Jest sposób na ratunek europejskich producentów samochodów. To już się dzieje
Firmy motoryzacyjne w Europie wciąż szukają sposobów na zapewnienie produkcji swoim zakładom. Pomysły generalnie są dwa - uruchomienie produkcji na zlecenie marek chińskich lub przestawienie się z motoryzacji na zbrojenia.
W skrócie
- Europejskie firmy motoryzacyjne rozważają uruchomienie produkcji na rzecz chińskich marek lub przestawienie się na branżę zbrojeniową w odpowiedzi na niedostateczne wykorzystanie mocy produkcyjnych.
- Dopuszczenie chińskich producentów do europejskich zakładów może prowadzić do wzrostu udziału rynkowego tych marek kosztem firm europejskich.
- Niektóre koncerny, takie jak Stellantis, Volkswagen czy Renault, planują produkcję wojskową lub współpracę z zagranicznymi partnerami w tym sektorze, a firmy takie jak Rheinmetall całkowicie wycofują się z motoryzacji na rzecz zbrojeń.
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Szacuje się, że moce produkcyjne w europejskich zakładach firm motoryzacyjnych są wykorzystywane obecnie w około 55 proc., ale już w przypadku Stellantisa ma to być tylko 45 proc. Tymczasem, poziom który zapewnia rentowność i powinien być utrzymywany to 65-80 proc.
Jak uratować europejskie zakłady? Wpuścić Chińczyków...
Z tego względu europejscy producenci samochodów chcą wpuścić do swoich fabryk chińskie marki, dla których uruchomienie produkcji w Europie będzie sposobem na ominięcie nałożonych przez Unię Europejską karnych ceł (objęto nimi auta elektryczne produkowane w Państwie Środka).
Jako pierwszy działania w tym kierunku podjął Stellantis, który chce w Hiszpanii produkować samochody marki Leapmotor (marka ta w 51 proc. należy do Stellantisa), ale podobnych działań nie wyklucza również Volkswagen czy Nissan, który co prawda jest firmą japońską, ale prowadzi rozmowy z koncernem Chery na temat produkcji chińskich samochodów w swoim zakładzie w angielskim Sunderland.
Jednak dopuszczenie chińskich firm do europejskich zakładów niesie to ryzyko, że wzmocni chińskie marki i zwiększy ich sprzedaż, co oczywiście odbędzie się kosztem europejskich producentów.
... lub uruchomić produkcję zbrojeniową
Dlatego producenci samochodów i inne firmy z branży motoryzacyjnej łakomym okiem spoglądają w kierunku branży zbrojeniowej, która od napaści Rosji na Ukrainę systematycznie się rozwija.
W marcu tego roku Unia Europejska przyjęła program ReArm Europe, który zakłada, że do 2030 roku na uzbrojenie i rozwój technologii wojskowych zostanie wydanych 800 mld euro. To potężna kwota, z której każdy chciałby uszczknąć coś dla siebie, szczególnie jeśli ma fabryki i pracowników, którzy nie mają co robić.
Przykładowo Volkswagen, zamiast zamykać zatrudniający 2300 osób zakład w Osnabruck, zamierza utworzyć spółkę joint venture z izraelską firmą Rafael Advanced Defense System i produkować elementy do systemu obrony powietrznej krótkiego zasięgu, czyli tzw. Żelaznej Kopuły. System obecnie działa w Izraelu, ale miałby być oferowany do zakupu również państwom europejskim.
Poza samym systemem w zakładzie VW miałyby być produkowane również wojskowe ciężarówki, służące jako mobilne platformy dla wyrzutni antyrakiet systemu.
Produkcja samochodów osobowych w Osnabruck zostanie definitywnie zakończona w 2027 roku.
Zbrojeniami zajmuje się również Renault. Ten państwowy koncern ogłosił już oficjalnie, że w zakładzie w Le Mans wyprodukuje nawet 600 dronów dla francuskiego ministerstwa obrony. Produkcja będzie się odbywać przy współpracy z działającą na rynku zbrojeniowym firmą Turgis Gaillard.
W minionych latach wydatki na cele zbrojeniowe w Europie były ograniczane. W efekcie w 2023 roku w zakładach zbrojeniowych pracowało niespełna 600 tys. osób, a w przemyśle motoryzacyjnym - ponad 13 mln osób. Teraz te proporcje systematycznie się zmieniają.
Rheinmetall już nie będzie produkował silników
Np. znany głównie z produkcji wojskowej niemiecki Rheinmetall ostatnio całkowicie wycofał się z produkcji motoryzacyjnej. W 2023 i 2024 roku koncern sprzedał swoje zakłady zajmujące się produkcją silników spalinowych, a 3 czerwca ogłoszono, że do końca roku zostanie sfinalizowana sprzedaż całego działu Power System, który za 350 mln euro przejmie firma inwestycyjne Aequita. Power System ma zakłady na całym świecie i zatrudnia ponad 6 tys. pracowników.
W zamian Rheinmetall skupi się wyłącznie na produkcji zbrojeniowej, koncern zakłada zwiększenie zatrudnienia o 40 do 60 tys. osób.
Produkcja zbrojeniowa lepsza od motoryzacyjnej. Ale ryzyko też jest
Trzeba też pamiętać, że produkcja wojskowa to nie tylko broń. Na pojazdy wojskowe, głównie ciężarowe w ciągu 10 lat państwa europejskie chcą wydać nawet 50 mld euro.
Największy problem przestawiania produkcji motoryzacyjnej na zbrojeniową jest brak unifikacji. O ile samochody osobowe są takie same w całej Europy, to już przy w przypadku pojazdów wojskowych jest inaczej. Każde państwo prowadzi swoją własną politykę obronną, co oznacza, że ogłasza niezależne przetargi, w różnym czasie i na samochody spełniające określone wymogi, często całkowicie różne.
Paradoksalnie, zagrożeniem dla rozwoju branży wojskowej może być również zawarcie pokoju między Rosją i Ukrainą, co może skłonić polityków do zmniejszenie wydatków na obronność.
Mimo wszystko produkcja zbrojeniowa dla firm motoryzacyjnych wydaje się teraz pewniejsza niż walka na ciągle zmieniającym się i zmagającym z nowymi wyzwaniami rynku samochodowym.