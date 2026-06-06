Jest sposób na ratunek europejskich producentów samochodów. To już się dzieje

W skrócie Europejskie firmy motoryzacyjne rozważają uruchomienie produkcji na rzecz chińskich marek lub przestawienie się na branżę zbrojeniową w odpowiedzi na niedostateczne wykorzystanie mocy produkcyjnych.

Dopuszczenie chińskich producentów do europejskich zakładów może prowadzić do wzrostu udziału rynkowego tych marek kosztem firm europejskich.

Niektóre koncerny, takie jak Stellantis, Volkswagen czy Renault, planują produkcję wojskową lub współpracę z zagranicznymi partnerami w tym sektorze, a firmy takie jak Rheinmetall całkowicie wycofują się z motoryzacji na rzecz zbrojeń.

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Szacuje się, że moce produkcyjne w europejskich zakładach firm motoryzacyjnych są wykorzystywane obecnie w około 55 proc., ale już w przypadku Stellantisa ma to być tylko 45 proc. Tymczasem, poziom który zapewnia rentowność i powinien być utrzymywany to 65-80 proc.

Jak uratować europejskie zakłady? Wpuścić Chińczyków...

Z tego względu europejscy producenci samochodów chcą wpuścić do swoich fabryk chińskie marki, dla których uruchomienie produkcji w Europie będzie sposobem na ominięcie nałożonych przez Unię Europejską karnych ceł (objęto nimi auta elektryczne produkowane w Państwie Środka).

Jako pierwszy działania w tym kierunku podjął Stellantis, który chce w Hiszpanii produkować samochody marki Leapmotor (marka ta w 51 proc. należy do Stellantisa), ale podobnych działań nie wyklucza również Volkswagen czy Nissan, który co prawda jest firmą japońską, ale prowadzi rozmowy z koncernem Chery na temat produkcji chińskich samochodów w swoim zakładzie w angielskim Sunderland.

Jednak dopuszczenie chińskich firm do europejskich zakładów niesie to ryzyko, że wzmocni chińskie marki i zwiększy ich sprzedaż, co oczywiście odbędzie się kosztem europejskich producentów.

... lub uruchomić produkcję zbrojeniową

Dlatego producenci samochodów i inne firmy z branży motoryzacyjnej łakomym okiem spoglądają w kierunku branży zbrojeniowej, która od napaści Rosji na Ukrainę systematycznie się rozwija.

W marcu tego roku Unia Europejska przyjęła program ReArm Europe, który zakłada, że do 2030 roku na uzbrojenie i rozwój technologii wojskowych zostanie wydanych 800 mld euro. To potężna kwota, z której każdy chciałby uszczknąć coś dla siebie, szczególnie jeśli ma fabryki i pracowników, którzy nie mają co robić.

Przykładowo Volkswagen, zamiast zamykać zatrudniający 2300 osób zakład w Osnabruck, zamierza utworzyć spółkę joint venture z izraelską firmą Rafael Advanced Defense System i produkować elementy do systemu obrony powietrznej krótkiego zasięgu, czyli tzw. Żelaznej Kopuły. System obecnie działa w Izraelu, ale miałby być oferowany do zakupu również państwom europejskim.

Poza samym systemem w zakładzie VW miałyby być produkowane również wojskowe ciężarówki, służące jako mobilne platformy dla wyrzutni antyrakiet systemu.

Produkcja samochodów osobowych w Osnabruck zostanie definitywnie zakończona w 2027 roku.

Zbrojeniami zajmuje się również Renault. Ten państwowy koncern ogłosił już oficjalnie, że w zakładzie w Le Mans wyprodukuje nawet 600 dronów dla francuskiego ministerstwa obrony. Produkcja będzie się odbywać przy współpracy z działającą na rynku zbrojeniowym firmą Turgis Gaillard.

W minionych latach wydatki na cele zbrojeniowe w Europie były ograniczane. W efekcie w 2023 roku w zakładach zbrojeniowych pracowało niespełna 600 tys. osób, a w przemyśle motoryzacyjnym - ponad 13 mln osób. Teraz te proporcje systematycznie się zmieniają.

Rheinmetall już nie będzie produkował silników

Np. znany głównie z produkcji wojskowej niemiecki Rheinmetall ostatnio całkowicie wycofał się z produkcji motoryzacyjnej. W 2023 i 2024 roku koncern sprzedał swoje zakłady zajmujące się produkcją silników spalinowych, a 3 czerwca ogłoszono, że do końca roku zostanie sfinalizowana sprzedaż całego działu Power System, który za 350 mln euro przejmie firma inwestycyjne Aequita. Power System ma zakłady na całym świecie i zatrudnia ponad 6 tys. pracowników.

W zamian Rheinmetall skupi się wyłącznie na produkcji zbrojeniowej, koncern zakłada zwiększenie zatrudnienia o 40 do 60 tys. osób.

Produkcja zbrojeniowa lepsza od motoryzacyjnej. Ale ryzyko też jest

Trzeba też pamiętać, że produkcja wojskowa to nie tylko broń. Na pojazdy wojskowe, głównie ciężarowe w ciągu 10 lat państwa europejskie chcą wydać nawet 50 mld euro.

Największy problem przestawiania produkcji motoryzacyjnej na zbrojeniową jest brak unifikacji. O ile samochody osobowe są takie same w całej Europy, to już przy w przypadku pojazdów wojskowych jest inaczej. Każde państwo prowadzi swoją własną politykę obronną, co oznacza, że ogłasza niezależne przetargi, w różnym czasie i na samochody spełniające określone wymogi, często całkowicie różne.

Paradoksalnie, zagrożeniem dla rozwoju branży wojskowej może być również zawarcie pokoju między Rosją i Ukrainą, co może skłonić polityków do zmniejszenie wydatków na obronność.

Mimo wszystko produkcja zbrojeniowa dla firm motoryzacyjnych wydaje się teraz pewniejsza niż walka na ciągle zmieniającym się i zmagającym z nowymi wyzwaniami rynku samochodowym.

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