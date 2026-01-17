W skrócie Mercedes otrzymał zgodę w Niemczech na testowanie turkusowych świateł obrysowych sygnalizujących zautomatyzowaną jazdę do lipca 2028 roku.

Turkusowe światła mają informować innych uczestników ruchu o trybie zautomatyzowanej jazdy i wspierać służby w weryfikacji zachowania kierowcy.

W Polsce wykorzystywanie w pełni autonomicznych trybów jazdy nie jest dozwolone, a za bezpieczeństwo odpowiada kierowca.

Mercedes konsekwentnie rozwija technologie pojazdów autonomicznych, które docelowo mają przejąć pełną kontrolę nad prowadzeniem samochodu. Równolegle z rozwojem zaawansowanych systemów odpowiedzialnych za sterowanie pojazdem, inżynierowie koncernu opracowują także dodatkowe rozwiązania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jakiś czas temu koncern poinformował, że władze Niemiec wyraziły zgodę na stosowanie specjalnych świateł obrysowych, których zadaniem jest sygnalizowanie aktywnego, zautomatyzowanego trybu jazdy. Zezwolenie ma charakter pilotażowy i obowiązuje na terenie całego kraju do lipca 2028 roku. To kolejna inicjatywa Niemiec ukierunkowana na rozwój technologii pojazdów przyszłości - wcześniej państwo to jako pierwsze dopuściło możliwość korzystania z jazdy zautomatyzowanej na poziomie 3, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów.

Autonomiczne Mercedesy z turkusowymi światłami pojawią się także w Kalifornii i Nevadzie. materiały prasowe

Co oznaczają turkusowe światła w samochodach?

Nowe oświetlenie zewnętrzne ma pełnić podwójną funkcję - zwiększać bezpieczeństwo na drodze oraz informować innych uczestników ruchu o trybie jazdy pojazdu. Turkusowe światła będą sygnalizować, że samochód porusza się w trybie zautomatyzowanym, co umożliwi łatwiejszą ocenę jego zachowania. Ponadto rozwiązanie to pozwoli służbom drogowym i policji sprawnie ustalić, czy kierowca korzysta z prawa do wykonywania czynności niezwiązanych z prowadzeniem pojazdu, zgodnie z zasadami warunkowo zautomatyzowanej jazdy.

Specjalne zezwolenie przyznane przez Regionalną Radę Stuttgartu ma charakter czasowy i zostało wydane w celach testowych. Wyniki przeprowadzonych badań mogą posłużyć jako podstawa do opracowania przepisów umożliwiających wdrożenie tego rozwiązania w produkcji seryjnej. Warto dodać, że podobne testy prowadzone są już w amerykańskich stanach Nevada i Kalifornia, gdzie Mercedes uzyskał stosowne zgody w 2023 roku.

Turkusowe światła obowiązkowe także w Polsce?

Choć prace nad regulacjami dotyczącymi samochodów autonomicznych oraz możliwości korzystania z ich trybów automatycznych trwają w wielu krajach na całym świecie, w Polsce wciąż nie jest dozwolone korzystanie z trybu w pełni autonomicznego. Możliwe jest wprawdzie używanie samochodów wyposażonych w systemy zautomatyzowanej jazdy, które w niektórych przypadkach pozwalają nawet na zdjęcie rąk z kierownicy, jednak nadal obowiązuje zasada, że kierowca musi stale kontrolować sytuację na drodze i ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo.

Autonomiczne pojazdy są obecnie legalne w wielu krajach, w tym w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich wprowadzono natomiast specjalne prawo jazdy dla samochodów autonomicznych, umożliwiające legalne funkcjonowanie autonomicznych taksówek.

