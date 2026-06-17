Jeremy Clarkson ujawnia. Gwiazda "Top Gear" walczy z agresywnym nowotworem

Spis treści: Jeremy Clarkson o chorobie przed kamerami Agresywny nowotwór i leczenie Jeremy'ego Clarksona Gwiazda "Top Gear" od lat jest ikoną motoryzacji Jeremy Clarkson już wcześniej miał problemy zdrowotne

66-letni prezenter przyznał, że lekarze wykryli u niego agresywną postać choroby. Jednocześnie podkreślił, że diagnoza została postawiona bardzo wcześnie, co daje szanse na skuteczne leczenie. Wyznanie Clarksona odbiło się szerokim echem wśród fanów motoryzacji na całym świecie.

Jeremy Clarkson o chorobie przed kamerami

Informacja o nowotworze pojawiła się w piątym sezonie programu "Clarkson's Farm". W jednej ze scen wyemitowanego w środę odicnka prezenter rozmawia ze swoimi współpracownikami i przekazuje im wiadomość o stanie zdrowia. Jego rozmówcy nie kryją zaskoczenia.

Clarkson ujawnił, że o chorobie dowiedział się po przeprowadzeniu biopsji. Badania wykazały obecność agresywnego nowotworu, jednak został on wykryty na bardzo wczesnym etapie.

- Zniknąłem na jakiś czas kilka tygodni temu. Miałem biopsję i okazało się, że to rak. Jest agresywny, ale został wykryty naprawdę wcześnie- - powiedział prezenter.

Nie wiadomo, kiedy dokładnie nagrano wyemitowany właśnie odcinek. Sezon piąty programu "Clarkson's Farm" był kręcony w latach 2024-2025.

Agresywny nowotwór i leczenie Jeremy'ego Clarksona

Prezenter nie od razu ujawnił szczegóły dotyczące rodzaju nowotworu. Z materiałów pokazanych w programie wynika jednak, że leczenie objęło zabieg związany z prostatą. Clarkson przyznał, że czeka go dalsza walka o zdrowie i nie wszystko przebiega zgodnie z planem.

W kolejnych scenach programu widzowie mogą zobaczyć go w szpitalu. Gwiazdor przyznaje, że część terapii nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, dlatego jego pobyt pod opieką lekarzy się wydłużył.

- Część leczenia nie poszła zgodnie z planem - przyznał Clarkson.

Prezenter nie ukrywa, że przyszłość pozostaje niewiadomą. Mimo to stara się zachować optymizm i koncentruje się na leczeniu. W jednym z fragmentów programu zwrócił się także do widzów, odnosząc się do kolejnego sezonu produkcji.

- Jeśli wszystko się powiedzie, zobaczymy się w szóstym sezonie. A jeśli nie, to nie - powiedział.

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Gwiazda "Top Gear" od lat jest ikoną motoryzacji

Jeremy Clarkson od dekad pozostaje jedną z najważniejszych postaci świata motoryzacyjnych mediów. Największą popularność zdobył jako prowadzący "Top Gear", gdzie razem z Richardem Hammondem i Jamesem Mayem stworzył jeden z najbardziej rozpoznawalnych telewizyjnych formatów poświęconych samochodom.

Po odejściu z BBC trio kontynuowało współpracę przy programie "The Grand Tour". W ostatnich latach Clarkson zdobył również nową grupę widzów dzięki "Clarkson's Farm", pokazującemu jego codzienne życie i problemy związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Jeremy Clarkson już wcześniej miał problemy zdrowotne

Informacja o nowotworze pojawiła się niespełna dwa lata po wcześniejszych problemach zdrowotnych prezentera. W 2024 roku Clarkson trafił do szpitala z powodu poważnych kłopotów z sercem. Lekarze wykryli wówczas niebezpieczne zwężenie tętnicy, które wymagało natychmiastowej interwencji chirurgicznej - prezenterowi wstawiono tzw. stent.

Tym razem sytuacja jest związana z chorobą nowotworową. Sam Clarkson podkreśla jednak, że najważniejsze okazało się szybkie wykrycie problemu. Właśnie ten element daje mu dziś największą nadzieję na skuteczne leczenie i powrót do aktywności zawodowej.

Fani z całego świata już zaczęli przesyłać prezenterowi słowa wsparcia. Dla wielu osób Jeremy Clarkson pozostaje symbolem motoryzacyjnej telewizji, a jego programy od lat przyciągają miliony widzów. Teraz uwagę fanów przyciągają nie samochody i testy aut, lecz walka o zdrowie jednego z najbardziej znanych dziennikarzy motoryzacyjnych na świecie.





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