. wygląda następująco:
- 26-28 czerwca
- 3-5 lipca
- 10-12 lipca
- 17-19 lipca
- 24-26 lipca
- 31 lipca - 2 sierpnia
- 7-9 sierpnia
- 14-16 sierpnia
- 21-23 sierpnia
- 28-30 sierpnia
Co prawda wielu kierowców musi być przygotowanych na przymusowe przestoje w pracy w ciągu najbliższych dni, ale są też tacy, których przepisy wyłączają ze stosowania się do tych zakazów. Jest to związane z ładunkiem, który dane pojazdy przewożą. Ograniczenia w ruchu nie obowiązują np. transportów przesyłek pocztowych, artykułów spożywczych i medycznych, przewozów sprzętu związanego z obsługą imprez masowych, a także artykułów psujących się szybko. Z zakazu zwolnione są ponadto transporty zwierząt oraz pojazdy, które uczestniczą w akcjach ratowniczych, humanitarnych, usuwaniu klęsk żywiołowych czy różnych awarii.
Dodatkowo ze stosowania się do tych przepisów wyłączone są także ciężarówki, które wracają z zagranicy, by zakończyć przewóz drogowy lub do odbiorcy przewożonego ładunku (posiadającego siedzibę w Polsce), które opuściły nasz kraj poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy i oczekujące na granicy na wjazd do Polski.
Jaki mandat za jazdę ciężarówką na zakazie?
Jeżeli jednak kierowca ciężarówki nie spełnia wymienionych wyżej warunków, a mimo wszystko wyjechał na trasę, może spodziewać się kary. W takich okolicznościach kierowca może otrzymać grzywnę w wysokości 200-500 zł. Zarządzającemu transportem z kolei grozi kara do 1 tys. zł, a przewoźnikowi do 2 tys. zł.